Italialainen unelma – "Scudetton uran aloitus on kaikkien todennäköisyyksien vastainen"

Minna Kauhanen vastaa Scudetton päivittäisestä hyvinvoinnista tallilla. Hän muistaa heti yhden sattumuksen kaksivuotiskeväältä, joka kertoi varsan menohaluista. ”Jarno (Kauhanen) ja Tommi (Kylliäinen) menivät vierekkäin edessä, ja tulin heidän takanaan Scudetton kanssa. He ajoivat molemmat omissa reunoissaan. Väliin tuli rako, johon Scudetto syöksyi. Se oli hyväajoinen, mutta halusi lähteä ohitukseen. Jouduin ottamaan kiinni ja näyttämään, että minä päätän ajolinjat. Luonnonjuoksijalta se jo siinä vaiheessa vaikutti”, Minna Kauhanen muistelee.Alkuvuonna Scudettolta leikattiin Laukaan klinikalla vasemman etujalan vuohisesta irtopala, ja samalla Scudetton lisäksi myös Excusez Moi ruunattiin. Näin tallin tamma Dollar Haven säästyi orastavalta kolmiodraamalta.”Tässä vaiheessa silloin tehty päätös tuntuu edelleen fiksulta ratkaisulta, sillä meillä on kilpatalli”, Minna Kauhanen jatkaa. Ensimmäinen kilpailuvuosi päättyi parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun voittoa ei vielä voi verrata Serie A:n mestaruuteen, mihin hevosen nimi Scudetto viittaa.Neljän hengen kimpan taustalla häärivä Jere Törmänen on Scudetton saavutuksesta kuitenkin mielissään. Hän on panostanut yhä enemmän hevosenomistamiseen. Se taas on vienyt hänet vaivihkaa myös hevoskasvatuksen maailmaan.”Olen aina miettinyt, miten kova homma ravihevosen kasvattaminen on, ja arvostan jokaista siihen ryhtyvää ihan älyttömän paljon. Tuntuu tietyllä tavalla väärältä, että elämäni ensimmäinen osakasvatti on uransa alussa osoittautunut näin lahjakkaaksi. Onhan se selvä, että Scudetton uran aloitus on kaikkien todennäköisyyksien vastainen”, Törmänen aloittaa.Ravihevosen kasvattaminen on Törmäsen mukaan todennäköisyyslaskentaa, jossa sattumalla on kaiken pohjatyön jälkeen merkittävä rooli. Scudetto ei ole vahinkolaukaus, vaikka sen isä Nad Al Sheba onkin Suomessa hieman tuntemattomampi nimi..ScudettoRuuna, syntynyt 14.4.2023Nad Al Sheba – Loser On Loser, InfinitifKasvattaja Nylon Beat Stable & Takaneva AriOmistaja Quattro Campioni, eli Jarno Kauhanen, Jere Törmänen, Ville Taipale ja Mikko KontioValmentaja Jarno KauhanenHoitaja Minna Kauhanen Uran kolmesta kisasta Scudetto on juossut rahaa 24 500 euroa, ennätys 16,5akeKauhasten Kymi GP -voittaja Nasse (Womanizer) on ollut alusta saakka ollut Scudettolle tuki, turva ja opastaja.Scudetton tarina sai alkunsa 90-luvulla, sillä ilman Törmäsen innostusta italialaiseen jalkapalloon varsaa ei olisi koskaan syntynyt. Sen innoittamana Scudetto on saanut myös nimensä, kun AC Milan nappasi tuoreimman Scudettonsa kaudella 2022.”Pikkupojasta saakka olen fanittanut AC Milania. Ne oli hienoja hetkiä, kun Jari Litmasen Ajax pelasi AC Milania vastaan. Jalkapallo oli aikoinaan myös se juttu, joka minut sai kiinnostumaan Italiasta. Sen jälkeen olen tykästynyt italialaisiin ihmisiin, ruokaan, viiniin ja arkkitehtuuriin”, Törmänen taustoittaa.Ja ajan myötä myös italialainen raviurheilu on myös tullut kuvioihin mukaan.”Jossakin määrin seuraan Italian raviurheilua, ja Nad Al Sheban jälkeläiset ovat tehneet vaikutuksen. Niistä useimmat ovat olleet yritteläitä hevosia. Kun kävin blodbankenissa mallailemassa sukua Loser On Loserin kanssa, niin kombinaatio tuntui sopivalta.”Loser On Loser hankittiin Ruotsista pienelle porukalle kilpahevoseksi noin viisi vuotta sitten. Se ei uran aikaisempien terveysmurheiden vuoksi noussut koskaan kilparadoilla odotetulle tasolle.”Aika nopeasti tämä kävi selväksi, eikä ollut mieltä hakata päätä seinään. Tamman valmentaja ja osaomistaja Ari Hartikainen tykkäsi kuitenkin kovasti tammasta, ja itselle tuli ajatus, että siitä pitää saada varsa. Tamma teki vaikutuksen käytöksensä ja sukunsa puolesta.”Kasvattajaporukka halusi varmistaa, että varsa saa jo ennen syntymäänsä parhaat mahdolliset olosuhteet.”Loser On Loser siirtyi kantavana Larva-Jussilaan Riikka ja Ari Takanevan talliin. Heillä on mielettömän hienot paikat tarjota syntyville varsoille kaikki mitä ne tarvitsevat. Ei jäänyt epäselvyyttä, etteikö tammasta ja varsasta pidettäisi huolta. Takanevat ovat olleet tärkeässä roolissa Scudetton elämän alkutaipaleella. Sillä on iso merkitys, millaisen alun varsa elämälleen saa”, Törmänen tiedostaa..Vielä tässä vaiheessa vain taivas on rajana.Minna Kauhanen.Scudetton matka jatkui yksivuotissyksynä opetukseen Juha Länsimäelle, ja sieltä hetkeksi Joni-Petteri Irrin varsatallille. Silloin oli tarkoitus, että Scudetto myytäisiin hyvään kotiin, mutta sitten kohtalo puuttui peliin.”Scudetto herätti ostajissa kiinnostusta ja tosi moni sitä kävi katsomassa, mutta lopulta kauppoihin saakka ei päästy. Jarno Kauhanen kävi sitten testaamassa varsaa joulun välipäivinä, ja ihastui siihen. Jarno lähti hevoseen pääomistajaksi mukaan, Ville Taipale jäi kasvattajista kimppaan, ja Mikko Kontio liittyi neljäntenä kaverina porukkaan”, Törmänen kertoo.Minna Kauhanen on ensimmäisen vuoden aikana päässyt hyvin kiinni varsan mielenmaisemaan. ”Jokainen hevonen on mielenkiintoinen omana itsenään. Scudetto on hyvällä tavalla vekkuli kaveri. Se on iloinen ja utelias. Kasvu on kesken, ja varsa on vielä takakorkea. Kehitys jatkuu joka osa-alueella, ja ensi vuonna se kantaa lihaksensa ja jalkansa varmasti paremmin. Sillä ei ole mitään perusongelmaa, joita useimmilla meille tulleilla kilpahevosilla on ollut. Vielä tässä vaiheessa vain taivas on rajana”, Minna Kauhanen kuvailee.Syyskuun koelähdön jälkeen valmentaja Jarno Kauhaselle valkeni, että hevosella voisi kilpailla jo kaksivuotiaana. Sitä ennen ruunan iskukyvystä ei saanut lahjoista huolimatta täyttä kuvaa.”Ihan alkujaan ei ollut tarkoitus aloittaa vielä kaksivuotiaana, mutta hevonen tuntui koelähdössä siltä, että varsalla voisi kilpailla. Ajatuksena kilpatallilla on, ettei ole mitään estettä ajaa varsalla kaksivuotiaana, jos se vain tuntuu siltä. Hyvin valmennettu ja lahjakas varsa voi mielestäni aivan hyvin kilpailla kaksivuotiaana”, Kauhanen kertoo..Valmentaja lyö jarrua kaasun sijaan, kun puhe kääntyy varsan tulevaisuuteen. ”On mahdotonta sanoa ja turha lähteä arvailemaan, kuinka hyvä kilpahevonen Scudettosta tulee. Kaksivuotiaita oli Killerillä ikäluokasta vain muutamia viivalla, ja ruuna on vielä pikkulapsi alkutaipaleella”, Jarno Kauhanen muistuttaa. Jere Törmäseen teki ison vaikutuksen Scudetton harjoitus, jota hän oli katsomassa syyskuussa puolitoista viikkoa ennen koelähtöä.”Seurasin hevosen hiittiä, ja samaan aikaan katsoin kellosta vauhtia. Silloin tuli oikeasti ensimmäistä kertaa se tunne, että hetkinen, meillähän on tässä jonkinlainen hevonen”, Törmänen kommentoi.Osakasvattaja ja omistaja on tykästynyt myös varsan käyttäytymiseen. ”Scudetto on älyttömän järkevä ja viisas. Psyykkeeltään se tuntuu olevan ihan timanttia. Varsa ei stressaa mistään, ja se on kaikin puolin rento poika. Sitten kun mennään radalle, se tietää, että nyt on tosi kyseessä. Pidän kilpahevosessa kaikista tärkeimpänä asiana, että psyyke on kunnossa”, Törmänen pohtii.Kasvattajakruunun suoritus keulapaikalta saa Törmäseltä pikaisen analyysin.”Loistava-ajoinen hevonen. Se lähti seiskaradalta tosi lujaa, mutta heti kun halusi, kuski pystyi ottamaan vauhtia pois. Maalisuoralla varsa lähti taas pyydettäessä uuteen rytminvaihdokseen.”Voittajakehässä nähtiin aurinkolaseihin, nahkahansikkaisiin, ruututakkiin ja kaulaliinaan kietoutunut Törmänen. Hän olisi olemuksellaan sopinut mihin tahansa Kummisetä-elokuvaan sivurooliin. Killerin voittajakehässä hän sai pääroolin paikan.”Nautin joka hetkestä. Kasvattajakruunun voiton jälkeen pokaali oli koko yön mukana. Ja pokaali on edelleen ehjä, joten ei mitään hätää”, Törmänen nauraa..Seuraajasta tuli uniikin hevosen osaomistajaHyvinkään Citymarketin kauppias Mikko Kontio innostui raviurheilun seuraamisesta jo lapsena Puumalassa käydessään Eelis ja Jorma Sopasen tallilla.Mikko Kontion matka hevosenomistajaksi on ollut pitkä. Raviliigavarsasta hän innostui ottamaan ensituntuman siihen, miltä tuntuu olla mukana isossa omistajaporukassa. Sen jälkeen tuli puhetta aikaisemman työkaverin Minna Kauhasen kanssa, että voisi sitä joskus lähteä mukaan pienempään porukkaan tuttujen ihmisten kanssa.”Olen tuntenut Minnan 90-luvun lopusta saakka, kun oltiin molemmat töissä Elisalla. Kaveruuden ja ystävyyden kautta olen aina ollut hengessä mukana siitä saakka. Seurannut tarkkaan varsinkin kaikki suurkilpailut, joissa Kauhasten hevosia on ollut mukana. Tuli sitten puhetta, että raviliigavarsojen sijaan voisin tulla heidän tallinsa hevoseen kimppaan mukaan, jos löytyy sopiva ehdokas”, Kontio taustoittaa..Pääsin matkaan kokemaan ammattilaisten kanssa hevosomistamisen hienouden.Mikko Kontio.Scudetto oli lopulta se hevonen, jonka myötä Kauhaset ottivat yhteyttä Kontioon. ”Jo siinä puhelun aikana totesin, että tietysti lähden mukaan, kun kysytään. Silloin hevonen on varmasti täyttänyt Jarnon (Kauhanen) kriteerit. Pääsin matkaan kokemaan ammattilaisten kanssa hevosomistamisen hienouden. Ihan huikea ja uniikki matka tämä onkin ollut. Itselle on tärkeää, että hevosen taustalla toimivat tutut ja turvalliset ihmiset. Voin koska tahansa mennä Hollolaan katsomaan hevosta.”Hevosenomistamisen kautta Kontiolle on auennut aivan uusi maailma.”Aikaisemmin olen käynyt raveissa, todennut, että tällainen tapahtuma on järjestetty ja radalla juoksee kilpailukuntoisia ravureita. Omistamisen myötä olen päässyt siihen fiilikseen mukaan, että yksi niistä radalla juoksevista hevosista on oma. Se on tuonut syvyyttä lajin harrastamiseen ja seuraamiseen ihan eri tavalla.”Kontiolle on ehtinyt tulla selväksi raviurheilun lainalaisuudet katsomon puolelta jo ennen hevosenomistajaksi ryhtymistä.”Nautitaan siitä, mitä Scudetto saavuttaa ja jatketaan lähtö kerrallaan. Olen jo ihastunut hevoseen luonteeseen, kun se on varsaksi erityisen hyvähermoinen ja rauhallinen. Tallialueella se ei hötkyile, mutta tietää, mitä radalla pitää tehdä. Minnan mukaan se on huumorintajuinen, mikä on tärkeää. Isosta persoonasta on kyse”, Kontio päättää.