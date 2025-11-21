Jere Taulion uusi aika – "Tekeminen on nykyisin paljon rennompaa"

Liperissä harjoitusradan reunalla asuva Jere Taulio valmentaa kasvateistaan kilpahevosia yhdessä puolisonsa Katja Taulion kanssa.Raviurheilu on yrittäjäpariskunnalle tärkeä harrastus, ja samalla hevoset antavat mahdollisuuden päästä nollaamaan arjen stressitasoja. Noora Venäläinen auttaa tarvittaessa arjen askareissa.Joskus tilanne on ollut toisenlainen, sillä harrastus oli reilut viisi vuotta sitten ammattimaista toimintaa. Vuonna 2018 ja 2019 liperiläisellä meni ravirintamalla kovaa, kun valmennettavat ottivat 35 voittoa ja yhteensä 73 totosijaa. Tauliolla oli useita vieraiden hevosia treenissä, ja sitä kautta menestyspaineet olivat kovat. Tulosta tuli, mutta homma meni turhankin vakavaksi, eikä se siitä huolimatta ollut taloudellisesti kannattavaa.Taulio päätti lopulta ajaa ammattimaisen valmennustoimintansa alas.”Tekeminen on nykyisin paljon rennompaa, eikä tarvitse stressata toisten omistamien hevosten puolesta. Omienkin hevosten kanssa olen edelleen tarkka siitä, että niillä pitäisi päästä ajamaan tehokkaita treenejä. Mahdollisimman terveillä hevosilla kun pääsee ajamaan hyvällä pohjalla, siitä saadaan paras lopputulos”, Taulio aloittaa.Rennommasta meiningistä huolimatta kunnianhimo ja tavoitteellisuus ovat edelleen tärkeitä arvoja raviurheilun harrastamisessa. ”Aamulla kun lähtee pimeässä töihin, ja kotiin tullessa on jo hämärää, onhan siinä oma sovittamisensa ajankäytön suhteen. Liperissä on onneksi valaistu rata, eikä täällä treenipaikoista jää homma muutenkaan kiinni. Omat kasvatit ovat siitä mukavia, että ne ovat kivoja ja järkeviä, joten harjoituslenkkejä voi ajaa tarvittaessa kuka tahansa”, Taulio kertoo. .Eikä sitä kehtaa liikaa muistella, kuinka hirvittävästi on satsattu lajiin.Jere Taulio.Zorian toi lokakuussa Tauliolle pitkään odotetun voiton kasvattajana. Joensuun maakunnan mestaruusajon ykkössijaa seurasi heti perään Porista kasvattajana uran ensimmäinen Toto75-voitto. Onnistumiset ovat lämmittäneet valmentajan mieltä, ja tuoneet luonnollisesti lisäboostia kasvattamiseen.”Tuntuihan se molemmilla kerroilla hienolta. Oma kasvatti ei ennen Joensuun lähtöä ollut voittanut koskaan. Silloin tuntui maalisuoralla, että taitaa kaveri jättää meidät taas kakkoseksi. Zorian teki kuitenkin aikaisempaa paremmin töitä lopussa. Kun se sitten oli ykkönen myös Porissa, tuli fiilis, että ruuna osaa sittenkin voittaa. Sitä oli ehtinyt jossakin kohtaa ajatella jo eri tavalla”, Taulio nauraa.Zorianin emä Unique Dream on Taulion perheen ensimmäinen kasvatti. Isäoriksi valittiin Cantab Hall, mikä kertoo paljon siitä, miten Taulio suhtautuu kasvattamiseen. Ja tapa, miten maailmantähti päätyi isäoriksi, kertoo jotain Tauliosta.”Unique Dreamin isäksi halusin ehdottomasti Cantab Hallin. Siihen piti vähän panostaa, kun astutusmaksu oli siihen aikaan 30 000 euroa. Piti mennä ihan pankinjohtajan puheille. Emätamma oli niin hyvä ja ajattelin, että äkkiä varsa juoksee sen 30 000 euroa takaisin. Ei siinä ihan niin käynyt, kun Unique Dream loukkaantui kaksivuotiaana haaverissa, eikä päässyt kilpailemaan koskaan. Jo edellisenä keväänä sen emä Snowline Dream ja seuraava varsa menehtyivät samalla kertaa varsomiseen”, Taulio muistelee.Taulio ei harmittele kovia panostuksia ja takaiskuja, sillä liperiläisen luonteeseen ei kuulu turhanpäiväinen jossittelu. Ja toisaalta hänellä oli jo ennestään kokemusta moottorikelkkaharrastuksesta ja motocrossista. Näiden lajien harrastajat tietävät, miten eurot poistuvat lompakosta. ”Laina on onneksi maksettu pois”, Taulio nauraa. ”Eikä sitä kehtaa liikaa muistella, kuinka hirvittävästi on satsattu lajiin. Raviurheilussa sentään voi saada jotakin takaisin. Moottoriurheilua kun harrastin tosissani, se vasta kallista olikin. Siinä oli mahdollisuus saada pokaali tai maksimissaan joku työkalusarja palkinnoksi. Hauskaa se oli, mutta loukkaantumisten vuoksi jouduin lopettamaan sen.” .Zorianin matka isäorivalinnasta Toto75-voittajaksi on sisältänyt monia käänteitä. Kaksivuotiaana kaikki vaikutti hyvältä, kun ura alkoi ylivoimaisella paikallisravivoitolla Kuopiossa, ja kauden lopuksi Zorian jäi vain hevosenmitan Arctic Emeraldista Kasvattajakruunun lisälähdössä.Kolmevuotiskaudella ikäluokkalähdöt jäivät kuitenkin heti kättelyssä haaveeksi.”Lähdettiin kauteen sillä mielellä, että nyt pärjätään. Hevonen ei kuitenkaan ravannut yhtään, vaan meni pelkkää laukkaa raveissa. Vika löytyi, ja kiveskiertymän vuoksi hevonen piti ruunata. Siinä meni koko vuosi penkin alle, mutta onneksi vika löytyi.”Zorian on päässyt menestyksen makuun, mutta kaksivuotias Francique on se, mihin Liperissä asetetaan vielä suuremmat tulevaisuuden odotukset.”Francique on ainakin toistaiseksi lahjakkain varsa, mitä meille on syntynyt. Sillä olisi voinut ajaa jo nyt kaksivuotiaana koelähdön, sillä se menee tällä hetkellä hyvällä tyylillä 1.25-vauhtisia hiittejä. Yritän pitää kuitenkin maltin mukana tamman kanssa. Kolmevuotiaassa Mr Hermanissa on siinäkin potentiaalia. Se kuitenkin haahuilee radalla ja seuraa kavereita, eikä siksi viitsi ollenkaan juosta. Ruunausaika on varattu”, Taulio paljastaa. Juuri opetettavaksi tullut Sha Carrion on vuosikas varsa Fabulous Woodista. Sen mielenkiintoinen ikätoveri Tauliolla on Crown Champ, joka on ostettu naapurista Crista Räsäseltä ja Pekka Rädyltä. Taulio omistaa yksivuotiaan yhdessä Veijo Heiskasen kanssa.”Veijon kanssa olen ollut varmaan 10 vuotta jutuissa. Tarjosin hänelle puolikasta, kun hänellä ei yhdessä vaiheessa tuntunut olevan yhtään hevosta. Ollaan aikaisemmin treenattu kimppahevosta vuorovuosin, ja hän innostui lähtemään mukaan. Crown Champ on hyvä syömään ja laiskansorttinen, mutta mielenkiintoinen ja mukava hevonen. Pitää sanoa Veijolle jossain vaiheessa, että hän saa ottaa sen välillä treeniinsä. Kiva katsoa, mitä siitä tulee”, Taulio pohtii..Jere Tauliosta jää väkisinkin kuva, ettei uuden kokeileminen ja ihmisiin tutustuminen tuota hänelle hankaluuksia. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on ollut matkassa, mutta paljon on matkan varrella saatu myös aikaiseksi.Taulio myöntää, että ratkaisuja on tehty ja joskus on ehkä saattanut käydä niinkin, ettei käsikirjoitusta ole mietitty aivan loppuun saakka. ”Päätöksiä syntyy, ja ADHD on diagnosoitu”, Taulio tiivistää pilke silmäkulmassa. ”Tietysti sitä on ajan myötä vähän rauhoittunut. On sitä edelleen pystytty tekemään tarvittaessa nopeita siirtoja. Kaisa Nivola soitti vuosi sitten kesällä Kallelasta, ettei kukaan ole ilmoittanut, millä oriilla Unique Dream astutetaan vai astutetaanko sitä ollenkaan. Siinä piti tunnin aikana päättää, mitä tehdään”, Taulio kertoo.”Kaisa kävi tarkistamassa, onko tamma kiimassa, ja sillä välin valitsin Bengurion Jetin isäksi. Tutustuin nopeasti hevoseen ja sen sukuun vähän tarkemmin. Nyt meillä on Suomen ainoa Bengurion Jetin varsa Zafiora.”Taulion kasvatit ovat Nivolassa yksivuotissyksyn alkuun, jolloin ne siirtyvät Liperiin toiselle puolelle Suomea opetukseen.”Kävin syksyllä katsomassa Zafioraa paikan päällä. Hyvännäköinen ja virheetön varsa, kuten kaikki muutkin Unique Dreamin jälkeläiset. Niillä yritetään pärjätä. Ne ovat sen verran arvokkaita, ettei niitä voi viime vuosien huutokauppahinnoilla myydä poiskaan”, Taulio jatkaa.Vaikka isäorivalintoihin on edelleen panostettu, niin Taulion realiteetit raviurheilusta ovat muokanneet ajatuksia. Pintaa Oy:n julkisivuremontteja tehdessä voi haaveilla tulevasta ikäluokkahevosesta. ”On yritetty harrastaa järkevästi, mutta mahdollisimman pienellä budjetilla. Yrittäjinä päivät ovat pitkiä, mutta ei olla Katjan kanssa kumpikaan päästy rikastumaan. Olen edelleen hirveän kiinnostunut raviurheilusta, ja suhtaudun intohimoisesti lajiin. Kaksistaan jatketaan omien kasvattien kanssa töitä myös tulevaisuudessa.”Tänä talvena Unique Dream pitää välivuotta varsomisesta, mutta ensi keväälle on jo alustavia suunnitelmia.”Saatan kallistua Express Duon puolelle isäorivalinnassa. Pekka Korven hevosiin voi luottaa. Aina sellaiset ihmiset herättävät kunnioitusta ja ovat hyviä esimerkkejä, jota vuodesta toiseen pääsevät ikäluokkalähdöissä voittajakehään”, Taulio päättää..Taulion talliJere Taulio valmentaa hevosia yhdessä puolisonsa Katja Taulion kanssa LiperissäTaulion perheellä on viisi perheen omaa kasvattia:2021 syntynyt ruuna Zorian (Knows Nothing – Unique Dream)2022 syntynyt ori Mr Herman (Maharajah – Unique Dream)2023 syntynyt tamma Francique (Express Duo – Unique Dream )2024 syntynyt tamma Sha Carrion (Fabulous Wood – Unique Dream )2025 syntynyt tamma Zafiora (Bengurion Jet – Unique Dream)Lisäksi Veijo Heiskasen kanssa kimpassa omistuksessa Crista Räsäsen ja Pekka Rädyn kasvattama 2024 syntynyt ori Crown Champ (Johan Palema U.S. – Rio Crowe).Treenipaikkojen merkitystä syytä korostaa entisestäänLiperin asukastiheys on 16 asukasta neliökilometrillä. Ei ole ihan sattumaa, että Jere Taulion naapurissa asuu toisen Toto75-voittajan, Tutuksin, valmentaja Crista Räsänen.Hevosen hyvinvoinnista on puhuttu viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Jere Taulion mielestä keskustelua on syytä jatkaa. Hän kokee Liperin Hevosystäväinseuran työn olevan ensiarvoisen tärkeää alueen hevosihmisten näkökulmasta, ja näkyvän menestyksen lisäksi hevosten terveydentilassa.”Hyvät ajopaikat ovat hevoselle halpa henkivakuutus”, Jere Taulio tiivistää. ”Liperin Hevosystäväinseura on aktiivinen yhdistys, jonka talkoomiehet ja -naiset ovat saaneet paljon aikaan viimeisen 10 vuoden aikana. Kun lopetin ammattimaisen valmentamisen, samalla oli pakko myydä kaikki traktorit ja koneet pois. Valmiiden ajopaikkojen merkitys on sen myötä korostunut entisestään.”Taulion tallin pihasta lähtee seuran kunnostama rata, jonka lisäksi vierestä löytyy erilaisia metsälenkkejä, hiittisuoraa ja pehmeämpää alustaa. Myös uittamiseen on kesäisin oiva mahdollisuus.”Tässä käy muutamien kymmenien kilometrien päästä hevoskopin kanssa ihmisiä harrastamassa hevosten kanssa, joten toiminta on aktiivista”, Taulio kertoo. ”Syksyn kelit ovat tietysti haastavat, mutta talkooporukalla on halu pitää paikat kunnossa. Kun meille tuli ensimmäiset kovat pakkaset, niin Vesa Laanisen ja Heikki Mutikaisen toimesta kone oli päällä koko yön. Rata olisi mennyt ilman heidän panostaan ajokelvottomaksi ja hevoset olisivat jääneet pitkäksi aikaa kokonaan ajamatta.”.Hyvät ajopaikat ovat hevoselle halpa henkivakuutus.Jere Taulio.Menestyneimmät ammattivalmentajat ovat panostaneet vuosi vuodelta harjoituspaikkojen huoltamiseen yhä enemmän aikaa ja euroja, mikä on näkynyt suoraan menestyksessä.”Kun käy muissa töissä, ei ole mitään mahdollisuutta pitää ajopaikkoja itse kunnossa. Hyvät ja turvalliset harjoitusolosuhteet ovat kuitenkin kaikki kaikessa toimiessa hevosten kanssa.” Taulio kokee, että myös kilpailuolosuhteisiin panostaminen on lajin tulevaisuuden näkymien kannalta ensiarvoisen tärkeää.”Onneksi ohjastajat ovat aktivoituneet ja antaneet sekä positiivista, että rakentavaa palautetta, jos siihen on ollut aihetta. Kaikille kilpailijoille on tärkeää, että voi olla aamulla varma, että illalla juostaan turvallisissa ja tasapuolisissa olosuhteissa. Omista valmennettavista useampi on valitettavasti kärsinyt loukkaantumisista sen vuoksi, että kilpailussa rata on jossakin kohtaa pettänyt alta, eikä ole ollut tasalaatuinen”, Taulio päättää.