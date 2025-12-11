Kaikkien aikojen monté -vuosi – lämpö nousi Pakkasen johdolla

Elina Pakkanen on tiukasti kiinni vuoden voitokkaimman monté-ohjastajan tittelissä. Hänellä on Hippoksen tilastoiman 18 voiton lisäksi kolme ykkössijaa Jonna Irrin valmentaman Kash Smartin kanssa Ruotsista.Heta Huuskola ja Elina Leinonen ovat molemmat napanneet 16 ykkössijaa. Viiden voiton takamatkalta kauden monté-lähdöt taitavat loppuvat kesken..Elina Pakkanen oli vuonna 2024 monté-voittojen määrässä viides, ja vuonna 2023 kolmas. Henkilökohtaisella tasolla Pakkanen on kiitollinen jokaisesta onnistumisestaan kuluvalla kaudella.”Pari vuotta motivaation kanssa oli haasteita, ja pitkän työpäivän jälkeen saattoi tehdä mieli mennä sohvalle ja laittaa Netflix päälle”, Pakkanen nauraa. ”Vuosi sitten päätin, että panostan kaudelle 2025 omaan fyysiseen ja henkiseen vireeseen tosissaan. Tallissa oli kaksi niin hyvää monté-hevosta, Lake’s Edina ja J.J.Dragon, että halusin antaa niille ja itselleni mahdollisuuden näyttää. Vuosi on ollut hieno, kun pääsin mukaan Ruotsin Montéeliteniin ja muihin koviin lähtöihin.”.Montén parhaat1. Elina Pakkanen 21 voittoa, voittosumma 57 586 euroa2. Heta Huuskola 16, 46 8513. Elina Leinonen 16, 36 9604. Sara Hautamäki 14, 49 0615. Miisa Pulkkanen 11, 30 6496. Maiju Leppäjärvi 9, 31 4747. Ilona Rekilä 8, 16 0208. Milla Markkanen, Suvi Vaittinen, Nelly Korpikoski, Maria Kurttila ja Heli Perkiö 7 voittoa.Pakkanen on hyvillään myös montén valtakunnallisesta kehityksestä Suomessa. Hän kokee, että suomalaisnaisten rintama on avannut lajille uusia mahdollisuuksia.”Pohjois-Ruotsissa suurin osa monté-lähtöjen ohjastajista on jo suomalaisia. Siellä on ruotsalaisvalmentajia, jotka ovat silloin tällöin ilmoittaneet suomalaisohjastajille monté-lähtöihin hevosia. Arvostus on noussut ja olemme päässeet näyttämään, että kyllä mekin osataan. Pitää vain rohkeasti uskaltaa lähteä yrittämään. Montéssa kehitys vuonna 2025 on ollut huimaa.”Talvet isänsä Tuomas Pakkasen hevosia Etelä-Ruotsissa valmentava Pakkanen on saanut kauden aikana uusia kontakteja. ”Olen yrittänyt tutustua uusiin ihmisiin. Ruotsalaiset ovat tosi ystävällisiä ja juttelevat mielellään. Ei tarvitse välttämättä puhua edes montésta, mutta jossakin vaiheessa sinut saatetaan muistaa ja sitä kautta pyydetään ohjastamaan hevosta. Mitään ei saa, jos et tee. Ja jos ruotsalaiset alkavat käyttämään suomalaisia monté-ohjastajia hevosillaan, niin se voi auttaa muitakin.”Pakkasella alkaa olla jo sen verran kokemusta ajamisesta Ruotsin parhaita monté-ohjastajia vastaan, että hän osaa verrata lajia Suomen lähtöihin.”Ruotsissa ajaminen kehittää taktista puolta. Täällä pärjäämiseen ei riitä, että ottaa alun rauhassa ja tulee lopun kovaa. Suomessa kehityksestä huolimatta saatetaan kaahata vähärahaisella hevosella alku 12-vauhtia tai viimeisellä takasuoralla täyttä, jolloin maalisuoralla tulee auttamatta väsy. Varsinkaan alasarjoissa harva hevonen kestää montaa spurttia”, Pakkanen pohtii.Etelä-Ruotsissa ajokulttuurissa on Suomeen verrattuna iso ero.”Ruotsissa ajetaan tasaisen kovaa koko matka. Pitää oikeasti miettiä kirin pituutta ja samalla katsoa ympärilleen, miltä muiden hevoset vaikuttavat. Heti alussa pitää olla tarkkana, että saa ylipäätään jonkinlaisen paikan parijonosta.”Vuoden 2026 Pakkanen toivoo tuovan taas uusia hienoja kokemuksia. ”Olen laittanut itseni koville. Arvostan kauden onnistumisia todella paljon, ja jo samaan yltäminen ensi vuonna olisi kova juttu. Menestyminen on antanut lisäboostia ja osoittanut, että kun oikeasti yrittää ja tekee parhaansa, niin se palkitaan.””Jossain vaiheessa haaveena olisi lähteä käymään Ranskassa. Ei välttämättä ajamaan kilpaa, vaan hakemaan kokemusta ja oppimaan montésta ja raviurheilusta uutta”, Pakkanen paljastaa..Elina Pakkanen on ihminen, jota katson ylöspäin.Heta Huuskola.Elina Leinonen on tehnyt montén lisäksi läpimurron myös kärrylähdöissä. Hänet esiteltiin Hevosurheilun Kuukauden henkilönä elokuussa (20.8.). Leinosen rinnalle voittojen määrässä on noussut Heta Huuskola, joka on kiertänyt ahkerimmin ristiin rastiin Suomea.Huuskola on ykkössijojen lisäksi kerännyt muita totosijoja peräti 30 kappaletta.”Tein varmaankin ikävää historiaa montéssa, sillä tuskin kenellekään muulla on ollut kauden aikana 20 kakkossijaa”, Huuskola nauraa. ”Tämä on ollut minulle joka tapauksessa kaikkien aikojen monte-vuosi. Suomen mestaruus ohjastajana oli tietenkin kova juttu. Jos joku olisi kauden alussa sanonut, että voitan Ruotsissa monte-lähdön, olisin nauranut. Laitoin kaikkeni peliin, kiersin ympäriinsä raveja Pohjois-Ruotsia myöten ja tässä vaiheessa kautta takki on tyhjä. Kakkossijojen myötä nälkää jäi kuitenkin paljon.”Huuskola on ennenkin puhunut julkisesti henkisen kantin tärkeydestä ja siitä, että asiasta puhuttaisiin mahdollisimman avoimesti. ”Nyt siitä on alettu puhumaan enemmän, mikä on pelkästään hyvä juttu. Pystyn startissa jo pitämään hermoni kurissa lähes sataprosenttisesti, mutta kilpailun jälkeen on vielä kehitettävää”, Huuskola nauraa. ”Toisaalta, kyllä epäonnistuminen tai tappio saa ja pitääkin näkyä. Psyykepuoli on tosi tärkeä montéssa. Nelly (Korpikoski) on ollut tsemppaamisessa iso apu.”Huuskola antaa arvostusta myös kilpakumppanille, joka jää tilastoissa vielä tänä vuonna edelle.”Elina Pakkanen on ihminen, jota katson ylöspäin. Tehtiin yksi Bodenin-reissu yhdessä, ja se, miten hän puhuu montésta ja valmentamisesta, teki vaikutuksen. Pakkanen on ilman muuta itselle sellainen esikuva, jota ei voi muuta kuin ihailla.”Valtakunnallisesti monté on Huuskolan mielestä jatkanut 2020-luvulla alkanutta läpimurtoaan.”Pelkästään vuoden 2025 aikana montén taso on noussut hevosissa ja ohjastajissa selvästi. Laji ei ole enää hevoselle viimeinen paikka kokeilla, vaan kilpailu on entistä kovempaa myös hevosten osalta. Olen pystynyt monté-ohjastajana kasvattamaan uskoa omaan tekemiseen”, Huuskola päättää..Sara Hautamäki on voittotilastoissa neljäntenä, ja rahatilaston kakkonen. ”Antti Ala-Rantalan tiimi on auttanut tänä vuonna uraani, josta olen tosi kiitollinen. Niitä kokemuksia ja elämyksiä ei ikinä viedä pois, joista olen tänä vuonna päässyt nauttimaan. Ruotsin-reissut ja ihmiset ovat sellaisia juttuja, joita ei voi rahassa mitata. Valtakunnallisesti montéa arvostetaan enemmän, mikä näkyy palkinnoissakin. Oma kausi ei mennyt edes superhyvin, mihin nähden 50 000 euroa palkintorahaa on kova luku. Tärkeintä oli, että pystyin nostamaan omaa tasoani”, Hautamäki pohtii.Hautamäki on ajanut paljon myös kärrylähtöjä ammattikuskeja vastaan, mutta monté on oma maailmansa.”Enemmän ajavat lainaohjastajan saavat uuden tsäänssin epäonnistumisen jälkeen. Montéssa voi tulla henkisesti kovia paikkoja eteen, sillä jo muutaman epäonnistumisen jälkeen voi tulla tunne, ettei pärjää millään. Negatiivinen kierre syntyy helpommin, ja oman elämän muut stressitekijät voivat lisätä kuormitusta entisestään. Silloin pitää pystyä nollaamaan tilanne”, Hautamäki jatkaa.Hautamäki kiersi montén perässä kaudella 2025 Etelä-Suomesta aina Lapin kesäraveihin saakka. Nyt hän on pienellä huoltotauolla pitkän kauden päätteeksi, mutta kaikesta päätellen Seinäjoelta saattaa löytyä vuoden 2026 monté-kuningatar.”Tänä vuonna syttyi sellainen palo lajia kohtaan, että mä pystyn tekemään ja saavuttamaan mitä vain. Ensi kautta kohti lähden leijonan raivolla. Kenttä muuttuu koko ajan, eikä vanhat tilastot kerro siitä, kuka pärjää parhaiten tulevaisuudessa. Sen tämäkin vuosi näytti”, Hautamäki muistuttaa..Voittotilastossa seuraavana oleva Miisa Pulkkanen on kuulunut useamman vuoden lajin huippuihin ja ahkeriin kiertäjiin, mutta hän lähti loppukaudesta ulkomaille töihin ratsastusurheilun pariin. Palatessaan hän saattaa nousta suoraan lajin huipulle.Raketin lailla lajin valtakunnan kärkikymmenikköön kuudenneksi noussut rovaniemeläinen Maiju Leppäjärvi vei ylivoimaisesti nimiinsä Montekypärät-kilpasarjan. Hän kiersi kauden aikana yli 70 000 kilometriä maanteitä, ja otti uransa avausvoiton mm. Bodenissa ja Vermossa..”Montekypärien kokonaiskilpailun voittaminen ja Scorzone hevosena olivat vuoden kaksi parasta juttua. Jos puhutaan omasta kehityksestä, niin kulunut vuosi kertoi sen, että jos aiempaan tekemiseen vertaa, en osannut ajaa kilpaa ollenkaan. Lamppuja on syttynyt”, Leppäjärvi nauraa.Leppäjärvi muistuttaa, että voittojen määrän tilastoiminen on vain yksi mittari rankkaamaan ohjastajia keskenään. Kilpailua käydään myös itsensä kanssa.”Moni puhuu hyvien hevosten merkityksestä. Se on tietysti tärkeää, jos puhutaan yksittäisten lähtöjen voittamisesta. Oman kehityksen kannalta haastavat hevoset opettavat eniten. Ja ne, jotka eivät ole lähtöjensä suosikkeja. Olen ensi vuonna henkisesti ja taktisesti valmiimpi taistelemaan vuoden monté-ohjastajan tittelistä”, Leppäjärvi päättää..Monté raviurheilun värikäs valopilkkuMonté-ohjastajien Suomen mestaruus ja lajin isoimmat lähdöt ovat entisestään nostaneet lajin imagoa.Suomen Monté-ohjastajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Nelly Korpikoski on edelleen aktiivinen kilpailija. Yhdistystoiminnan kautta hän on päässyt aitiopaikalle seuraamaan lajin kehitystä.”Monté on saanut raviurheilussa tietynlaisen jalansijan. Yksi tärkeimmistä tekijöistä siihen on äärettömän hyvä yhteistyö raviratojen kanssa. Ensi vuotta ajatellen tuemme yhä enemmän raviratoja suunnittelemalla heidän kanssaan yhteistyössä monté-sarjoja. Tiedostamme, että monté-lähtöjen on hyvä olla mielenkiintoisia lähtöjä monelta kantilta katsottuna”, Korpikoski kommentoi.Korpikoski nostaa esiin myös Suomen Hippoksen entistä vahvemman roolin, mikä on tuonut lajille lisää nostetta. ”Montekypärät on nouseville ohjastajille tosi tärkeä näyteikkuna. On ollut hienoa huomata myös se, miten tärkeäksi se on muodostunut Hippokselle. Sielläkin koetaan, että monté toimii hyvin raviurheilun sisäänheittolajina. Lajin kärjessä on paljon aikaisempaa enemmän taitavia ohjastajia. Hevosetkin tulevat lajin pariin entistä aikaisemmin. Montéssa ei ole vuosiin ollut näin hyvää tilannetta. Samalla on hyvä tiedostaa, että lähtöjen määrän supistaminen voi vaikuttaa myös montén kilpailutarjontaan”, Korpikoski jatkaa.SMO:n tavoitteena on olla mukana aktiivisesti kehittämässä lajia, jotta positiivinen vire säilyy tulevien vuosien uhkakuvista huolimatta. ”Ravikoulujen tuella on tulevaisuudessa tarkoitus opettaa ja auttaa montén pariin täysin uusia ohjastajia. Emmekä saa unohtaa aktiiveja. Keväällä tai alkukesästä on suunnitteilla Jokimaalle iso koulutuspäivä, jonne toivotaan mahdollisimman laajaa osallistumista. Myös ratsastusurheilun parista, sillä tavoitteena on kouluttaa ja kehittää jokaista yksilöä. Tuoda esiin itseoppimisen tärkeys”, Korpikoski tietää..Monté ei määrittele elämääni, vaan määrittelen itse, millainen rooli montélla on elämässäni.Nelly Korpikoski.Tampereen Hevoset messuilla -tapahtumassa viime huhtikuussa huippuratsastaja Jone Illi oli mukana monté-klinikalla kokeilemassa monté-ratsastusta. Yleisöpalautteen perusteella monté-klinikka oli huippusuosittu.”Tulevana vuonna urheilullista puolta pyritään tuomaan esiin entistä enemmän, sillä messupalautteen perusteella laji kiinnostaa laajasti. Mentaalipuolen haasteista on myös hyvä keskustella, eikä se ole millään tavalla negatiivinen juttu. Montéssa on kunnianhimoisia urheilijoita, ja psyyke joutuu koville. Se kuuluu huippu-urheiluun.”Korpikoski tietää, mistä puhuu, sillä hän on itsekin kipuillut oman monté-minänsä kanssa. Hän pystyi tänä vuonna voittamaan uransa kruunuksi lämminveristen Suomen mestaruuden.”Taikuri itsekin on yllättynyt”, Korpikoski nauraa. ”En olisi ennen kauden alkua millään uskonut, että pystyisin voittamaan lämminveristen Suomen mestaruutta ja pärjäämään muutenkin näin hyvin. Pitkäaikainen yhteistyö ja ihmiset ympärillä ovat mahdollistaneet tämän kaiken.”Korpikoski on samalla kertonut uudelle sukupolvelle oman mottonsa, jonka myötä hän löysi aivan uuden vaihteen radalla.”Monté ei määrittele elämääni, vaan määrittelen itse, millainen rooli montélla on elämässäni.”