Elina Pakkanen ja J.J.Dragon olivat mukana Montéelitenissä Solvallassa. Parivaljakko sijoittui upeasti neljänneksi tuloksella 11,3aly.Kuva: Anu Leppänen
Kaikkien aikojen monté -vuosi – lämpö nousi Pakkasen johdolla

Elina Pakkanen pääsi edustamaan suomalaisvärejä J.J.Dragonin kanssa Montéelitenissä toukokuussa. Vuosi on ollut monen monté-ohjastajan näkövinkkelistä menestys.
Nelly Korpikoski
monté
Elina Pakkanen

