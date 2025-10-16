Kemijärven kultasormi – Pasi Peltoniemen hevoset menestyvät monella rintamalla

Kreikkalaisessa mytologiassa kerrotaan kuningas Midaksesta, joka sai itselleen taianomaisen kyvyn muuttaa kaiken kullaksi. Kemijärveläisen Pasi Peltoniemen osalta voidaan puhua jonkinlaisesta Midaksen kosketuksesta, sillä miehen omistamat hevoset ovat kahmineet kaviourilta kultaa ja kunniaa isolla prosentilla viime vuosien aikana. Polku tähän pisteeseen ei ole kuitenkaan ollut täysin mutkaton.”Varmaan vuodesta 2010 lähtien olen ollut aina jossain Antin (Ojanperä) treenissä olevassa hevosessa mukana omistajan roolissa”, Peltoniemi muistelee.”Alkuaikoina ne oli lähes poikkeuksetta sellaisia, että osalla ei päästy edes koelähtöä läpi. Jostain syystä oli huonoa tuuria, ja kaikenlaisia loukkaantumisia sattui vielä siihen päälle. Se oli jännä, kun Antti pärjäsi muuten tosi hyvin esimerkiksi Jokivarren Kunkun ja muden kanssa, mutta minun hevoseni eivät ikinä voittaneet. Ensimmäinen voitto tuli Porin Kultaloimessa Maffioso Facen kanssa vuonna 2018. Voisi sanoa, että kova koulu on tähän hommaan käyty, eikä nykyään pienet vastoinkäymiset lannista.”Käännetään tässä välissä almanakan sivuja reilusti taaksepäin. Peltoniemen hevosinnostus puhkesi kukkaan tutun kaavan mukaisesti jo verenperintönä. Käytännön toimintaa on kuitenkin vaikeuttanut eräs hyvinkin ikävä seikka.”Ainahan meillä on ollut kotona hevosia, ja jo aiemminkin”, Peltoniemi taustoittaa.”Pentti-ukilla on ollut hevosia, ja sitten myös Markku-isällä. Sitä kautta olen niihin tavallaan kiintynyt. Puolitoistavuotiaana minulla todettiin allergia kuivaheinälle ja hevosille, ne on kaikista pahimmat. Tallissa en pysty olemaan, vaikka olisi kuinka nykyaikainen ja hyvin tuuletettu talli. Muutaman minuutin kuluttua silmät alkaa kutisemaan, ja räkää rupeaa tulemaan. Pidemmällä aikavälillä henkeäkin alkaa ahdistamaan. Isäkin on kärsinyt samasta ongelmasta ja touhunnut sitten lääkkeiden varassa hevosten parissa.”Kaikesta huolimatta kiinnostus on ollut suurta jo alusta asti. Ravireissuilla mies on ollut mukana pienestä pojankoltiaisesta alkaen.”Ihan pikkulapsesta asti kuljin isän mukana raveissa. Pelipuolihan se eniten silloin veti, kun siellä pystyi olemaan. Sitä kautta on tullut paljon kavereita, muun muassa Ojanperän Antti. Ollaan tyyliin 10-vuotiaista asti oltu hyviä ystäviä. Varmaan jossain Rovaniemen raveissa on lyöttäydytty samaan porukkaan, ja siinä oli esimerkiksi Jaaran Anttikin aina ajoittain mukana.”.Pasi Peltoniemi Pasi Peltoniemi43-vuotias Peltoniemen Kone Oy:n toimitusjohtajaOmistajana useassa menestyshevosessaMieleenpainuvin saavutus MAS Champin Suur-Hollola-ajon voitto vuonna 2021.1990-luvulla ravipäivien määrä oli huomattavasti suurempi kuin nykyään, joten Lapin perukoillakin riitti kosolti kierrettävää.”Silloin kierrettiin kaikki Lapin ravit, ja monella kesäradalla oli kaksipäiväisiä tapahtumia. Hevonen on aina kiinnostanut eläimenä, ja kun niiden kanssa ei ole pystynyt olemaan sillä lailla tekemisissä, niin pelin kautta se innostus on sitten kasvanut. Jonkin verran olen ajanut Kemijärvellä hiittiä kaverina, kun useampaa hevosta on ajettu yhtä aikaa. Mutta ajoin vain pelkästään sen hiitin, ei muuta.”Aikuisiällä laji-innostus on noussut aivan uudelle tasolle, ja tänä päivänä kemijärveläinen on mukana todella monessa huippuhevosessa. Kaikki perustuu laatuyksilöihin satsaamiseen.”Olen sanonut, että mua ei kiinnosta hevoset, jotka eivät voi pärjätä lauantailähdöissä. Tilanteeni takia niitä on pakko pitää vieraalla treenissä, joten lähtökohtaisesti pitää toivoa, että ne pystyisivät elättämään vähän itseään. Ajattelen asian sillä tavalla, että hevosiin laitetaan sen verran rahaa, mitä on varaa hävitä. Jos sieltä jotain saa, se on pelkkää plussaa.”.Peltoniemi on mukana kahdeksassa Ojanperän tallin hevosessa. Lisäksi joukossa on pari varsaa, joista viimeisin tarttui hyppysiin Ypäjän varsahuutokaupasta. Callela Eldoradon hinta kipusi lopulta 30 500 euroon.”Se varsa on meillä puoliksi Heikkisen Jarmon kanssa. Alun perin huusin sen itselleni Pariisin lentokentällä. Sitä ei olisi ikinä saatu, mutta lento oli 20 minuuttia myöhässä. Antti oli puhelimen välityksellä yhteydessä Lepistön Hannaan, joka huusi hevosta minulle paikan päällä. Hinta nousi sen verran kovaksi, että otin Jarmon sitten myöhemmin mukaan kimppaan, kun hän oli pyytänyt päästä mukaan. Toivottavasti tämä oli tähtiin kirjoitettu, että saatiin hevonen ostettua myöhästyneen lennon takia.”.Kilpailevista hevosista esiin nousee ensimmäisenä Goodwin Zet, joka on tehnyt kovaa nousua kohti avoimia sarjoja. Ruuna on ehtinyt tämän vuoden aikana alittamaan maagisen 1.10-rajan ja pitää hallussaan peräti kahden eri maakuntaradan rataennätystä.”Se on tosi mielenkiintoinen. Tuntuu, että se kehittyy koko ajan, ja kovat startit vievät sitä vain eteenpäin. Jos sillä menee kaikki hyvin, niin on kiinnostavaa nähdä, mitä ruuna tekee ensi vuonna. Kun käytiin taannoin Ranskassa huutokaupassa, niin oli puhetta, että se voisi olla jopa Seinäjoki Race -hevonen ensi keväänä, jos kaikki asiat sujuu hyvin”, Peltoniemi maalailee..”Sitten on Lancelot B.R., joka ei ole tänä vuonna mennyt ehkä aivan toivotulla tavalla, vaikka onkin pärjännyt mukavasti. Siinäkin voisi olla hevosta pitkälle. Deckard on puolestaan sellainen, josta Antti puhuu lämpimimmät puheet. Hänellä on tosi kova luotto siihen, jos kaikki menee hyvin. Nythän sillä on polvessa pieni murtuma, ja se on jouduttu pulttaamaan. Jos toipuminen etenee toivotusti, niin ensi keväänä ori pääsee starttiin. Sillähän tähdättiin Derbyyn, ja Antin mukaan se olisi voinut olla jopa ihan kärkipäässä siinä. Nuorista hevosista Zorro Lane on myös oikein kiinnostava, ja sen jatkoa odotetaan kyllä toiveikkaina. Suomenhevospuolella Profiili on nostanut hienosti tasoaan, vaikka Kuninkuusraveissa homma menikin tänä vuonna pieleen.”.Tuntuu, että valtaosalla on sellainen ajatus, että tämä on ainoastaan huijareiden laji.Eri mieltä oleva Pasi Peltoniemi raviurheilun julkisuuskuvasta.Omistajan roolissa haetaan monesti ennen kaikkea elämyksiä sekä suuria tunteita. Pasi Peltoniemi on päässyt parikin kertaa kokemaan sellaista, mistä moni haaveilee, mutta vain ani harva saavuttaa. Kimppahevosista Main Stage voitti nimittäin Suur-Hollola-ajon viime vuonna, mutta tunnepuolella tätäkin suurempi juttu oli MAS Champin täysosuma kyseisessä kilpailussa kolme vuotta aiemmin.”Se on ihan ylivoimaisesti kovin juttu, muut ei ole lähelläkään. Siinähän oli kaikenlaisia tapahtumia ennen tuota kilpailua, kun Antilla tuli loukkaantuminen, ja löytyi se sydänsairaus. Muutaman päivän päästä se hevonen voitti koko kilpailun, eikä ollut mikään kuumin suosikki. Tai olihan se pelihevosia, mutta lähti finaalissa radalta 11. Se oli kyllä kova juttu, ja varsinkin kaikkien niiden tapahtumien jälkeen, mitä siinä viikolla oli. En usko, että sitä tunnetta tulee mikään enää lyömään”, Peltoniemi toteaa. .Suurhevosenomistajan näkökulmasta tulevaisuus tuo tullessaan myös tiettyjä uhkakuvia. Lajin elinvoimaisuuden säilyttäminen onkin äärimmäisen tärkeää tulevien vuosien aikana.”Vähän kyllä huolettaa tämä Suomen raviurheilun tulevaisuus. Mikähän on tilanne sitten, kun mennään vuoteen 2027? Jotenkin tuntuu, että varmaa tietoa ei ole oikein kenelläkään. Ravipäiviä vähennetään, että saadaan palkinnot pysymään edes suurin piirtein samalla tasolla kuin nykyään. Ja kun nytkin palkinnot ovat sillä tasolla, että niin sanotun iltaravihevosen pitäminen vieraassa paikassa ei ole ainakaan taloudellisesti kannattavaa, kun kulut nousevat koko ajan. Isommissa raveissa palkinnot ovat aivan asialliset, mutta taso on silloin pirun kova.”Tuhansien ajatusten miehellä on sanansa sanottavana myös lajin julkisuuskuvaan liittyen.”Tuntuu, että valtaosalla on sellainen ajatus, että tämä on ainoastaan huijareiden laji. Kun on nähnyt läheltä, mitä Ojanperän tallin lisäksi esimerkiksi Palosaaren Sanna ja Alaluusuan Ulla tekevät hevosten eteen, niin se on uskomaton työ. He pitävät hevosista varmasti parempaa huolta kuin itsestään. Eräs ammattivalmentaja kertoi kerran, että hänellä oli jalassa ongelmaa, eikä meinannut saada apua siihen. Hän meni urheiluliikkeeseen ja sai sieltä helpotusta kenkien sekä pohjallisten avulla. Koko homma kustansi 300 euroa, ja hän oli miettinyt, jotta raaskiiko sittenkään investoida. Sitten hän oli tuumannut, että jos hevosta käyttäisi klinikalla ja sieltä tulisi noin halpa lasku, siitähän suorastaan ilahtuisi”, Peltoniemi hymähtää..Oman laivan kapteeniPasi Peltoniemi on toiminut neljännesvuosisadan ajan perustamansa Peltoniemen Kone Oy:n toimitusjohtajana.Raviurheilu ja hevosten omistaminen on Pasi Peltoniemelle harrastus sekä elämäntapa. Suurin osa päivästä kuluu kuitenkin oman maanrakennusfirman Peltoniemen Kone Oy:n peräsimessä. Yrittäjäelämä sai alkunsa jo 25 vuotta sitten.”Olen perustanut tämän yrityksen vuonna 2000. Täytin tammikuussa 18 vuotta ja siitä muutama viikko myöhemmin yritys oli perustettu”, Peltoniemi alustaa.”Ensimmäiset viisi vuotta ajoin toista pyöräkonetta ja Kumpulan Kari, joka on tänä päivänä edelleen töissä, ajoi toista konetta. Niillä kahdella koneella toiminta laitettiin käyntiin, ja siitä homma alkoi pikku hiljaa laajenemaan. Vuonna 2014 Keiteleen saha tuli tänne, ja päästiin siihen rakennusvaiheeseen sekä tuotantoon mukaan. Silloin toiminta laajeni tähän nykyiseen malliin, eli kalustoyksiköitä on tällä hetkellä noin neljäkymmentä. Työntekijöitä on ympärivuotisesti kolmisenkymmentä, ja sesonkiaikaan on lisäkäsiä viidestä kymmeneen henkilöä.”Maanrakennusalan työt painottuvat pääosin kesään, joten Suomen suvi on kuuminta sesonkiaikaa.”Kesällä suurin osa kalustosta on töissä, kun maa on sula. Työn alla on monenlaisia erilaisia maanrakennustöitä. Meillä on esimerkiksi murskausyksikkö, jolla murskataan maa-ainesta, ja se pyörii Lapin alueella miltei ympärivuotisesti. Sitten on kaikenlaista pienrakentamista ja uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan toteutukset.”.Jos johonkin lähden, haluan tehdä sen sitten kunnolla ja ajatuksen kanssa.Pasi Peltoniemi.Yrittäjähenkisille ja idearikkaille ihmisille olisi käyttöä myös raviratojen päättävissä elimissä. Peltoniemeäkin on jo kosiskeltu erilaisiin toimiin mukaan, mutta toistaiseksi aika ei ole riittänyt toimenkuvan laajentamiseen.”Olen minä sitäkin joskus miettinyt, että tietyissä asioissa minulla voisi olla jotain annettavaakin erilaisten ideoiden muodossa. Joskus on kysytty mukaan, mutta aika ei tahdo riittää, kun tässä firman pyörittämisessäkin on omat vastuunsa. En kuitenkaan ole sulkenut sitä mahdollisuutta kokonaan pois, että olisin vielä mukana jossain raviradan hallituksessa. Jos johonkin lähden, haluan tehdä sen sitten kunnolla ja ajatuksen kanssa.”