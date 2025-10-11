Koivusen talli Kymenlaakso-ajon finaaliin toiveikkaana – "Parempi myöhään kuin milloinkaan"

Harri Koivusen viime viikon torstai-ilta oli menestys. Hänellä oli Kymenlaakso-ajon karsinnoissa kolme valmennettavaa, joista jokainen selvitti tiensä tulevana lauantaina 40 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan loppukilpailuun.”Mukava lähteä, kun hevoset ovat kunnossa, ja niillä on hyvät karsintaesitykset alla”, Koivunen myhäilee finaalin alla.Karsinnoissa eniten odotettiin Stonecapes Yodalta, joka joutui kuitenkin viime metreillä myöntämään takamatkan Fuego Combon paremmakseen. Kakkossija varmisti kuitenkin paikan loppukilpailussa.Stonecapes Yodan volttaaminen oli jo edellisessä startissa Vermossa perin hankalan näköistä, eikä se näyttänyt aluksi Kouvolassakaan onnistuvan ongelmitta. Lopulta Olli Koivunen kuitenkin taituroi hevosen ravilla matkaan.”Tähän hevoseen on aina uskottu paljon, mutta lähdöt ovat kovia. Mukavaa, että se nyt onnistui. Katselin raveja kotisohvalta ja hetken aikaa näytti hankalalta. Täytyy kehua Ollia, että hallitsi hankalan tilanteen ja pääsimme finaaliin”, tallipäällikkö kiittelee poikaansa.Koivunen kertoo, etteivät käytösongelmat olleet tiedossa ennen Kouvolaa edeltänyttä starttia. Ne luovat väkisin epävarmuutta finaalin lähtötohinoihin.”Aiemmin sillä ei ole voltissa ollut tällaisia oireita. Vermossa ne tulivat yllätyksenä. Kova luotto oli, että se Kouvolassa käyttäytyy hyvin, mutta eipä käyttäytynyt. Normaalisti se on ollut hyväkäytöksinen.”Finaalissa Stonecapes Yodan ohjastaja vaihtuu. Kokemuksesta startin onnistuminen ei jää kiinni, sillä rattaille hyppää Ari Moilanen.”Taitava ohjastaja on tälläkin kertaa, joten eiköhän siitä selvitä. Nyt osataan varustustakin laittaa sopivammaksi. Finaaliin vaihdetaan varmaan liukusekki.”Stonecapes Yoda on samasta emästä kuin Koivusen toissa vuoden Derby-voittaja Crepe Match. Mitään samaa niissä ei juurikaan ole.”Paitsi että kumpikin on hyviä hevosia”, Koivunen huomauttaa. ”Stonecapes Yoda on kevyt, helpporavinen hevonen, jolle juokseminen on aina ollut helppoa. Odotan sen taistelevan finaalissa kärkisijoista.”.Olemme kuitenkin aina kuvitelleet, että se olisi yksi ikäluokan kärkihevosista.Harri Koivunen Prasutagus Secretistä.Prasutagus Secret oli Koivusen kolmikosta ainoa karsintavoittaja. Se tekikin loistavan esityksen puristettuaan johtavan rinnalta voittoon sivuten karsintojen nopeinta voittoaikaa tuloksella 15,0ake.Prasutagus Secret oli ennen karsintaa kilpaillut vain viidesti. Toistaiseksi se ei ole vielä kokenut tappiota, kun on malttanut ravata koko matkan. Ruuna on kuitenkin laukannut puolissa uransa starteista. Laukat ovat tulleet aina loppumatkasta, mutta Kouvolassa on muistettava, että ensimmäinen kurvi tuottaa monille ongelmia.”Se yllätti siinä mielessä, että ura on lähtenyt vähän takkuillen liikkeelle, mutta olemme kuitenkin aina kuvitelleet, että se olisi yksi ikäluokan kärkihevosista”, Koivunen paljastaa. ”Alku-ura ei ole mennyt odotetusti, mutta parempi myöhään kuin milloinkaan.” Myös Prasutagus Secret on Koivuselle tuttua sukua. Sen emä Boadicea kilpaili hänen valmennuksessaan ja oli oikein lahjakas tamma, jonka ura päättyi kuitenkin ennen aikojaan.”Muuta samaa emässä ja sen pojassa ei ole kuin vahvuus.”Prasutagus Secret voi karsintaesityksen perusteella olla finaalin jokerikortti. Se lähtee muiden Koivusen valmennettavien tapaan paalulta ja pyrkii karkuun takamatkan isorahaisemmilta hevosilta. Olli Koivunen jatkaa Prasutagus Secretin rattailla.”Toivottavasti se menee ravia ja onnistuu jälleen. Prasutagus Secret elää vahvuudellaan ja pystyy menestymään monenlaisella juoksulla, jos vain pysyy oikealla askellajilla. Stonecapes Yoda ja Prasutagus Secret kuuluvat finaalissa rankingin kärkipäähän.”.Birchwood Beastin finaalipaikkaa voidaan pitää yllätyksenä. Se ei ole vielä koskaan voittanut, mutta on sijoittunut toiseksi neljä kertaa. Sijoitus oli sama myös Shackhills Gamblerin voittamassa karsintalähdössä.”Olin siihen oikein tyytyväinen. En olisi ilmoittanut sitä Kouvolaan, jos en olisi uskonut sen olevan paljon paremmassa vireessä kuin uran alku on antanut ymmärtää. Se vastasi hyvin huutoon”, Koivunen kiittelee.Birchwood Beastia ohjastaa loppukilpailussa Jani Ruotsalainen.”Luulen, että sillä on tästä kolmikosta eniten varaa parantaa. Finaaliin on suunnitteilla laittaa vedettävät korvapallot. Tuntuu, että se on aiemmin jättänyt voimia kotimatkalle. Birchwood Beast kuuluu kuitenkin yllättäjäosastoon.”Ainakin kunnonajoitus näyttää osuneen nappiin, sillä jokainen Koivusen triosta juoksi karsinnoissa oman ennätyksensä.”Toiveissa on oikeastaan vain, että kaikki menisi ravia ja näyttäisi mitä osaavat.”.Kymenlaakso-ajoEnnakkomaksullinen kilpailu 3-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille.Finaali kilpaillaan 2100 metrin tasoitusajona lauantaina 11.10. Kouvolassa.Ensipalkinto 40 000 euroa.