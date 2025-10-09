Kunnan kuuluisin Rautianna kohti finaaleita – "Näillä hevosilla on erityinen merkitys"

Kesällä Rautiannan itseluottamus kasvoi, ja jotain nytkähti eteenpäin. Ehkä se ymmärsi, mistä kilpailemisessa on kysymys tai sitten se yksinkertaisesti kasvoi raameihinsa. Niin tai näin, voittoja ja hyviä sijoituksia alkoi rapista.Kouvolan divisioonafinaaleihin se tulee neljän voiton putkessa, joka alkoi Oulun Kuninkuusravien tammadivisioonafinaalin voitosta. Kouvolassa edessä on pronssidivisoonafinaali. Se tulee hyvin todennäköisesti myös olemaan Rautiannan kauden viimeinen kilpailu. Tähän mennessä vuoteen sisältyy 17 starttia, kahdeksan voittoa ja kaksi kakkosta.”Se on löytänyt nyt sisäisen kilpailijansa”, kasvattaja, omistaja ja valmentaja Mari Rautiainen kuvailee.”Hirveästi ei ole kotona muutettu valmennuksessa mitään, ainoastaan kesällä ruvettiin startin alla tekemään kovempi harjoitus. Luulen, että onnistumisten myötä Rautianna hoksasi, mikä tämän humpan juoni on.” Rautiainen ei pidä 7-vuotiaaksi varttuneen Rautiannan kehityskäyrää varsinaisesti poikkeuksellisena.”Mielestäni suomenhevonen kehittyy pitkään. Monesti niiden kanssa käy vähän näin, että yksi–kaksi viimeisetkin palapelin palaset loksahtavat kohdalleen. Rautiannan otteet ovat olleet sellaiset, että tästä tulee vielä hyvä hevonen, mutta siltä puuttui viimeinen puristus ja tahtotila, mikä on nyt löytynyt”, Rautiainen pohtii.”Suomenhevosen kanssa työskentely on pitkäjänteistä työtä. Tämä ei ole hätäisen ihmisen hommaa.”Rautiainen tietää, mistä puhuu. Rautianna on perheen omaa kasvatusta jo viidennessä polvessa. Sen neljäs emä Raisa (s. 1963) oli Mari Rautiaisen Taisto-isän ensimmäinen kasvatti.”Pienenä tyttönä, jo alle kouluikäisenä, olen ratsastanut emänemänemänemän selässä. Kolmannen emän kanssa olen opetellut hevostaitoja, ja elämäni hevonen on toinen emä, Rapiska. Sen kanssa ruvettiin harrastamaan raviaakkosia”, Rautiainen kertoo.”Näillä hevosilla on erityinen merkitys, kun juuret on niin syvällä ja näitten kanssa on tehnyt töitä pitkään. Tämän suvun kanssa tunnepuoli menee ihan omalla tasollaan.”.RautiannaTamma, s. 13.5.2018Evartti – Ratilda, Tähti-TiliKasvattaja, omistaja ja valmentaja Mari RautiainenEnnätykset 24,4aly, 25,3ke, voittosumma 50 780 euroaStartit 55: 11–7–7Starttaa lauantaina Kouvolan pronssidivisioonafinaalissa: lähtö 6, rata 7.Olen aina sanonut, että se on vanhaksi syntynyt.Mari Rautiainen kuvailee Rautiannaa mutkattomaksi hevoseksi.Rautianna on isänsä Evartin, kolminkertaisen kuninkaan, ensimmäistä ikäluokkaa.”Me olemme aina olleet jalostuksessa vähän oman tiemme kulkijoita. Emme niinkään katso oritta sen menestyksen mukaan, vaan mikä olisi millekin tammalle sopiva. Haluamme pitää sukusiitosprosentin alhaisena, painotamme emälinjoja, hyvää rakennetta ja luonnetta”, Rautiainen luettelee. ”Tässä haettiin myös sitä, kun Rautiannan emä on aika ronskin kokoinen, että olisi saatu pienempi. Saatiin siten isompi. Mutta vaikka Rautianna on iso, se on myös suhteellisen kevyt ja jaksaa kantaa itsensä ja liikkuu hyvin. Emä on vähän raskas, ja vaikka Rautianna on isompi, se on selvästi kevyempi.”Iso koko voi sekin osaltaan selittää, miksi Rautianna tuntuu syttyneen vasta tänä vuonna kunnolla kilpailemaan.”Se on niin iso, että sen piti saada kehittää kroppansa valmiiksi, jotta se jaksaa kantaa itsensä näissä kovemmissakin vauhdeissa.”Rautiainen kertoo Rautiannan olleen varsasta asti oikein helppo ja mutkaton käsitellä.”Se on sellainen, että kaikki käy. Opettaminenkin sujui tuosta noin vaan, että aha, tällainen juttu. Olen aina sanonut, että se on vanhaksi syntynyt. Se on ollut aina hyvin suoraviivainen ja helppo hevonen, jolle ei ole tarvinnut keksiä kommervenkkejä. Sisäinen kilpailijakin löytyi kilpailujen kautta”, Rautiainen sanoo.”Se on määrätietoinen tyttö. Ehkä vähän tammamainen, mutta kun se jotain tekee, se tekee sen täysillä.”.Rautiainen kuvailee Rautiannan treenin olevan perinteistä. ”Meillä treenataan aika vanhakantaisesti, raskaalla kärryllä, ja meillä on aika mäkiset maastot. Startin alla käydään hakemassa viimeistä puristusta Kervisen Jarkon omalta radalta.”Mari Rautiainen työskentelee koulunkäynnin ohjaajana eskareille ja alakoululaisille päivisin, ja hevosten ajaminen on enimmäkseen Taisto Rautiaisen harteilla.”Laitan hänelle aamulla ensimmäisen hevosen valjaisiin, hän ajaa kaksi hevosta päivässä. Joka toinen päivä ne siis ovat valjaissa. Isä hoitaa arkilenkit, minä hoidan hevosten hyvinvoinnin, ruokahuollon ja puhtaanapidon. Kilpailuttaminen suunnitellaan yhdessä isän ja Jarkon kanssa.”Jarkko Kervinen on Rautiaisten pitkäaikainen yhteistyökumppani ja heidän hevostensa hovikuski.”Sillä on iso merkitys, että tiimi toimii. On mukavaa, että kuski tuntee hevosen ja tietää, mitä siltä voi vaatia. Pohdimme yhdessä, miten ajetaan ja missä ajetaan, mutta kuskilla on täysi vastuu startissa. Siihen minä en puutu.”Rautiannan varustus on yksinkertainen, sillä ei ole obersekkiä tai suojia lainkaan. ”Se on niin luonnonjuoksija. Kilpailuissa sillä on kokolaput ja vetopallot, ne ovat ainoa lisävaruste. Jaloissa sillä on kultakengät, eikä niitä ole riisuttu vielä kertaakaan, katsotaan sitä kengättömyyttä sitten ensi vuonna”, Rautiainen miettii.Ensi vuonna tavoitteena on kuningatarkilpailu. Sen Rautiainen myöntää, vaikka muistuttaa kilpailun olevan sellainen, johon ei mennä, vaan päästään.”Matka on vielä pitkä, mutta toive on, että siellä oltaisiin ensi kesänä. Se olisi iso juttu tunnetasolla meille molemmille.”Rautiaisilla on jo pitkä kokemus Kuninkuusraveista, sillä heidän kasvateistaan Tähen Toivomus kruunattiin kuninkaaksi Lahdessa vuonna 2019 ja myös Piskon Pouta sekä Rapin Aatos ovat osallistuneet pääkilpailuihin. Rautiannan kohdalla emälinjan pitkä historia talossa tekee tavoitteesta vielä merkityksellisemmän. ”On ollut ihana huomata, miten ihmiset ovat palanneet seuraamaan meitä taas Piskon Poudan jälkeen. Silloin saimme paljon sellaisia ihmisiä seuraamaan raveja, jotka aikaisemmin eivät lajia seuranneet, ja nyt he ovat innostuneet uudestaan ja on tullut uusiakin seuraajia. Täällä on aika hyvä hypetys, Rautianna on kunnan kuuluisin nisäkäs”, Mari Rautiainen nauraa.