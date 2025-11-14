Massimo Hoist nosti Heikki Korhosen jälleen estradille – Kuopion boss is back

Yrittäjänä elämäntyönsä tehnyt Heikki Korhonen on raviväelle tuttu kasvo jo vuosikymmenten takaa. Korhosen valmentama ja perheen omistama Boss Is Back voitti vuonna 1994 viisivuotiaiden Euroopan mestaruuden Dinslakenin radalla Saksassa.Kuopiolainen on valittu vuosina 2007 ja 2017 vuoden hevosenomistajaksi Suomessa. Tämän kauden päätteeksi voi toteutua hattutemppu, sillä hevoset ovat Massimo Hoistin johdolla kulkeneet hienosti.Venicen tarina kilparadoilla oli ainoa laatuaan, ja sen lopetettua uransa vuonna 2017 ruvettiin pohtimaan, millaisia varsoja huipputamma periyttää.Massimo Hoist on varsoista ensimmäinen, ja kuusivuotiskauden päätteeksi 500 000 euron voittosumma häämöttää nurkan takana. Muscle Hillin poika on rakennettu tavalla, jossa palapelin jokaisen palasen paikka on tarkkaan harkittu.”Venicen ensimmäiselle varsalle kun haettiin isäoritta, ajatuksena oli, että yritetään tarjota parhaalle parasta. Muscle Hillin siemen maksoi 28 000 dollaria, mutta Venice ansaitsi sen mahdollisuuden”, Korhonen aloittaa.Heikki Korhonen on tietysti myös Massimo Hoistin kasvattaja. Korhonen kuitenkin painottaa, että Hannu Nivolan perhe ja heidän työntekijänsä ovat tehneet käytännön työn emän ja maitovarsan kanssa. ”Kallelasta ostettiin kasvatuspalvelvelut, ja siellä on tehty fyysinen työ sekä huoltaminen. Nivolan perhe on tullut tutuksi ja heistä on tullut hyviä ystäviä, joten siellä tarjottavaan ammattitaitoon on voinut luottaa”, Korhonen aloittaa.”Eläinlääkäri on hyvin saatavilla. Kallelassa on myös valmius vuolla kavioita kahden–kolmen päivän ikäiseltä varsalta ja heillä on ammattitaito hoitaa jalkojen virheasennot kuntoon. Tallilla viedään kahdessa vuorossa rehuja tarhoihin. Venicen varsat eivät olisi sopineet Kuopion kotitallin päiväohjelmaan ja paikkoihin”, Korhonen totetaa..Massimo Hoist ja Heikki KorhonenMassimo Hoist juoksi kaudella 2025 kilpaa 13 kertaa totosijoin 8-3-0Rahaa ori juoksi 263 325 euroa, ja uran kokonaisvoittosumma on 482 425 euroaElitloppetin finaalissa syntyi ennätys 09,4aly, ja hevonen sijoittui kuudenneksiTämän kauden ansiot kilpailua kohden on huimat 20 256 euroaHeikki Korhonen on hevosen kasvattaja ja omistaja, valmentaja on Jukka HakkarainenKorhonen on urallaan itsekin valmentanut menestyksekkäästi, ja ajanut 61 starttia kilpaa totosijoin 16-7-5Korhonen uskoo, että eniten tallin hevosista pystyy tasoaan nostamaan ensi kaudella Massimo Hoistin pikkusisko Fabiana Hoist.Korhosella on ollut heti raviharrastuksen alusta saakka selkeä visio, miten hän lähtee näkemyksiään toteuttamaan. Massimo Hoist olisi voinut jäädä huonolla tuurilla syntymättäkin, mutta ihan pelkkää hyvää tuuria uuden tähden saaminen ei ole ollut.”Boss Is Backin aikoihin oli jo sellainen ajatus, että hevosten pitää olla niin hyviä ja myös niin valmiiksi valmennettu, että niiden ympärille saadaan parhaat mahdolliset ihmiset. Joka osa-alueelle, myös kilpailuissa rattaille. Pekka Korven kanssa tehtiin aikoinaan paljon yhteistyötä, ja Jorma Kontiolla on ollut valtavan iso merkitys ohjastajana hevosteni rattailla”, Korhonen pohtii.Korhosen tyttären Riina Hakkaraisen puoliso Jukka Hakkarainen on Korhosen luottovalmentaja. Hänelle omistaja on pyrkinyt tarjoamaan sellaiset valmennusolosuhteet, ettei menestys jää niiden puutteesta kiinni. Korhonen kuitenkin naurahtaa, että sen vision toteuttamisessa oli mukana enemmän onnea kuin ymmärrystä.”Päätin, että aletaan laittamaan puita nurin ja ruvetaan tekemään hiittisuoraa. Kaivinkoneet mylläsi, ja jälkikäteen voi vain todeta, että olipa hyvä tuuri, että ajopaikoista tuli niin hevosystävälliset. Paljon olen elämässäni rakentanut, mutta hevosrataa en kertaakaan. Ei ollut ennakkoon sellaista fiilistä, että näin tästä saadaan hyvä. Sehän on kaikki kaikessa, että harjoitusolosuhteet palvelevat kilpahevosia parhaalla mahdollisella tavalla”, Korhonen painottaa.Jonkinlainen punainen lanka kuopiolaisella oli kuitenkin mielessään.”Yrityselämässä nosturipuolella oltiin rakentamassa uutta hallia. Rakennusmestari kyseli, miksi ei tehdä oikein isoa ja näyttävää rakennusta. Totesin, ettei hallin tarvitse ulkopuolelta näyttää miltään, kunhan sisällä kone- ja huoltopisteet ovat toimivat. Ja vehkeiden pitää olla sellaisia, mitkä toimii”, Korhonen jatkaa..Hevosten kanssa toimiessa on kymmeniä muuttujia, jotka on otettava huomioon. Silti asiat eivät välttämättä aina suju toivotulla tavalla.”Massimo Hoistilla on kapea ja pitkä puolen hehtaarin laidun, jonne se aamuisin viedään ja siitä hevonen haetaan treenilenkille. Kesällä piti kuitenkin huomioida paarmat ja hyttyset, jotka olivat aralle hevoselle myrkkyä. Pahimpaan aikaan Massimo Hoist saattoi juosta itsensä uuvuksiin niiden kanssa, ja asiaan piti kiinnittää huomiota miettimällä kokonaisuutta. Ei se ole pelkkää treeniä ja kilvanajoa.”Kun lähdetään perkaamaan Massimo Hoistin kautta, Korhonen nostaa tuurin merkityksen uudelleen puheisiin. Elitloppet oli esimerkiksi vähiten suunniteltu kilpailu Massimo Hoistin kauden starteista.Massimo Hoist ehti juosta edellisenä perjantaina kotiradallaan Kuopiossa, jossa se jyräsi täyden matkan tuloksella 11,8 vakuuttavasti ykköseksi ohi Combat Fighterin. Vielä tämänkään jälkeen Elitloppet ei ollut vielä vähääkään mielessä..Lauantaina puhelimet kävivät kuitenkin joka suuntaan kuumina, ja lopulta päätös lähteä tai olla lähtemättä Solvallaan piti tehdä muutaman tunnin aikana. Mahdollisuus osallistua tuli ylipäätään siksi, että jo kutsuttujen osalta tuli viime hetken muutoksia.”Kaikki kävi äkkiä. Ei oikeastaan edes haluttu kutsua, eikä siksi tähdätty Solvallaan. Muutenhan olisi jätetty Kuopio ajamatta. Ruotsista tuli kuitenkin lauantai-iltana soitto, että lähdettekö kilpailuun mukaan”, Korhonen aloittaa.Sanavalmis kuopiolainen joutui ottamaan pienen aikalisän. Pitkään pohdintaa ei olisi ollut edes aikaa.”Se oli aikamoinen rumba”, Korhonen muistelee. ”Kuukautta aikaisemmin Seinäjoen Race -ravien jälkeen Kari Lähdekorpi oli kävellyt vastaan oikein täristen ja sanonut adrenaliinia veressä, että nyt meillä on kansainvälisen tason hevonen. Päätin soittaa hänelle ja kysyä mielipidettä Elitloppetista. Tietysti asiaa pohdittiin myös tallipäällikkö Jukka Hakkaraisen kanssa. Vastasin lopulta kutsuun kyllä.”Korhonen otti päätöksestä vastuun, sillä reissuun lähtemisessä oli myös riskinsä. ”Piti tietysti miettiä, että minkä verran jäisi kaduttamaan, jos reissusta olisi kieltäytynyt. Monet ammattilaiset ovat sanoneet, että kova seura tekee kaltaisekseen. He ovat usein oikeassa. Toisaalta meillä oli nuori hevonen, jonka suunnitelmiin Elitloppet ei alun perin kuulunut.””Tehtiin päätös lähteä kokeilumielellä mukaan, ja pitää Suur-Hollola-ajo kauden päätavoitteena. Kun vastasin kutsuun kyllä, ei minulla ollut aavistustakaan, miten kova hevonen meillä onkaan”, Korhonen paljastaa..On mahdotonta arvioida, minkä verran Massimo Hoist meni eteenpäin Solvallan kahdesta kovasta hiitistä. Se on kuitenkin varmaa, että nyt ori on jo talvitaukonsa aikana yksi niistä nimistä, joita Solvallan kahvipöydässä pyöritellään.”Eläinten kanssa voi sattua mitä tahansa, yksi treenilenkki voi muuttaa kaiken. Raviurheilussa noustaan ja lasketaan vuorotellen. Tietysti toivotaan, että Massimo Hoistin kanssa kaikki menee hyvin. Silloin ensi kaudesta tulee kieltämättä mielenkiintoinen. Otetaan ilolla vastaan, mitä ylhäältä annetaan”, Korhonen toteaa. Kävi ensi vuonna miten tahansa, tämän vuoden omistajatilastossa Heikki Korhonen on ylivertaisessa johdossa. Vuoden 2007 Derbyssä hänen valmennettavansa Photcopy ja Photon ottivat historiallisen kaksoisvoiton, ja silloin se tuntui kuopiolaisen raviurheilu-uran kruunulta.Sitten tuli vuosi 2009 ja syntyi Venice, jonka menestyksen myötä vuonna 2017 Korhonen valittiin toistamiseen vuoden hevosenomistajaksi. Tänä vuonna Venicen poika Massimo Hoist on nostanut Korhosen kansainvälisiin tehtäviin kerta toisensa jälkeen.”Olen kauden menestyksestä ja lukemista huuli pyöreänä. Ammattitalleja on vastassa ja meille tämä on ollut enemmän harrastuspuolen hommaa. Suomalaisilla hevosilla ollaan yritetty kerätä rahaa pääasiassa suomalaisista kilpailuista.”.Raviurheilu on antanut ennen kaikkea hyviä kavereita.Heikki Korhonen.Korhonen on ollut itsekin käytännön hevoshommassa mukana pienestä pitäen, joten ei häntä ihan pelkkänä hevosenomistajana voi pitää. Pikemminkin raviurheilevan perheen keulakuvana.”Sukujuuret velvoittavat. Viisivuotiaana sitä hypättiin hevosen selkään ilman satulaa. Hevosilla on ajettu rahtia pienestä pitäen ja ne ovat toimineet haravakoneena pelloilla. Riina- ja Veera-tyttöset ovat tehneet ahkerasti töitä hevosten parissa, ja vaimoni on hoitanut tiliasiat niin, että laskut tulee maksettua eräpäivään mennessä.”Korhonen pitää raviurheilun yhteisöllisyyttä tärkeimpänä voimavarana, joka on pitänyt hänetkin lajin parissa. ”Raviurheilu on antanut ennen kaikkea hyviä kavereita. Solvallassa tuli ainakin 50 ihmistä kädestä pitäen tervehtimään ja kiittelemään, että mukava kun lähditte Elitloppetiin. Olen kiitollinen kaikista kohtaamisista, enkä kävele nenä pystyssä. Nöyryys palkitaan, kun on ensin itse nöyrä. Tänä päivänä minä ja huomenna sinä. Niinhän se elämässä menee”, Korhonen päättää..Kasvatukseen löydettävä uutta boostiaSuomalainen hevoskasvatus elää kriisissä, ja sen vaikutukset näkyvät vielä vuosienkin päästä. Heikki Korhosella ei ole yhtä oikeaa vastausta, millä saada kasvatus nousuun.Heikki Korhonen arvostaa kansainvälistä huippuraviurheilua, mutta hänen mielestään ehdoin tahdoin siihen ei kannata nykyisessä taloustilanteessa syytää euroja.”Nostin taannoin St Michel -viikonlopun haastattelussa kysyttäessä keskusteluun, miksi hilata kalliilla kuljetuksella hevosia Suomeen? Naapuriseura hakee lentokuljetuksella rahat, ja se on suomalaisilta pois. Siinä samalla suomalainen kasvatustyö ottaa nenilleen. Meidän pitäisi olla enemmän omahyväisiä”, Korhonen aloittaa.Korhonen myöntää, ettei arkiraveissa voi tehdä kovin äkkinäisiä linjavetoja, mutta hänen oma strategiansa on selvä.”Tilanne on päässyt kehittymään hankalaksi, sillä nyt ulkomailla syntyneet vanhemmat ruotsalaisravurit ja kylmäveriset mahdollistavat lähtöjen saamisen kasaan. Itselle ei tulisi mieleenkään ostaa talliin ruotsalaista valmista starttihevosta, jolla olisi maksimissaan muutama vuosi hyvää kilpauraa jäljellä.”.Suosi suomalaista, käytä kotimaista.Heikki Korhonen.Kuopiolaisella on kaksi ajatusta, joilla on pitkällä aikavälillä kasvatusta tervehdyttävä vaikutus. ”Tuttu sananparsi pätee hyvin myös raviurheiluun, suosi suomalaista, käytä kotimaista. Sen lisäksi hyväsukuista tammakantaa pitäisi pystyä laajentamaan reilusti. Siihen tarvitaan panostamista tammalähtöihin ja niiden palkintoihin, sekä rohkeutta siirtää tammoja aikaisin siitokseen”, Korhonen pohtii.Raviurheilun realiteetit eivät kuitenkaan ole helpot.”Valtiovalta ja Veikkaus supistaa rahoitusta. Maaseudulla eläminen on kaiken aikaa vaikeampaa. Syntyvyys vähenee, eikä viiden lapsen perheitä enää juurikaan ole. Kouluja lakkautetaan, ja meilläkin lapsia kuskataan kaupungin kouluihin. Hevosenpito maksaa yhä enemmän, eikä maatilan eläimistä ole samalla tavalla jälkikasvu pitämässä huolta. Kaikella tällä on vaikutuksensa raviurheiluun”, Korhonen muistuttaa.