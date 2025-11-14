Heikki Korhonen on viihtynyt raviurheilun huipulla neljällä vuosikymmenellä.
Heikki Korhonen on viihtynyt raviurheilun huipulla neljällä vuosikymmenellä. Kuvat: Hevosurheilu-lehden arkisto
Massimo Hoist nosti Heikki Korhosen jälleen estradille – Kuopion boss is back

Heikki Korhonen on raviurheilun parissa minimoinut epäonnistumisen mahdollisuuden, ja luottanut vasta sen jälkeen tuuriin.
