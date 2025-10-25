Feels Fine By Me voitti Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnan 14,2-tuloksella ennen Supreme Tarantellaa. Finaaliin Harri Koivusen valmennettava starttaa radalta yksi.
Feels Fine By Me voitti Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnan 14,2-tuloksella ennen Supreme Tarantellaa. Finaaliin Harri Koivusen valmennettava starttaa radalta yksi.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Lahjasta kehkeytyi kova kilpailija – Feels Fine By Me ison haasteen edessä Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa

Nelivuotiskaudella juoksijanlahjansa näyttänyt Feels Fine By Me starttaa lauantaina tähän asti tiukimpaan tehtäväänsä.
