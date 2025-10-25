Lahjasta kehkeytyi kova kilpailija – Feels Fine By Me ison haasteen edessä Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa

Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaliin näyttävällä kirivoitolla leiskauttanut Feels Fine By Me haki itseään pitkin 3-vuotiskautta, kunnes tamma alkoi puhjeta kukkaan. Syytkin olivat taustavoimien tiedossa. Perspektiiviä Harri Koivuselle antoi etenkin se, että tallissa niin ikään varsasta saakka varttunut Fine By Me ei sekään ollut varhaiskypsä yksilö.”Feels Fine By Me oli niitä hevosia, joihin tallissa kohdistui jo 3-vuotiskaudella eniten odotuksia”, Koivunen taustoittaa.”Onnistumiset kiersivät silloin koko ajan. Tänä kesänä tamma alkoi näyttää sitä, mitä on odotettu. Emällä oli vähän samanlaista 3- ja 4-vuotiaana, mutta silti siitä kehittyi sitkeä ja kova kilpahevonen.”Kauden viidestä voitosta kaksi viimeisintä on irronnut avojaloin. Karsinnassa tamma iski viimeiset 600 metriä kolmatta rataa pitkin 12,0-kyytejä.”3-vuotiaana sillä koitettiin ajaa kerran ilman kenkiä, mutta se päättyi vielä laukkaan. Nyt kun on ajettu ilman kenkiä, se on tuntunut auttavan sitä paljon ja on ollut viimeinen silaus”, lauantaina Feels Fine By Men ohjiin itse tarttuva, mutta myös V.G. King Flashin finaaliin saanut valmentaja taustoittaa.Irma-Riitta ja Rauli Tammelinille Fine By Men jälkeläisiä on syntynyt yhteensä viisi. Välttämättä enempää ei heidän kasvattamina tulekaan, Rauli Tammelin epäilee ja taustoittaa, että kimppahevosina ja omina hevosina kasvatteja on jo tarpeeksi.Tähän asti sisarusparvesta ylivoimaisesti paras on 3-vuotiaana Kasvattajakruunun voittanut ja muutoinkin loistavaa jälkeä ikäluokkalähdöissä tehnyt Fly By Me. Kuluva 5-vuotiskausi on ollut sille ohdakkeinen.”Fine By Me on vaan aikamoinen periyttäjätamma. Koivusen Harrin mielestä se oli tosi hyvä ajaa, mutta tammassa oli tietynlaista herkkyyttä, jota on myös kaikissa näissä sen varsoissa”, Rauli Tammelin pohjustaa.”Fly By Me on siitä (herkkyydestä) ihan äärimmäinen esimerkki. Koivunen sanoi, että kun hänellä on ollut tuhansia hevosia, mutta ikinä ei ole tuollaista ollut, kun se oli niin hankala. Nyt se on paremmin toiminut, mutta ei ole pärjännyt starteissa.”Vuotta nuoremman Feels Fine By Men omistus on jaettu kymmeneen osuuteen. Kimpassa on mukana myös Tammelinien sukulaisia ja pitkäaikaisia tuttuja. Tamma sai varttua ensimmäisen vuoden kotona Mynämäellä. Koivusen talliin se siirtyi opetettavaksi.”Meillä kotona varsat ovat pihatossa, ja täällä niitä käsitellessä ne ovat yhteistyöhön ihmisen kanssa tottuneet. Toisen kesän tamma oli Sukkisten kartanon laitumella. Feels Fine By Me tykkää olla paljon yksin, jos sille päälle sattuu. Hannu (Härmälä) kertoi sellaisen tapauksen, että yksi päivä tamma oli jotenkin päässyt laitumelta santapolun puolelle makoilemaan. Se oli vissiin kyllästynyt kavereihin ja makasi siellä täydessä unessa”, Rauli Tammelin kuvailee huvittuneena.”Kaikki emän varsat ovat olleet tosi kilttejä. Alkuun se oli Koivusella tallin arimpia ja herkimpiä hevosia. Kun kaikki oli koko ajan uutta, se reagoi kovasti. Oli tosi herkkä ja lapsellinen, eikä osannut keskittyä ja yrittää kilpaillessa. Luotamme Koivuseen niin sataprosenttisesti, että hän sen hevosesta sitten löytää, jos on löytääkseen”, Tammelin korostaa..Feels Fine By MeTamma, syntynyt 11.5.2021Suku: Maharajah –Fine By Me, Dream VacationStatistiikka 28 starttia: 6-6-2Ennätys 14,2ake, voittosumma 20 225 euroaOmistaja Team Lahjomattomat, MynämäkiKasvattaja Team Alma, TurkuValmentaja Harri KoivunenHoitaja Anni Rantala.Irma-Riitta Tammelinin isoäidin mukaan kutsumanimen Lahja saanut Feels Fine By Me on oikeat otteet löytänyt, ja samoin kuin emästään, Lahjasta lienee taustavoimilleen iloa moneksi vuodeksi. Lauantain finaaliin se starttaa ykkösradalta Derby-kolmosen Where’s The Partyn ja Villinmiehen sankarittaren Mint Matchin sisäpuolelta.”Karsintalähtöjä kun katsoi, niin voittajat olivat kovia ja aika matalalla profiililla täytyy finaaliin suhtautua, vaikka odotukset ovat aina korkealla. Saatiin kuitenkin valita hyvä lähtörata. Kaikkea voi aina tapahtua, ja onhan tämä niin hyvä tamma, että voi pärjätä ainakin hyville rahoille”, Tammelin povaa.”Sen takia ei ole alkuun mitään riskeerattu, että se saisi starteissa onnistuneita kokemuksia. Feels Fine By Me kyllä osaa lähteä kovaa. Nyt on kengät riisuttu, kun hevonen on kehittynyt. Se on sopinut sille.””Kun sillä on ollut pieniä vaivojakin, joita on pitänyt hoitaa, senkin takia Koivunen on antanut sille aikaa. Sillä kun on ollut sitä vikaa, että lyö vähän polviinsa, niin sen kanssa on saanut olla starteissa tarkkana. Ihan sama oli Questionmark Men kanssa, eikä se enää sen jälkeen laukannut, kun oli saanut massaa ja kokemusta lisää”, Tammelin huomauttaa..Feels Fine By Men ensiesiintyminen rahasarjoja kovemmissa tehtävissä tapahtui Villinmiehen tammakarsinnassa, jossa se oli kuudes.”Ei turhaan menty riskeeraamaan ikäluokkalähtöihin, kun niissä voi herkästi tällaisen nuoren hevosen pilata. Vuosi ikää lisää on tehnyt tammalle hyvää. Nyt se on jo toista maata. Tulee kärjestä ja takaa.”Kilpailu-uransa päätyttyä Tammelinien luokse palannut ja yhä Mynämäellä asustava Questionmark Me oli pitkäaikainen ja luotettava hevonen, joka keräsi hieman yli sadan tonnin voittosumman. Uran loppupuolella ruuna otti lukuisia voittoja montéssa. Näihin liittyi myös hupaisa yksityiskohta, josta Rauli Tammelin on saanut sittemmin ystäviltään muistutuksia.Kauden 2021 loppupuolella, kun Questionmark Me oli ottanut viidennen peräkkäisen monté-voiton, hän lupasi Hevosurheilun haastattelussa ottaa sen kunniaksi ensimmäisen tatuointinsa. Pintamaalausta ei kuitenkaan tullut.”Siitä olen kyllä saanut kuulla kuittailua, että missä se oikein on”, Tammelin naurahtaa. ”Vanha peli- ja ketjukaverini Reima Pullinen huomautti, että tatuoinnin täytyy sitten olla näkyvässä paikassa.”Aikoinaan runsaat kaksi kautta Turun Palloseuran riveissä kiekkoillut ja myöhemmin Tampereen Ilveksessä mestaruuden voittanut Pullinen on myös hevosenomistaja. Viikko sitten hän sai juhlistaa osaomistajana 3-vuotiaan Sweetdreams By Men avausvoittoa Vermossa.