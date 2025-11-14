Lähtöauto on liikkeellä!

Lähtöauton kuljettajan ohjausliikkeet pitäisi olla rauhallisia. Hänen pitää myös osata hahmottaa, missä kohtaa radalla auton kanssa tulisi olla. Ohjastajat seuraavat omia ratanumeroitaan auton takana siivekkeessä, minkä takia ykkösradan hevonen pitäisi saada pysymään omalla radallaan kaviouralla. Kuva pääradalta Helsingin Vermosta.
Lähtöauton kuljettajan ohjausliikkeet pitäisi olla rauhallisia. Hänen pitää myös osata hahmottaa, missä kohtaa radalla auton kanssa tulisi olla. Ohjastajat seuraavat omia ratanumeroitaan auton takana siivekkeessä, minkä takia ykkösradan hevonen pitäisi saada pysymään omalla radallaan kaviouralla. Kuva pääradalta Helsingin Vermosta.Kuva: Jarno Unkuri
Lähtöautolta ja sen kuljettajalta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, jotta ravipäivä saadaan vietyä turvallisesti ja tasapuolisesti läpi.
