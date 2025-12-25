Leijona metsästää tapaninpäivän yllätystä – "Kestävyys ja vahvuus on hevosen paras valtti"

Etelä-Pohjanmaalla, ihan lähellä Tuurin kyläkauppaa, voi nähdä Loukon Leijonan. Taija Metsälä on ollut omistamansa ja valmentamansa orin kanssa yhdessä ihan alusta saakka. Loukon Leijona on hänen ex-miehensä Kari Mäki-Mustapään kasvattama, ja isäori Sopun Haaste hirnuu edelleen Metsälän kotitallissa.”Sopun Haaste tuli minulle ollessaan 10-vuotias. Se pystyi meiltä käsin juoksemaan vielä lähes 20 000 euroa rahaa ja meni ennätyksensä 22,4 Mikkelissä. Loukon Leijona on ollut tärkeä hevonen ihan syntymästään saakka”, Metsälä aloittaa.Ennen tämän vuoden kahta iloista Toto75-yllätystä Metsälä on kokenut Loukon Leijonan rinnalla monenlaisia käänteitä. Oriilla yritettiin kolmevuotiaana kahdesti koelähtöä, mutta silloin laukat estivät kilpailuoikeuden saamisen. Nelivuotiskesänä ori pääsi kisaamaan, mutta hyppy oli silloinkin herkässä.”Ensin piti löytää Loukon Leijonalle sopiva ruokavalio. Oriilla oli allergiaoireita, ja opettelun kautta löytyi mahdollisimman yksikertaiset ruuat. Melassileikettä, rypsiä ja kivennäisiä. Täysrehu, sinimailanen tai kaura toi heti takapakkia hevoseen”, Metsälä kertoo. Kun ruokkimisessa löydettiin hevoselle sopivat ateriat, oli nelivuotissyksyllä edessä polvikanavien operointi. Loukon Leijona oli jo ehtinyt väläytellä juoksijan otteita, ja kuskit olivat kehuneet orin ajo-ominaisuuksia.”Laukat sotkivat, ja Loukon Leijonan askellus oli vähän sellaista töpötystä. Hevonen piti lämmittää hirveän huolellisesti, että se vetristyi starttiin. Sillä on ollut lyhyt etupään askel, mutta se on iän myötä pidentynyt kaiken aikaa. Loukon Leijona on lisäksi varmistunut, ja sillä on potentiaalia kehittyä silläkin puolella vielä lisää.”.Loukon LeijonaOri, synt. 4.5.2018Sopun Haaste – Rilleri, RillausKasvattaja Kari Mäki-MustapääOmistaja-valmentaja Taija MetsäläHoitaja Henna JärvinenUralla 62 kilpailua totosijoin 5–10–8, rahaa 33 190 euroaTänä vuonna kaksi Toto75-voittoa.Jo tähän saakka kehitys on tuonut hienoja hetkiä. Viisivuotiskeväänä tuli ensimmäinen voitto Seinäjoelta, kun Marko Hautamäki narutteli hevosella tyylipuhtaan voiton.”Se oli hieno päivä, kun myös Vaitter voitti samana päivänä. Muistan sen kyllä, koska sinä päivänä tuli kyynel silmään”, Metsälä herkistyy.Tänä vuonna Loukon Leijona on saanut valmentajansa tunnemyrskyn valtaan useamman kerran. Seinäjoella helmikuussa tuli uran ensimmäinen Toto75-voitto, ja Kaustisella heinäkuussa historia toisti itseään.”Varsinkin tuo Kaustisen onnistuminen kosketti, kun Loukon Leijona oli vielä loppukaarteessa ihan hännillä. Se hämmästytti, sillä hevonen oli noussut jo paljon sarjoissaan hyvien sijoitusten myötä. Vielä edellisvuonna Loukon Leijona juoksi 5000 euron sarjoissa, mutta nyt sillä on jo yli 30 000 euroa rahaa. Hyppäys on ollut valtava, ja olen kauteen älyttömän tyytyväinen”, Metsälä kiittelee..Loukon Leijona voi olla Seinäjoelle mielenkiintoinen pelihevonen. Se ei tuoreimmassa startissaan Jyväskylässä säväyttänyt, mutta tuli kuitenkin viimeiset 600 metriä kolmatta ilman vetoapua 28,6-vauhtia. Olosuhteet olivat kosteat, ja mukana oli muitakin suoritukseen vaikuttavia tekijöitä.”Viime startti meni mönkään. Hevonen ei ollut hyvä ainakaan siihen nähden, millaiset odotukset itsellä oli ennakkoon. Kotona tarha oli yhtä suota. Olin syömässä, enkä nähnyt, mitä Loukon Leijona siellä puuhailee. Kun kävin hakemassa hevosen starttia varten tarhasta, se oli oli yltä päältä ravassa. Voi olla, että se oli juossut itsensä jo kertaalleen väsyksiin. Siihen päälle vielä kova lämmitys ja raskas juoksu, niin ei onnistuttu.””Hevosella oli kuitenkin ennen lähtöä kaikin puolin hyvä ilme, ja uskon Loukon Leijonan olevan nyt parempi. Varsinkin, jos se saa paremmin pitoa radasta kuin Jyväskylässä. Sillä on hokit ympäri vuoden, ja pitävä pakkasrata sopisi karkeaa hiekkapintaa paremmin”, Metsälä pohtii.Valmentaja on oppinut tuntemaan Loukon Leijonan metkut hyvin vuosien aikana. Sillä on paljon hyviä ominaisuuksia sisällään, vaikka aina hevonen ei ole ollut ihan nimensä veroinen maalisuoralla.”Kestävyys ja vahvuus on hevosen paras valtti. Se tulee hyvin loppua, kun kaikki vain on kunnossa. Tietysti on tärkeää, että se on kiltti ori, joka palvelee hyvin ihmistä. Loukon Leijona pääsee tarhassakin putkiaidan takaa haistelemaan naapurikaveria. Sen kanssa pärjää kyllä, kuten Sopun Haasteenkin”, Metsälä tiivistää.Kehityskohteista valmentaja nostaa esiin erityisesti lähtösuoran. Autolähtö sopii hevoselle paremmin kuin voltti, joka Seinäjoella on luvassa.”Mutta ei sitä siivekkeiden takaa pysty vieläkään päästämään kuten osa kuskeista haluaisi. Se on jo varmistunut, eikä ori paina yhtään, mutta sitä ei kuitenkaan uskalla päästää heti kiihdytyksessä. Jollain tavalla se yrittää vielä liikaa, mutta toivottavasti jonain päivänä ohjastaja pystyy laskemaan oriin heti alussa menemään.”