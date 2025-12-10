Tänä vuonna kilpaillut 49 kolmevuotiasta suomenhevosta – nuorena on vitsa väännettävä?

Kolmevuotiaiden suomenhevosten kilpailumahdollisuudet ovat parantuneet viime vuosina. Varsakunkku, Junnustartti, Kolmivuotiskunkku sekä Pikku-Suurmestaruus ovat tarjonneet nuorille suomenhevosille kilpailumahdollisuuksia, joista on mahdollista kasvattaa voittosummaa huomattavasti. Lisäksi, kun ikäluokan kilpailuja ajetaan muun muassa sekä St Micheleissä että Kuninkuusraveissa, on 3-vuotiaalla mahdollisuus päästä kilpailemaan isoina viikonloppuina.Varsakunkku kilpailtiin ensimmäisen kerran vuonna 2018, ja silloin 3-vuotiaiden voittaja oli Parvelan Retu. Finaalissa toiseksi sijoittui Suven Sametti. Parvelan Retu juoksi opetuslähdön jo kaksivuotiaana joulukuussa. Ori oli suvereeni hallitsija ikäluokkalähdöissä, nousi avoimelle tasolle heti 6-vuotiaana ja seppelöitiin ravikuninkaaksi Kouvolassa vuonna 2023. Suven Sametti puolestaan on kolminkertainen ravikuningatar..3-vuotiaiden suomenhevosten kilpailuissa on ollut eri ikäluokkien välillä suuria eroja, ja tulostasossa on ollut huomattavaa vaihtelua varsinkin alkukauden kilpailuissa. 3-vuotiaana menestyneet hevoset ovat tulleet usein samoista talleista, vaikka yleensä suomenhevosten ikäluokkien koot valmentajilla ovatkin olleet yleisesti aika pieniä.Vuonna 2023 Weikko laittoi Suomen ennätykset uusille lukemille, kun ori painoi uran ensimmäisessä startissaan auton takaa täyden matkan tuloksen 26,2ake ja myöhemmin vielä Varsakunkun finaalissa täyden matkan voltin 29,2ke. Tänä vuonna Weikko saavutti tähänastisen uransa suurimman saavutuksen, kun se voitti 5-vuotiaiden Derbyn. Välissä Weikko kerkesi tekemään myös 4-vuotiaana maailmanennätyksen ja puhkaisemaan maagisen 1.20-rajan juostessaan tuloksen 19,9aly toukokuussa 2024 Bollnäsissä..Vuonna 2020 syntynyttä ikäluokkaa on kuvailtu kaikkien aikojen ikäluokaksi. Kuitenkin 5-vuotiskauden jälkeen ikäluokan kärkihevosista 3-vuotiaana menestyivät Weikko sekä tämän päivän tilastossa kymmenen parhaan joukkoon mahtuvat Rokkijätkä ja Neiti Sävel. Caru kilpaili 3-vuotiaana seitsemästi, mutta niistä kuudessa startissa ori hylättiin laukkojen takia. Kriteriumin kärkikaksikko Alarik Huikea ja Landen Toivo sekä tänä vuonna Villinmiehen Tammakilpailun voittanut Henkinen aloittivat uransa 4-vuotiaina. Ikäluokan eniten tienannut tamma Cimallus starttasi 3-vuotiaana kerran ja voitti heti.Määrällisesti kilpailleiden ja koelähdön suorittaneiden 3-vuotiaiden määrä on vaihdellut viimeisen 15 vuoden aikana. Eniten koelähtöjä suoritettiin vuonna 2010, jolloin koelähdöissä juoksi 307 3-vuotiasta suomenhevosta. Samana vuonna starttasi 47 varsaa, joka on 15 prosenttia koelähdön juosseiden määrästä. Viime vuosina kilpaa juosseiden 3-vuotiaiden määrä edustaa noin kolmasosaa koelähdön suorittaneista. Määrällisesti eniten 3-vuotiaita juoksi kilpaa vuonna 2012, kun 69 varsaa nähtiin radoilla. Prosentuaalisesti eniten startanneiden määrää verrattuna koelähdön suorittaneiden määrään radoilla nähtiin puolestaan vuonna 2023, kun peräti 37,9 prosenttia koelähdön suorittaneista juoksi myös kilpaa..Määrällisesti 15 viime vuoden aikana 3-vuotiaana koelähdön suorittaneiden määrä on pudonnut puoleen. Pienimmillään lukema on ollut vuonna 2018, kun koelähdön suoritti vain 107 varsaa. Sen jälkeen lukema on vakiintunut noin 150–160 varsaan.Startanneiden 3-vuotiaiden määrä oli pienimmillään vuonna 2017, kun varsoja kilpaili vain 16. Vuonna 2018 ajettiin ensimmäisen kerran Varsakunkku, ja sen jälkeen kilpailleiden 3-vuotiaiden määrä on huomattavasti noussut.Varsakunkku on tuonut myös enemmän palkintorahaa 3-vuotiaille, ja kilpailu on ajettu jo monena vuonna 20 000 euron ykköspalkinnolla. Lisäksi finaalissa tammoille tarjotaan vielä 10 prosenttia bonusta palkintorahaan. Palkintotason nousu on innostanut valmentajia tähtäämään kilpailuihin nuorempana, jos hevonen on vain ollut valmis siihen. Kaikkien aikojen eniten tienanneet 3-vuotiaat ovat Hentun Liisa 30 300 euroa ja Weikko 30 000 euroa..Tilastojen mukaan orilla tai ruunalla on aloitettu kilpaura useammin 3-vuotiaana kuin tammoilla. Kilpailleiden määrästä tammojen osuus on ollut alle puolet, ja prosentuaalisesti vähiten tammoja kilpaili vuonna 2017, jolloin vain 31,3 prosenttia kilpailleiden määrästä oli tammoja. Vastaavasti seuraavana vuonna 2018 tammoja kilpaili oreja ja ruunia enemmän, 53,1 prosenttia. Vuosien 2010–2025 tarkastelujaksolla vuosi 2018 on ollut ainut vuosi, jolloin tammoja on kilpaillut oreja ja ruunia enemmän. Prosentuaalisesti tammojen määrä kilpailleiden määrästä on vaihdellut 31–54 prosentin välillä eri vuosina.Kaikkien aikojen suomenhevosten rahatilastojen kärkikymmenikössä olevista hevosista 3-vuotiaana uransa aloittivat neljännellä sijalla oleva Parvelan Retu, seitsemäntenä oleva Jokivarren Kunkku sekä yhdeksäntenä oleva Suven Sametti. Suven Sametti on kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevostamma, ja tammojen vastaavalla tilastolla 3-vuotiaana juoksi kilpaa Suven Sametin lisäksi vain toisena oleva I.P. Vipotiina. Tammoista mainittakoon vielä tänä vuonna kaikkien aikojen eniten tienanneeksi 4-vuotiaaksi noussut Retostella, joka aloitti uransa 3-vuotiaana voittaen muun muassa Varsakunkku-finaalin. Vastaavasti hallitsevaa ravikuningatarta Jockas Ritaa ei nähty kilparadoilla vielä 3-vuotiaana.