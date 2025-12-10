Weikko juoksi kolmevuotiaana SE-tuloksen 26,2a/2100 metriä. Tänä vuonna Weikko saavutti tähänastisen uransa suurimman saavutuksen, kun se voitti 5-vuotiaiden Derbyn. Kuvassa Weikon kanssa Suomessa sitä hoitava Armi Mattinen.
Weikko juoksi kolmevuotiaana SE-tuloksen 26,2a/2100 metriä. Tänä vuonna Weikko saavutti tähänastisen uransa suurimman saavutuksen, kun se voitti 5-vuotiaiden Derbyn. Kuvassa Weikon kanssa Suomessa sitä hoitava Armi Mattinen.Kuva: Roosa Lindholm
Lähikuvat Ravit

Tänä vuonna kilpaillut 49 kolmevuotiasta suomenhevosta – nuorena on vitsa väännettävä?

Suomenhevosten kilpa-urien aloittamisajankohdissa on vielä huomattavaa vaihtelua.
Julkaistu
Loading content, please wait...
3-vuotiaat suomenhevoset

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi