Amanda Evosta odotukset korkealla – "Tykkää emänsä tapaan treenata"

Aina lahjakkaana pidetty tamma palasi kesällä Dimitri Hedmanin valmennukseen, ja sen jälkeen palaset tuntuvat loksahtaneen kohdalleen. Tällä hetkellä Amanda Evo liitelee kolmen voiton putkessa.”On se vähän yllättänyt, että näin hyvin on mennyt. Ja varsinkin sen vauhtivaroista olen yllättynyt. Tamma on lopettanut kaksi kertaa kymppiä. Kotona hevonen tuntui tauluaan paremmalta, joten siinä mielessä en ole yllättynyt”, treenari sanoo viimeaikaisesta menestyksestä.Amanda Evo on SPAF-Invest Oy Ab:n nimissä. Sen taustalle kätkeytyy rutkasti hevosiin ja raviurheiluun satsaava Peter Forsström. Todellisuudessa hevosen omistaa joukko muitakin arvostettuja hevosihmisiä. Forsströmin lisäksi omistajiin kuuluvat hänen puolisonsa Marjo Kaipainen, Matti Viitala, Juha Alapuranen, Matts Sjöblom ja Petri Hedman.Taustalla on siis melkoinen omistajien tähdistökentällinen.”Suomen kovimmat. Tai sanotaan, että ainakin omistamme yhteensä yli 100 hevosta”, Forsström naurahtaa.”Keräsimme porukan sillä ajatuksella, että mukana on huippuravi-ihmisiä, joilla on riittävästi saldoa pankissa. Meillähän on muitakin hevosia yhdessä. Tässä lajissa on tärkeää, että kimpan jäsenet ovat sellaisia, jotka hoitavat velvoitteensa.”.Amanda EvoTamma, syntynyt 8.5.2020Suku Brilliantissime – Orderly, Yankee GlideKasvattaja Horsepoint OyOmistaja SPAF-Invest Oy AbValmentaja Dimitri HedmanHoitaja Laura SipiläEnnätys 13,3ake, voittosumma 40 847 euroaStatistiikka 30 starttia 9-7-3..Amanda Evo on laadukkaista kasvateistaan tunnetun Horsepoint Oy:n kasvatti. Firman toimitusjohtajana toimii tammaa nykyään myös valmentava Dimitri Hedman.Amanda Evoon on kohdistunut paljon odotuksia sukunsa vuoksi. Sen emä on kilparadoilta vajaat 140 000 euroa tienannut Orderly. Isä on puolestaan Brilliantissime.Jotain odotuksista kertoo se, että Amanda Evo lähetettiin jo kaksivuotissyksynä Ruotsiin Roni Paldanin treeniin. Siellä se suoritti koelähdön 3-vuotiaana vuoden 2023 alussa. Kahdeksanteen sijaan päättyneen avausstartin jälkeen se palasi saman vuoden syksynä Suomeen ja Seppo Suurosen valmennukseen.”’Sepsi’ ajoi sillä ensimmäistä kertaa ja sanoi, että tämä on liian hyvä hevonen minulle ja pitää saada oikealle valmentajalle”, Forsström nauraa.Juvalaistreenarin kommentti kertoo paitsi hänen vaatimattomuudestaan myös hevosen lahjoista.Suuroselta Amanda Evo menestyikin mukavasti ja voitti muun muassa Villinmiehen Tammakilvan karsinnan. Tasokkaassa finaalissa se jäi kuitenkin yhdeksänneksi.Nelivuotiskauden päätteeksi tamman tie vei jälleen Ruotsiin. Tällä kertaa tilastoihin ei kuitenkaan merkitty startin starttia.”Siinä oli sellainen ongelma, että meidän hoitajilla oli keskinäistä kränää, eikä päästy kilpailemaan. Se oli turha reissu, mitä ei olisi koskaan pitänyt tehdä. Joskus tehdään virheitä, mutta aina on helppoa olla jälkiviisas”, Forsström selvittää..Viime kesänä Amanda Evo palasi jälleen Suomeen. Ensin se muutti Hanna Lepistön talliin, mutta yhden poisjäännin jälkeen matka jatkui tuttuun ympäristöön Jyväskylän Korpilahdelle ja Hedmanin treeniin.”Dimitrillä oli talli täynnä hetken aikaa, niin siksi se kävi visiitin Hannan luona. Dimitri on äärettömän hyvin hoitanut hevosta. Olen oikein tyytyväinen myös Veli-Pekka Toivasen ajoihin.”Forsströmin kehuille löytyy katetta tilastoista. Amanda Evo on kilpaillut Hedmanin käsistä seitsemän kertaa, voittanut neljästi ja sijoittunut kerran toiseksi. Toivanen puolestaan on ajanut tamman kaksi viimeisintä voittoa.Hedman on löytänyt kasvattinsa kanssa nopeasti yhteisen sävelen.”Sitä ruvettiin tässä laittelemaan. Periaatteessa se tuntui ihan kohtalaiselta heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Ihmeen hyvin se kuitenkin rupesi ottamaan treeniä vastaan. Sitä vain treenattiin ja treenattiin, ei tehty mitään ihmeellistä. Yhtäkkiä palaset vain loksahtivat kohdalleen”, Hedman kertoo ja kiittelee hänen tallillaan työskentelevän Rinaldo Rothin panosta.”Amanda Evolla on ollut paljon lihasongelmia. Rinaldo tekee paljon töitä hevosen lihaksiston eteen: antaa liikettä ja hieroo. Se lihaksisto on isoin ongelma, mutta ilmeisesti myös etupolvet olivat vaivautuneet.”.Hedman valmensi aikoinaan jo Amanda Evon emää Orderlya. Hänen mukaansa tammoissa on paljon samaa. Kummatkin ovat olleet poikkeuksellisen mukavia hevosia valmentaa.”Muistaa vain valjastaa niitä, niin ne parantavat ilman turhia kikkailuja. Amanda Evo tykkää emänsä tapaan treenata. Myös luonteeltaan kummatkin ovat tosi hyviä.”Vaikka Amanda Evo asuikin pitkään muualla, seurasi Hedman sen otteita vielä tarkemmin kuin muiden kasvattiensa kohdalla. Tähän syynä on nimenomaan Orderly.”Se oli minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä hevonen. Orderly oli niin miellyttävä tamma. Se tykkäsi tehdä töitä ja matkustaa. Vaikka se sai liikettä paljon, se oli periaatteessa tosi helppo hevonen, jolla ei ollut ikinä paljon vaivoja. Sitä vain treenattiin ja annettiin ruokaa. Paljon reissasimme sen kanssa. Minulla on ollut tässä muitakin sen varsoja, ja se tuntuu olevan periyttäjätamma.”Lauantaina tehtävä on erilainen edellisiin lähtöihin verrattuna, sillä nyt Amanda Evo starttaa 20 metrin takamatkalta. Mikäli Forsströmiä on uskominen, ei siitä tarvitse olla huolissaan.”Pidän Amanda Evoa tällä hetkellä Suomen parhaana tammana”, Forsström täräyttää. ”Kun edellistä starttia katsoo, Amanda Evohan vain leikitteli. ’Vellun’ mukaan sillä olisi ollut varaa vaikka kuinka paljon.”Hedmanin tallista kilpailee lauantaina myös Cirilla.”Cirilla on oikea murheenkryyni. Se on laukannut tosi paljon rahaa. Se olisi voittanut monta lähtöä ilman laukkaa, mutta hyppy tuntuu tulevan, ihan sama mitä tekee. Menestystä odotan, mutta kauheasti ei saisi laukata.”