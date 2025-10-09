Olli-Pekka Hämäläinen ja Sipisee ovat pitäneet yhtä jo oriin syntymästä alkaen. Uran 85 startista 17 on päättynyt voittoon, ja tulevana lauantaina Kouvolassa on haussa yksi täysosuma lisää.
Olli-Pekka Hämäläinen ja Sipisee ovat pitäneet yhtä jo oriin syntymästä alkaen. Uran 85 startista 17 on päättynyt voittoon, ja tulevana lauantaina Kouvolassa on haussa yksi täysosuma lisää.Kuva: Jukka Vepsäläinen
Olli-Pekka Hämäläinen uuden edessä – Sipisee kulkee Kuopiostakin käsin

Olli-Pekka Hämäläinen aloitti reilu kuukausi sitten Kuopion ratatreenarina.
