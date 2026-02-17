Paraponilähtö avaa Äimäraution ravi-illan – Piela Pöllänen päästelee isosiskonsa Piitun kanssa Rekalla kilpaa
Piela Pöllänen apuohjastajanaan isosisko Piitu Pöllänen lähtee radalle Rekka-nimisen ponin kanssa. Tyttärien äiti Sanna Kulju jännittää sisarusten yhteistyötä aidan vieressä.
Illan paraponilähtöön ilmoittautui peräti kahdeksan ponia, ja yhden poisjäännin myötä viivalla on seitsemän paraponiohjastajaa apukuskeineen.
"Hienoa, että näitä lähtöjä järjestetään", tyttärien äiti Sanna Kulju kommentoi. "Mari Mökkönen on tehnyt paljon töitä asian eteen, ja me olemme olleet sen verran mukana, että muutamaan paraponilähtöön olemme tuoneet mukaan kaksi ponia. Raviurheilu tarvitsee kaiken hyvän, ettei laji näivety kokonaan. Kertakaikkisen hienoa, ja samalla myös lajille positiivista mainosta", Kulju lisää.
Rekka on Piela ja Piitu Pölläsen kanssa ollut kerran aikaisemminkin mukana, ja silloin sisarukset ottivat voiton. Rekka on ollut mukana myös virallisissa ponilähdöissä. Kuusivuotiaaksi varttunut shetlanninponi on kilpaillut 26 kertaa totosijoin 1-8-3.
Piela Pöllänen on touhunnut ponin kanssa kesän alusta saakka. Rasmus II on tallin toinen poni, joka on ollut Pielalle tärkeä.
"Joka päivä käyn tallilla hoitamassa poneja. Olen eläinrakas, ja tykkään kaikista eläimistä. Vähän illan kisa jännittää, mutta on ollut mukava päästä ajamaan paraponilähdöissä kilpaa", Piela Pöllänen kommentoi.
"Tyttäret ovat kaikki kasvaneet hevosten parissa. Jokainen on työnnetty karsinaan tallihommiin hyvin aikaisessa vaiheessa", Kulju jatkaa.
Äiti lisää, että Pielalta kilpailuviettiäkin radalla löytyy, mutta se ei ole paraponilähdöissä ykkösjuttu.
"Paraponiohjastajilla on hyvä yhteishenki. He tuntevat jo hyvin toisensa, ja raveissa on hauskanpito ja yhdessäolo tärkeintä. Piela on sen verran kiltti luonteeltaan, että hän toivoisi kaikkien voittavan. Jos se vain olisi mahdollista", Sanna Kulju nauraa.