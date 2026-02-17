Paraponilähtö avaa Äimäraution ravi-illan – Piela Pöllänen päästelee isosiskonsa Piitun kanssa Rekalla kilpaa

"Tyttäret ovat kaikki kasvaneet hevosten parissa. Jokainen on työnnetty karsinaan tallihommiin hyvin aikaisessa vaiheessa", Kulju jatkaa.

Äiti lisää, että Pielalta kilpailuviettiäkin radalla löytyy, mutta se ei ole paraponilähdöissä ykkösjuttu.

"Paraponiohjastajilla on hyvä yhteishenki. He tuntevat jo hyvin toisensa, ja raveissa on hauskanpito ja yhdessäolo tärkeintä. Piela on sen verran kiltti luonteeltaan, että hän toivoisi kaikkien voittavan. Jos se vain olisi mahdollista", Sanna Kulju nauraa.