Parasta kauttaan valmentava Jonny Länsimäki: "Tyytyväisyys tappaa kehityksen"

Ravivuoden viimeiset viikot ovat tilastonikkareiden kulta-aikaa. Menneen kauden saavutukset lyödään nippuun, ja rohkeimmat iskevät jo ennustuksia tulevan vuoden varalle.Yksi tämän vuoden onnistujista on eittämättä Jonny Länsimäki, joka on tehtaillut tilastoihin tähänastisen treenariuransa hulppeimmat lukemat. Starttimäärä on edellisiin vuosiin verrattuna perin maltillinen, mutta tulosta on tullut: koko vuoden voittoprosentti on yli 25. Mies on kaikesta huolimatta raadollisen realistinen omaa tekemistään kohtaan.”Ihan hyvä vuosi, mutta en ole silti täysin tyytyväinen”, Länsimäki pyörittelee.”Esimerkiksi Levitatingin kanssa on tullut tehtyä vähän typeryyksiä, ja se oli harmittavasti Derbyn aikoihin kipeänä. Myös Bancarrotalla oli epäonnea kauden suurimpien lähtöjen aikoihin, joten nälkää jäi ainakin noiden asioiden suhteen.”Edellä mainittu Bancarrota onkin pitänyt Länsimäen nimeä vahvasti otsikoissa, sillä 3-vuotias aloitti uransa lahjakkain ottein. Avausvoitto irtosi kovalla täyden matkan volttituloksella 16,2ke, ja hevonen nousi puheenaiheeksi muuallakin kuin vain Ylistaron paikalliskuppilassa.”Sen aloitusstartti oli mulle vuoden tärkein kilpailu. Pahin pelko oli, että hevonen pettää, sillä se tuntui jo ennen uran avausta todella lupaavalta. Onneksi kaikki meni hienosti, mutta kauden edetessä tuli haasteita”, Länsimäki toteaa.”Vielä Kriterium-karsinnan lämmityksessä se tuntui ihan lentokoneelta, mutta ei ollut sen jälkeen oma itsensä. Siltä löydettiin irtopala keväällä niveltulehduksen yhteydessä, mutta sitä ei voitu poistaa sillä hetkellä. Nyt kuitenkin tehtiin operaatio ja samalla hevonen ruunattiin. En tehnyt sitä päätöstä mielelläni, mutta paranemisen kannalta se oli varmaan paras ratkaisu. Uskon ja toivon, että sillä on tosi paljon annettavaa tulevaisuudessa.”.Jonny Länsimäki30-vuotias ravivalmentaja YlistarostaValmennuslistalla 10 hevostaPerheeseen kuuluu puoliso Aino Vaaraniemi sekä tyttäret Jade ja JannaSaavuttaa tänä vuonna tähänastisen uransa ylivoimaisesti voitokkaimman kauden valmentajana.Lapsetkin ovat touhussa mukana, ja kerran nuorempi tytär sanoikin, että miksi sinä saat jäädä päivisin tallille, kun hänen pitää mennä hoitoon ja äidin töihin.Jonny Länsimäki.Moni varmasti ajattelee, että Länsimäestä pitikin tulla hevosmies, sillä nelijalkaiset ovat tulleet elämään jo verenperintönä. Oliko uravalinta todellisuudessa näin yksinkertainen?”Joo ja ei”, Länsimäki alustaa.”Tallilla ja raveissa tuli käytyä aktiivisesti jo nuorena, ja varmaan kymmenen ikäisestä asti on päässyt tai joutunut ajamaan hevosia. Teini-ikäisenä homma ei oikein napeksinut, enkä meinannut ajaa edes C-korttia. Ajattelin, että mitäpä minä sillä teen, kun tuskin edes ajan koskaan kilpaa. Onneksi se tuli lopulta suoritettua.”Lisäoppia raviosaamiseen hän ammensi Kaustiselta, ja paperit tulivat ainakin nimellisesti kouraan. Orastava valmennustoiminta alkoi samoihin aikoihin muutaman treenattavan voimin, mutta homma ei vielä siinä vaiheessa lähtenyt pyörimään suuremmalla sykkeellä. Elämässä sen sijaan tapahtui varsin mullistavia asioita.”Kävin Joensuun Kuninkuusraveissa vuonna 2015, ja sen reissun myötä piti välillä käydä pikku mutka myös pohjoisessa”, Länsimäki viittaa kunkkarireissulla löytyneeseen puolisoon Aino Vaaraniemeen.”Ostettiin sitten tämä nykyinen talli Hirvimäen Harrilta, ja alun perin tässä oli tilat kahdeksalle hevoselle. Nyt paikkoja on 14, ja talli on käytännössä täynnä. Valmennettavia on kymmenen, ja niiden lisäksi tontilla on shetlanninponi sekä siitostamma. Määrä on aika lailla sopiva tällä hetkellä.”Pariskunnan työnjako on muovautunut arjen virrassa molemmille sopivaksi.”Olen vähän sellainen jokapaikanhöylä. Hoidan tallihommat pääosin yksin kello 8–16 välillä, kun Aino käy muualla töissä. Iltaisin hän sitten hoitaa hevosia tosi paljon. Hän on meidän perheen talousjärki, ja minä yleensä toimin ensin ja mietin vasta jälkeenpäin”, Länsimäki hymähtää.”Loppuilloista voisi sanoa, että kyseessä on koko perheen aikaa vievä harrastus. Lapsetkin ovat touhussa mukana, ja kerran nuorempi tytär sanoikin, että miksi sinä saat jäädä päivisin tallille, kun hänen pitää mennä hoitoon ja äidin töihin.”.Monesti sanotaan, että tilastot eivät valehtele. Länsimäen statistiikkaa tutkiessa vuosi 2025 on menestyksen osalta sen verran omassa kastissaan, että mieleen hiipii väistämättä ajatus viisasten kiven löytämisestä.”Kun vain muistaa vetää vattavyötä tarpeeksi usein kiinni, niin sillä pääsee jo pitkälle”, hän heittää.”Minulla on kova kilpailuvietti, ja jos hevoset menevät huonosti, asioita tulee mietittyä tosi paljon. Tyytyväisyys tappaa kehityksen. Jos kuvitellaan, että tallin hevosista kymmenen ensimmäistä voittaa lähtönsä, mutta yhdestoista kävelee maaliin, kyllähän sellainen heikko suoritus jää mieleen ja suorastaan hävettää.”Tallin treenattavista suurin osa on nuoria varsoja, joten valmennusideologian ydin pohjautuu toistojen määrään.”Meillä on sellainen ajatus, että lämminverisillä pitää olla viimeistään 3-vuotiskesänä voilokki kyljessä. Tulee laiska olo, jos ei näitä valjasta tarpeeksi. Varsat ovat vähintään viisi kertaa viikossa valjaissa, mutta aikuisten hevosten osalta muutettiin vähän treenisysteemiä. Ne saavat nyt yhden välipäivän enemmän palautumiseen, ja treenien tehoa nostettiin 20 prosenttia. Tässä on hyviä teitä, hiittisuora ja rata, joten paikat ovat oikein asialliset.” Länsimäen tallin hevosista suurin osa on kimppaomisteisia, ja kyseinen omistamisen muoto onkin hänen mukaansa avain onneen. Porukan kasaaminen ei ole kuitenkaan mikään yksinkertainen temppu.”Meillä on tässä kolme tai oikeastaan kolme ja puoli omaa hevosta, ja se on kyllä vähän liikaa. Isommat treenarit löytävät käsittääkseni omistajat paljon helpommin kuin tällaiset pienemmät tekijät. Kun on tällainen olematon ukko Ylistarosta, omistajapohjaa voi olla vaikea kasvattaa. Olen vähän jännän luonteinen, eivätkä kaikki varmaan tykkää, mutta on meillä edelleen sellaisia omistajia, jotka olivat mukana jo silloin kouluaikana, kun aloitin valmennushommia.”.Yksi tärkeimmistä mentoreista ja ystävistä on Iikka Nurmonen, jonka kanssa Länsimäki tekee tiivistä yhteistyötä niin kaviouralla kuin sen ulkopuolellakin. Ajatustenvaihto on käytännössä päivittäistä.”Ollaan tunnettu yli 20 vuotta, ja Iikka sanoo kyllä hyvinkin kriittisesti, jos hänellä on jotain huomautettavaa hevosista. Paljon puhutaan myös hevosten valmentamisesta, balansseista ja ylipäätään elämästä. Jollain tasolla ollaan aika samanlaisia, mutta itse en ole niin tarkka esimerkiksi aikatauluista kuin hän.”Valmennettavien starttimäärä jää tämä vuoden osalta viidenkymmenen hujakoille, mikä on noin puolet edellisten vuosien tasosta. Vielä dramaattisempi muutos on tapahtunut ohjastuspuolella, sillä Länsimäen koko vuoden kilvanajolukema on jäämässä harvinaisen pieneksi. Reilu kymmenen vuotta sitten kilpailuja kertyi pelkistetysti laskettuna yksi päivässä, ja kaikkineen statistiikka osoittaa lähes 3000 ajettua starttia.”Jos joku maksaa kuukausimaksua hevosen valmentamisesta, haluan raveissakin keskittyä siihen, että omat hevoset ovat etusijalla. Minusta ei ole kovin mielekästä, että hosuu kesken ravien ajamaan ja lämmittämään välillä lainahevosia, kun omienkin kanssa riittää puuhaa. En periaatteessa kaipaa kiivaampaa kilvanajoaikaa, sillä välillä niissä ajohommissa on turhankin kova lataus päällä. Varsinkin silloin, jos omaa valmennettavaa kohtaan tulee jokin karkea häiriö.”.Länsimäen puheesta kumpuaa halu kehittyä ja tehdä asiat koko ajan paremmin. Myös tulevaisuuden tavoitteet ovat kirkkaina mielessä, ja niitä kohti edetään määrätietoisin askelin.”Tallin kalustossa pitää tapahtua tietyin ajoin muutoksia, että pitkäaikainen menestys on mahdollista. Totta kai lähitulevaisuuden tavoitteena on voittaa jokin oikea ikäluokkalähtö, sillä varsoihin on koitettu satsata. Jos eläisin täydellisessä maailmassa, niin tekisin varsojen kanssa töitä alihankintahommana. Siinä työssä näkee kättensä jäljen kaikista parhaiten.”.Sarjasuunnittelussa parantamisen varaaJonny Länsimäellä on paljon tuoreita ajatuksia hevosten kilpailuttamiseen ja sarjatarjontaan liittyen.Länsimäki asuu alueella, jossa kilpailutarjonta on varsin kattava ja suhteellisen siedettävän ajomatkan päässä. Ihmetystä kuitenkin aiheuttaa erityisesti nuorten hevosten sarjakattaus.”En ymmärrä, miksi näin loppuvuodesta Nuorten Sarjat ja Tammasarjat ovat niin matalia sarjamäärityksiltään”, Länsimäki hämmästelee.”Jos hevonen ei ole onnistunut ikäluokkalähdöissä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tienannut kuitenkin muutaman kymmenentuhatta euroa, ne joutuvat käytännössä aina noista lähdöistä ulos. Eikä rahasarjojen ajaminen nuorella varsalla ole monesti kovinkaan mielekästä. Toinen ääripää on taas hevoset, jotka tahkoavat vaikka 15 starttia ja tienaavat niistä reilun tonnin. Sitten tuleekin jokin huippuonnistuminen, ja rahaa tulee kerralla vaikka neljä tonnia, niin kyllä siinä menee uran kannalta asiat aika vaikeaksi.”.Tuntuu aika oudolta, että esimerkiksi vuoden lopulla on tarjolla 3-vuotiaille hyvitystä.Jonny Länsimäki ikään perustuvien sarjojen sijoittelusta.Ikään perustuvia hyvityksiä on tarjolla pitkin vuotta, mutta niidenkin sijoitteluun Länsimäellä on oma näkemyksensä.”Tuntuu aika oudolta, että esimerkiksi vuoden lopulla on tarjolla 3-vuotiaille hyvitystä. Minusta se toimisi parhaiten niin, että alkuvuonna olisi tarjolla niitä hyvityksiä, jotta saataisiin varsoja mielekkäästi radoille. Meillä on tässä kaikkineen kolme omaa kasvattia, eli ollaan koitettu panostaa myös pienimuotoisesti tuohon kasvatuspuoleen. Totta kai sitä toivoo, että niiden kanssa saisi rakennettua järkevän urapolun.”Myös kulurakenteen muuttuminen ja yleinen maailmantilanne luovat pienen varjon tulevaisuuden haaveiden ylle.”Toivottavasti tätä saisi tehdä jatkossa edes puoliammattimaisesti. Kasvavia kuluja pitäisi pystyä siirtämään valmennusmaksuihin, mutta tiedostan samalla, että omistajat eivät ole mitään miljonäärejä. Ja jos palkintoja mietitään, kyllä 75-profiilien lisäksi Vermon pitäisi pääratana pystyä tarjoamaan kilpailukykyiset tienaamismahdollisuudet. Joku 1500–2000 euron palkintotaso on minusta naurettava maan pääradalle”, Länsimäki päättää.