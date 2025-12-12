Jonny Länsimäki haluaa tehdä kaikkensa omien valmennettavien eteen. ”Minulla on kova kilpailuvietti, ja jos hevoset menevät huonosti, niin asioita tulee mietittyä tosi paljon.”
Parasta kauttaan valmentava Jonny Länsimäki: "Tyytyväisyys tappaa kehityksen"

Jonny Länsimäen tallin voittoprosentti on tämän kauden osalta huomattavan korkea. Ylistarolaisen menestysnälkä on kuitenkin ehtymätön.
Jonny Länsimäki
Levitating
Bancarrota
Aino Vaaraniemi

