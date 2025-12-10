Pörnä-Pate on Petri Laineen uusi tähti.
Pörnä-Pate on Petri Laineen uusi tähti.Kuva: Johanna Pehkonen
Lähikuvat Ravit

Petri Laineen uusin tähti Pörnä-Pate terästäytyy vasta radalla – ”Se on sellainen velikulta”

Varsakunkun voittanut Pörnä-Pate suhtautuu elämään rennosti.
Julkaistu
Loading content, please wait...
3-vuotiaat suomenhevoset
Petri Laine
Varsakunkku
Pörnä-Pate

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi