Dream Mine on poikkeusyksilö – "Mitä kaikkea meillä onkaan edessä"

Lauantaina Ruotsissa kilpailtiin 3- ja 4-vuotiaiden Breedes’ Crown finaalit Eskilstunassa. 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien finaalissa riitti tapahtumia jo ennen lähtöä, sillä ennakkosuosikkeihin lukeutuva Dream Mine laukkasi kaikissa kolmessa pruuvissaan.”Ori laukkasi myös Derbyn finaalissa pruuvissa yhden kerran. Mutta yksi kerta olisi vielä ollut jollain tavalla ymmärrettävissä, kaksi kertaa oli kaksi kertaa liikaa ja kolme kertaa oli täysi katastrofitilanne ennen lähtöä”, valmentaja Jörgen Westholm kuvaili tunnelmia ennen lähtöä.Vain puolitoista minuuttia ennen lähtöä Westholm käveli radalle, ja piti kriisipalaverin ohjastaja Mats E Djusen kanssa. Tilanne näytti ulospäin hyvinkin rauhalliselta, mutta sekä valmentajan että ohjastajan sisällä kuohui.”Rauhoittelimme siinä toinen toisiamme, ja mietimme, mitä voimme tehdä. Mats oli jo vähän sitä mieltä, pitäisikö hevonen jättää pois lähdöstä, mutta sanoin hänelle, että lähtö ajetaan. Orille oli jo laitettu putsit etusiin, minkä takia emme halunneet lisätä sille enää enempää painoa. Vaihtoehtoina oli oikeastaan jättää hevonen pois tai ajaa lähtö, ja päädyimme ajamaan lähdön.”.Tämä on paras hevonen, mikä minulla on koskaan ollut valmennuksessani.Jörgen Westholm Dream Minesta.Lähtö oli todellinen jännitysnäytelmä, ja selostaja teki siitä vieläkin jännittävämmän eläytymällä lähdön tapahtumiin täydellä sydämellään. Viimeisessä kurvissa Dream Minella oli matkaa keulahevoseen, mutta loppusuoralla näytti liikkuvan vain yksi hevonen. Dream Mine voitti lopulta hevosen mitalla, ja nousi voiton myötä kaikkien aikojen eniten tienanneeksi 4-vuotiaaksi Ruotsissa. Kauden kymmenestä startissaan hevonen on juossut kahdeksan voittoa, yhden kakkossijan ja yhden kolmossijan, ja palkintorahaa 9 179 500 kruunua.”Nyt tiedän ainakin, että sydämeni on kunnossa, sillä heikommassa tilanteessa tämä lähtö ja muut tilanteet ennen lähtöä olisi voinut ottaa pumpusta”, Westholm huokaa.”Tämä on paras hevonen, mikä minulla on koskaan ollut valmennuksessani. Kauden tulokset ovat aivan hämmästyttäviä. En voi sanoin kuvailla, miten hieno matka meillä on tähän asti jo ollut, ja mitä kaikkea meillä onkaan edessä”, Westholm jatkaa..Dream Mine Ori, syntynyt 5.4.2021Maharajah – Your Dreamgirl, From AboveKasvattaja Nordin Christer ja Westholm JörgenOmistaja Norchri ABValmentaja Jörgen WestholmHoitaja Victor SundgrenVoittosumma 11 466 000 kruunua, ennätykset 10,6ake, 16,2keStartteja 17: 12–2–2.Breeders’ Crownin finaali kertoo paljon Dream Minen kilpailijan luonteesta. Ori on tallissa täysin keskittynyt tulevaan, eikä ota kontaktia ympärillä tapahtuviin asioihin. Useampi laukka ennen lähtöä heilautti voittajapelin kertoimia voimakkaasti minuutti ennen lähtöä, mutta lähtöauton takana ja siitä eteenpäin Dream Mine tiesi täysin, mitä sen pitää tehdä.Dream Minen omistaa Norchri AB, jonka takaa löytyvät Christer ja Kristina Nordin. He ovat myös kasvattaneet orin yhdessä Westholmin kanssa. Lauantain lähtö oli myös omistajille melkoinen elämys, ja antoi tunteita laidasta laitaan.”Tämä oli valtavan iso päivä meille, ja on hyvin vaikea ymmärtää, millainen hevonen meillä onkaan. Olemme olleet raviurheilussa mukana yli neljäkymmentä vuotta, mutta tämä hevonen ja koko sen matka on ollut aivan käsittämätöntä”, Christer Nordin aloittaa.”Dream Mine on varmasti positiivinen asia myös koko Ruotsin raviurheilulle, sillä se antaa uskoa pienemmille kasvattajille ja omistajille, että heilläkin on mahdollisuus saada oikeasti hyvä hevonen. On tämä aivan valtavan hienoa”.Sabine ja Daniel ovat löytäneet hevosen, jonka rakenteessa ei ole mitään vikaa, eikä sellaisia hevosia ole olemassakaan.Jörgen Westholm kertoo Dream Minen emän Your Dreamgirlin hankkimisesta.Dream Minen tarina alkoi vuonna 2006, kun Westholmilla työskennelleet Sabine Kagebrant ja Daniel Palin olivat Gotlannissa reissussa, ja Kagebrant ajoi kilpaa Visbyssä. ”Sabinen hevonen oli suursuosikki lähtöön, mutta se laukkasi ja hylättiin. Sen sijaan, että he olisivat juhlineet voittoa, menivät he katsomaan 1-vuotiaita varsoja. Sieltä he löysivät Your Dreamgirlin, joka on Dream Minen emä”, Nordin muistelee.”Olimme silloin Halmstadissa Sprintermästarenissa, ja siellä Westholm tuli sanomaan, että Sabine ja Daniel ovat löytäneet hevosen, jonka rakenteessa ei ole mitään vikaa, eikä sellaisia hevosia ole olemassakaan. He olivat sitä mieltä, että tämän on pakosti oltava hyvä hevonen. Jörgen Westholm sanoi, että meidän pitää ostaa se. Varsa maksoi 60 000 kruunua.”.Your Dreamgirlissä oli aluksi viisi omistajaa mukana, ja hevonen kilpaili Westholmin valmennuksesta, mutta myöhemmin tammaa valmensi myös Roger Wahlman.”Your Dreamgirl teki ihan hyvän kilpauran, mutta jossain vaiheessa Wahlman suositteli siirtämään hevosen siitokseen, kun hänestä tuntui, että tili rupesi olemaan täysi. Meidän ystävillämme oli viisi astutusoikeutta Love Youlle, ja käytimme yhden niistä tammalle. Siitä syntyi ensimmäinen varsa Your Dreamlove”, Christer Nordin muistelee.”Siinä vaiheessa kaksi osaomistajaa jäi Your Dreamgirlistä pois, joten meitä oli kolme jäljellä. Seuraavana vuonna Jörgenillä oli astutusoikeus Maharajahille, ja siitä syntyi taas Marre´s Dreamboy. Sen varsan jälkeen ne kaksi muuta jäljellä olevaa omistajaa jäi myös pois Dreamgirlistä, ja tamma jäi kokonaan meidän omistukseemme.”Your Dreamgirl ei tullut kantavaksi varsan ollessa alla. Nordinit joutuivat lopettamaan myös tamman kaksivuotiaaksi kääntyneen varsan tapaturman seurauksena.Marre’s Dreamboy oli siinä vaiheessa kuitenkin ruvennut näyttämään erityisen hienolta, ja vuonna 2020 Your Dreamgirl uusittiin Maharahjalla. Siitä yhdistelmästä syntyi Dream Mine..Nordinit lähes myivät Dream Minen yksivuotiaana, kun Westholmin yhteistyökumppani Ekeby Gård järjesti yksityisen huutokaupan.”Jörgen oli sitä mieltä, että meidän pitää ilmoittaa mukaan kaksi varsaamme, joista toinen oli Dream Mine. Varsoille laitettiin vähimmäishintapyynti, mutta Dream Minesta ei tarjottu tarpeeksi, ja huusimme hevosen sisään”, Christer Nordin muistelee.”Huutokaupan jälkeen kuitenkin yksi henkilö otti yhteyttä, ja halusi tosissaan ostaa Dream Minen. Kävimme keskusteluja hinnasta, mutta emme päässeet siitä täysin sopuun. Siinä vaiheessa Kristina sanoi, että tätä hevosta ei myydä, vaan pidämme sen kokonaan itsellämme. On suurelta osin hänen ansiotaan, että Dream Mine on nyt meidän oma hevosemme, ja olen siitä hyvin kiitollinen hänelle.”.Kristina Nordin uskoi todella paljon Dream Mineen jo heti alusta asti.”Minusta ori oli todella hieno jo varsana. Samalla halusin, että meillä olisi edes yksi hevonen täysin itsellämme, sillä kaikissa muissa hevosissa, joissa olemme mukana, on useita omistajia ja meillä vain pieni osa. Olen aina luottanut Dream Mineen, jo heti pienestä asti”, Kristina kertoo.Kaksivuotiaana Dream Minella oli etujaloissa liikaluut, jotka aiheuttivat pieniä hankaluuksia.”Varsatallilla ollessaan miehet sanoivat, että Dream Minella on kapasiteettia, mutta samalla varsa ei ollut ihan täysin toivotunlainen. Sen ajateltiin johtuvan liikaluista. Niistä kuitenkin selvittiin, ja Dream Mine näytti aina todella hyvältä varsapäivinä, jolloin Jörgen esittelee kaksivuotiaita omistajille”, Christer huomauttaa.”Kun Dream Mine oli kolmevuotias, kysyin Westholmilta, voisiko Dream Mine olla yhtä hyvä hevonen kuin Marre’s Dreamboy. Se oli ollut mukana muun muassa Derbyn ja Eurooppaderbyn finaaleissa. Jörgen vain katsoi minua, eikä sanonut mitään. Silloin tiesin, että meillä on tässä jonkinlainen hevonen käsissämme.”.Hevosen ensimmäisessä startissa kolmevuotiaana Dream Minea ajoi Mats Djuse, kun Westholm ei päässyt itse paikalle.”Daniel Wäjerstenillä oli siihen lähtöön joku hirmusukuinen jenkkituonti, joka oli suursuosikki lähtöön. Mats ajoi Dream Minella keulasta, ja pakeni muilta maisemiin. Mats oli todella vaikuttunut hevosesta”, Christer Nordin muistelee.”Toinen startti oli Örebrossa, mutta Mats ei halunnut tulla ajamaan silloin koko raveihin, kun hänellä olisi ollut sinne niin pitkä matka. Jörgen ajoi sen lähdön itse, ja hän ajoi sitten itse koko lopun kauden. Mats taisi sillä päätöksellä menettää kolmivuotiskauden ohjastuksensa hevoseen.”Kolmevuotiaana Dream Minen suurin onnistuminen oli pitkän E3:n voitto. Omistajat eivät osanneet odottaa voittoa.”Siinä oli monta mahdollista voittajaa, ja meilläkin oli yksi niistä. Kun Dream Mine ylitti maalilinjan ensimmäisenä, se oli meille todellinen shokki. Ei sitä ollut osannut kuvitellakaan”, Christer sanoo.Kolmivuotiskausi päättyi Kriteriumin karsintoihin, jossa Dream Mine oli kipeä. Se oli myös ainut lähtö, jossa hevonen ei ollut hyvä..Neljävuotiskauteen Nordinit lähtivät matalalla profiililla.”Tiesimme, että meillä on olemassaan hyvä hevonen, mutta suurimpana toiveena oli, että se pysyisi terveenä. Kauden ensimmäisessä startissa Dream Mine oli ’vain’ toinen, mutta silloin yksi ystävämme sanoi, että tämä on paras hevonen, minkä olemme omistaneet. Se oli aika paljon sanottu, sillä meillä oli ollut hyviä hevosia aikaisemminkin, esimerkiksi Rite On Track, joka oli voittanut aikoinaan Kungapokalenin”, Christer toteaa.”Seuraavassa lähdössä Mats ei saanut koskaan tiloja kääntää ulos, ja Dream Mine oli maalissa kolmas. Sen jälkeen tuloksena on ollut kahdeksan voittoa, joissa on Svensk Travderby, Eurooppaderby ja Breeders’ Crown.”Dream Mine on tarjoillut taustajoukoilleen elämyksiä toisensa perään.”Totta kai raha on iso juttu, mutta se ei ole tässä ollut pääasia. Svensk Travderbyn voittaminen oli jotain niin käsittämätöntä ja ainutlaatuista, että kyllä elämykset nousevat aina rahan edelle”, Christer Nordin sanoo..Kyllä elämykset nousevat aina rahan edelle.Christer Nordin luonnehtii tunnelmia Svensk Travderbyn voiton jälkeen.Nordinien on vaikea puhua hevosen tulevaisuudesta, sillä pelkästään tämän kauden käsitteleminen vie vielä aikaa.”Se on kuitenkin varmaa, että olemme niin urheiluhenkisiä, että Dream Minen jatkaa kilpailemista ensi kaudella. Totta kai toivomme myös, että jonakin päivänä se olisi myös siitosoriina käytettävissä. Samalla kuitenkin pitää tiedostaa, että hevosen pitää tehdä hyvä seuraava kausi, jotta jalostusarvo säilyy jatkossakin”, Christen puntaroi.”Kilpailuista unelmanamme voisi olla ainakin Prix d’Amérique. Olisi hienoa nähdä Dream Mine muutenkin kilpailemassa Ranskassa. Se on mahdollista, sillä Jörgenillä on filiaali siellä. Myös Elitloppet-komitea oli jo maininnut julkaisuissaan, että haluaisivat nähdä Dream Minen mukana Elitloppetissa, mutta meillä ei tosiaan ole jatkosta vielä mitään ajatusta. Jörgen sen lopulta päättää. Tai oikeastaan se on Dream Mine, joka päättää, missä se kilpailee.”.Dream Mine merkitsee omistajilleen todella paljon.”Ajattelemme sitä joka päivä. Aika tulee tuntumaan pitkältä, ennen kuin Dream Mine nähdään seuraavan kerran radalla, vaikka meillä on myös muita hevosia”, Christer Nordin kertoo.”Dream Mine on äärettömän viisas hevonen. Se on rauhallinen, mutta ei nöyristele muita. Oikeastaan kaikki ihmiset, jotka ovat sen kansa tehneet töitä, ovat vain kehuneet, kuinka mukava hevonen se on. Dream Mine on kaikin puolin hyvin poikkeuksellinen yksilö.Dream Minen emä Your Dreamgirl on jälleen kantavana Maharajahista, joten kaiken mennessä hyvin ensi kesänä Dream Minelle ja Marre’s Dreamboylle pitäisi syntyä täyssisarus.