Raimo teki Nyytin ja Millan matkasta yhteisen upean seikkailun

"En tiedä, millä sanoilla ja tunteella tämän aloittaisin", Nyyti Timonen kirjoitti keskiviikon somepäivityksensä Prime Linin uran tultua päätökseen.Tärkeimmillä hevosilla saattaa olla suuri vaikutus taustavoimiensa elämään. Nyyti Timonen myöntää, että Prime Lini on yksi niistä."Niin paljon ollaan koettu iloisia hetkiä", Timonen aloittaa. "Nyt kun ura raviradoilla päättyi, niin olen kiitollinen kaikesta. Raimo saa siirtyä viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Kun päivitin somea ja muistelin samalla hevosen uraa, niin hienoa uraa osaa arvostaa entistä enemmän."Vuonna 2021 Timo Nurmoksen valmennuksesta Timoselle siirtynyt Prime Lini löysi itsensä monté-lähdöissä, joissa se kilpaili urallaan 48 kertaa totosijoin 8-8-10, ja juoksi rahaa 25 400 euroa."Raimolle oli alkutaipaleella monenlaista haastetta mm. kaviohalkeamien kanssa. Hyvän aloituksen jälkeen ensimmäinen vuosi meni penkin alle. Milla (Markkanen) sai ensin hevosen ravaamaan kärrylähdöissä, ja sitten hän ehdotti, että hevosella kokeiltaisiin montéa. Hän antoi uskoa, että kokeillaan uudestaan ja uudestaan, ja aika nopeasti montésta tuli Raimolle mieluisa laji.". Milla Markkasesta muodostui alusta saakka ruunan vakio-ohjastaja montéssa. Hän hyppäsi startissa Prime Linin selkään 44 kertaa. Viiden voiton ja muiden totosijojen lisäksi hevosella on ollut iso rooli Markkasen kehityksessä monté-ohjastajana."Raimo on lainaohjastettavista elämäni hevonen. Se on ollut isossa osassa omalla urallani, sillä en olisi ilman Raimoa tässä pisteessä nyt. Raimo on antanut koko tiimille paljon isoja elämyksiä. Finlandia-monté ja monta muuta isoa lähtöä, joihin olen päässyt mukaan Raimon ansiosta. Hevonen on tuonut minuun paljon lisää itseluottamusta”, Milla Markkanen kiittelee.Uran viimeinen kilpailu Vermossa oli tunteita täynnä."Raimo oli sopivalla tavalla tosi totinen koko päivän, sillä oli kuitenkin pilkettä silmäkulmassa. Se halusi varmasti näyttää ja piristää, kun me kaikki muut itkeskeltiin valjastuskatoksilla. Prime Lini oli tulta ja tappuraa, ja juoksi uuden ennätyksensä."Raviurheilun yhteisöllisyys ja positiivinen kannustaminen ovat kulkeneet alusta Prime Linin ja taustavoimien rinnalla."Hevosesta on monelle muullekin muodostunut symppis. Ihmisiä on käynyt katoksilla moikkaamassa ja onnittelemassa, ja tsemppiviestejä on aina tullut tämän hevosen kohdalla paljon. Raimo on livenä hienon näköinen hevonen, raamikas ja näyttävä", Markkanen jatkaa..Kilparadan ulkopuolella hevonen on yhdistänyt Markkanen ja Timonen ovat Raimon myötä ystävystyneet."Olen saanut Raimon kautta elämääni Nyytin ja koko perheen. Laitellaan viestejä päivittäin ja puhutaan paljon muustakin kuin hevosista. Tärkeät ihmiset elämässä ovat merkityksellisiä", Markkanen päättää. Kolme kilpailua Nyyti Timonen ajoi hevosella itse. Tuloksena oli paikallisraveissa kaksi voittoa, ja vitossija Joensuun totoraveista.Sijoituksia merkityksellisempää valmentajalle oli se, että hän voitti itsensä lähtemällä vielä kokeilemaan, miltä monté maistuu. Edellisestä monté-startista Timosella ehti vierähtää 12 vuotta."Milla kannusti siihenkin", Timonen nauraa. "Onneksi lähdin, vaikka aluksi olin sitä mieltä, etten varmasti hyppää kilpailuissa Raimon selkään. Milla sanoi, että tulen katumaan sitä, jos en lähde. Ajattelin, että ole liian vanha enkä kehtaa. Onneksi tein sen. Tuntui niin hyvältä ja oli kiva, miten hienosti minut otettiin vastaan", Timonen kiittelee."Prime Linin ura jatkuu eläkepäivillä ja varsojen opetusoppaana", Timonen päättää..HU:n podcastissa vieraana Nyyti-Maria Timonen - "On sovittu, että hän ajaa kuninkuusraveissa".Montésta tunnetut äiti Merja Ikäheimonen ja tytär Milla Markkanen ovat päättäväinen parivaljakko.Monté-liiga huipentumassa – Milla Markkasen takaa isketään loppukiriin leveällä rintamalla