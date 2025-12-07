Milla Markkasella oli värikäs raviviikko.
Milla Markkasen tyylinäyte Prime Linin kanssa Prix Monté Finlandiassa vuodelta 2023.Kuva: Anu Leppänen
Raimo teki Nyytin ja Millan matkasta yhteisen upean seikkailun

12-vuotias Prime Lini, eli Raimo, päätti uransa Vermossa mailin monté-voltissa uudella ennätystuloksellaan 13,7.
Nyyti-Maria Timonen
Milla Markkanen

