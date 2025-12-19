Rääkkylän tunnetuin Aaltonen – "Ajattelin, ettei tämän sukuiseen ja näköiseen varsaan meillä kynnet kykene"

Itä-Suomessa Aaltosen nimi lienee painuneen jo ravi-ihmisten mieleen, mutta on helppo kuvitella, että vuoden päästä rääkkyläläisten Antti Turusen ja Kirsi Tolvasen omistaman oripojan nimen tietää koko ravisuomi. Joulukuun alussa nyt 5-vuotias Aaltonen voitti valmentajansa Turusen ajamana Joensuun kauden päätösraveissa kylmäveristen Linnunlahti-liigan finaalin keulasta näytöstyyliin ajalla 27,1a/2140 metriä. Tuolloin se oli lähes 50 metriä parempi kilpakumppaneitaan, vaikka tempoi avauskierroksen 25,5-vauhtia.”Hiukan se hiljensi lopussa, kun ei tullut päätöspuolikkaan kuin 28-vauhtia. Noh, leikki sikseen. Hevonen oli taas tosi hyvä ja tuli helposti rullaillen maaliin. Aaltonen on aika virkeä vapaalle radalle päästessään. Finaalia edeltävän lähtönsä se voitti myös keulasta. Tuolloinkin se aina vain lisäili vauhtia, kun kopse alkoi kuulumaan kaverien takaa lähestyessä”, Turunen kehaisee.Aaltosen ura käsittää nyt 19 kilpailua, joista viisi on päättynyt voittoon. Reilut 22 000 euroa ansainneen oriin ennätys on Linnunlahti-liigan finaalista juostu 27,1ake. Täytyy vielä erikseen korostaa ennätyksen syntyneen joulukuussa. Hevosen 5-vuotiskausi saanee jatkoa vielä vuoden lopulla.”Kun vain tulisi oikeat talvikelit ja saataisiin radoille jääpolanteet, olisi kiva kokeilla kilpailemista seuraavan kerran lauantaina 27. päivä Kuopion Toto75-raveissa”, Turunen suunnittelee..Kotona se kulkee edelleen kangaspäitset yllään.Antti Turunen Aaltosesta.Pitkään jatkuneet pluskelit ovat koetelleet treenausmaastoja myös Rääkkylässä. Haastattelua viime torstaina tehtäessä sääennusteet antavat viimein viitteitä oikean talven tulosta. Tämä sopisi Turuselle sekä Aaltoselle, joka on vesikelien aikaan ollut kotioloissa lähes kokonaan joutomiehenä.”Ajopaikat menivät sateiden myötä niin pehmeäksi, että hokkikengillä ajeleminen olisi ollut nyt ihan tyhjänpäiväistä rypemistä. Tulee enemmän vahinkoa, kuin hyötyä”, Turunen näkee.Aaltosen sekä taustavoimien onneksi nuoren oriin mieli ei keräile ylimääräistä painetta, vaikka ajot joskus jäävätkin vähemmälle.”Se on ihan huippu luonteeltaan. Otan usein siitä videota, kun aamusella ori hoitelee ulos lähtevät varsat ensiksi haistelemalla niitä turvat vastakkain ja sitten rapsuttelee ne läpi. Ikinä Aaltonen ei ole ihmistä purrut tai edes sellaista yrittänyt. Kotona se kulkee edelleen kangaspäitset yllään”, Turunen sanoo.Turusen ja Tolvasen yhteistaival on jatkunut jo vuodesta 2000 alkaen. Aaltonen puolestaan muutti raviurheilua suurella sydämellä harrastavan perheen talliin parikymmentä vuotta myöhemmin reilun puolen vuoden ikäisenä. Pariskunta bongasi Pälvi Pöyhösen kasvattaman orivarsan netissä olleesta ilmoituksesta. Turonmyrskyläisen Aaltosen emä on 30,4-aikainen Noppee, jonka ensimmäinen varsa on siitosorinakin meritoitunut Kihisee.”Ihailin myynti-ilmoituksessa ollutta kuvaa Aaltosesta. Ajattelin, ettei tämän sukuiseen ja näköiseen varsaan meillä kynnet kykene, joten en rupea edes soittelemaan. Sitten iltaisella olimme Kirsin kanssa saunassa ja hän kehui, että oli nähnyt netissä kuvan erityisen hienosta varsasta. Se oli Aaltonen”, Turunen taustoittaa.Jos Turunen ei ollut viitsinyt soittaa varsan kasvattajalle, voinee jälkikäteen todeta, että onneksi Tolvanen oli miestään reippaampi. Kaupat Aaltosesta syntyivät vielä saman saunaillan aikana.”Kirsi liukeni lauteilta ja mietin, että mikä sille tuli kun ei saunassa nyt liian kuumakaan ole. Sitten minäkin tulin saunasta pois, enkä kerennyt edes kaljua kuivata, kun hän ilmoitti ostaneensa Aaltosen. Totesin vain, että tuo se on oikeaa meininkiä”, Turunen muistelee.Kolme-neljä päivää myöhemmin Aaltonen haettiin Laukaasta kasvattajansa luota Rääkkylään. Varsa oli Turusen mukaan livenä nähtäessä yhtä ryhdikäs, kuin netissä olleessa kuvassa. Lisäksi se oli helppo taluttaa ja käsitellä.”Ensimmäisen talven ajan sillä oli tarhassa samanikäinen kaveri, joka on jo sittemmin siirtynyt Kuopion suunnalle ratsuhevoseksi. Juuri Kirsin kanssa puhuimme, ettei Aaltosen opetuksesta ole oikein minkäänlaisia mielikuvia, joten se sujui ilmeisen hyvin. Aisoja ei ainakaan tarvinnut jälkikäteen vääntää. Pari kertaa vain taidettiin ajaa perästä ja sitten olivat jo kärryt perässä.”.AaltonenOri, syntynyt 8.5.2020Turon Myrsky – Karelli, Jaanen SuikkuValmentaja Antti Turunen, RääkkyläOmistajat Kirsi Tolvanen ja Antti Turunen, RääkkyläKasvattaja Pälvi Pöyhönen, LaukaaEnnätykset 27,1ake ja 27,6ke, voittosumma 21 780 euroaStartteja 19, statistiikka 5–3–4Linnunlahti-liigan voittaja.Koelähdön Aaltonen suoritti kolmivuotiaana, kilpaura käynnistyi nelivuotiaana. Siitosuransa hevonen puolestaan käynnisti jo ennen koelähtöä, mikä on suomenhevosen kohdalla täysin poikkeuksellista. Turunen ja Tolvanen kuitenkin halusivat kokeilla hyväsukuista oriaan myös siitoksessa.”Ajattelimme, että jo se siitä pilaantuu heittäytymällä hankalaksi eikä pysty enää pallejaan kantamaan, ruunataan se. Se ei kuitenkaan ollut tuosta astutuksestakaan millänsäkään”, Turunen toteaa.Nyt Aaltosella on siis jo vuoden ikäinen jälkeläinen Karjalan Aallotar (emä Karelli). Viime keväänä Turunen ja Tolvanen päätyivät astuttamaan Aaltosella peräti kolme omaa siitostammaansa.”Se olikin pojalle oikea härkäviikko, kun kaikki tammat osuivat samalle viikolle kiimaan”, Turunen sanoo.Orastava siitosura saa Aaltosen kohdalla mahdollisesti jatkoa myös ensi keväänä. Tuolloin hevonen on tarkoitus myös laittaa kantakirjaan. Ennen sitä ori täytyy kuitenkin vielä kuvata ja katsoa muuten läpi täyttääkseen kantakirjaamiseen vaadittavat kriteerit. Ennätyksen osalta kantakirjauksen pitäisi jo olla mahdollista.”Jos vierailla on kiinnostusta, kai sillä voisi sitten astutella muitakin kuin omia tammoja”, Turunen pohtii..Aaltosen kilpauraa Turunen itse kuvailee nousujohteiseksi. Nelivuotiskaudella hevonen voitti kahdesti, joista toinen tuli Linnunlahden perinteikkäästä Pamaus-lähdöstä. Kulunut viisivuotiskausi starttasi jo maaliskuussa, mutta kauden ensimmäistä voittoa saatiin odottaa toukokuulle.”Alkuun oli huonoa tuuria ja sattui pieniä kömmähdyksiä. Hiljakseen me on kilpailtu ja hevonen on kehittynyt saatuaan jatkuvasti vauhtia lisää. Pari pientä pettymystäkin on sattunut, kun kesällä jouduttiin jäämään pois Mikkelistä oriin hieman hipaistuaan puikkoluuhunsa. Syyskuussa ajettu Mikkelin maili meni pieleen, kun minä en osannut lähteä sillä takarivistä ja hevonen rulli laukalle. Nyt loppuvuosi on mennyt oikein mukavasti”, Turunen näkee.Kotioloissa Aaltosta tavallisesti pidetään valjaissa joka toinen päivä. Hevonen ei hirveästi näytä kotona hyvyyttään, mutta Turusella on pitkänlinjan hevosmiehenä vertailupohjaa muihinkin hyviin suomenhevosiin. Kartelli juoksi urallaan Turusen ja Tolvasen tallista lähes 50 000 euron voittosumman. Lisäksi 23,5-aikainen Sohvin Santeri valmentautui pitkään heillä. Vertaileminen hevosten välillä on silti vaikeaa.”Kartelli oli niin vahva härkä, että talvella jäällä kolmen kilometrin suoralla ajaessa täytyi jo kilometriä ennen loppua alkaa jarruttamaan, että rantaan uskalsi tulla. Santeri oli hirmuisen nopea, mutta sen kohdalla vauhti taas oli usein lopusta pois. Aaltosessa näyttäisi olevan molempien hyviä ominaisuuksia”, Turunen sanoo.Tulevaisuus ja ennen kaikkea aika tulee siis näyttämään kuinka korkealle Aaltonen ennättää nousemaan, mutta aihio on joka tapauksessa lupaava. Siitä Turunen kertookin olevansa onnellinen, että uransa jo muutama vuosi sitten lopettaneiden Kartellin ja Sohvin Santerin jättämä tyhjä aukko on nyt tallissa täytetty.”Ne olivat molemmat lauantaitason hevosia. Sen jälkeen oli varmaan kymmenen nuorempaa hevosta, jotka eivät lähteneet menemään. Nyt Aaltonen kuitenkin antaa meille uskoa tulevaan”, Turunen iloitsee..Raveihin yksi sarja lisää suomenhevosilleAntti Turusen treenilistoilta löytyy kaksi toistaiseksi lähes identtisen voittosumman kerännyt hevosta. Aaltonen on ansainnut urallaan vajaat 22 000 euroa ja 9-vuotias Karjalan Keisari reilut tuhat euroa enemmän. Kaksikon kohdalla kilpailuohjelman suunnittelu on kuitenkin tuottanut jo aiemmin haasteita..Eihän reilut 8000 euroa ansainneella suomenhevosella kuulu ajaa avoimen sarjan hevosia vastaan.Antti Turunen.”Tietysti etenkin talvella hevosia on vähän, mutta mielestäni suomenhevoset silti kaipaisivat yhden sarjan lisää raveihin. Kun 8000 euroa ansainneelle suomenhevoselle katsoo sarjoja, niin tarjolla olevissa sarjoissa on usein 15 000 euron paalu, 20 000 euron nousu ja avoimet 60 metriin. Eihän reilut 8000 euroa ansainneella suomenhevosella kuulu ajaa avoimen sarjan hevosia vastaan”, Turunen näkee.Sarjojen tulisi rääkkyläläistreenarin mukaan olla suunniteltu ennemmin divisioonarajojen mukaisesti, että hevoset pääsisivät vielä nykyistä enemmän juoksemaan lähes yhtä paljon ansainneita hevosia vastaan.”Iltaraveissa on usein nollasarja ja sitten lähtö missä pisimmältä takamatkalta starttaavat avoimet. Väliin jää silloin vain yksi sarja, joten nousu on totisesti aika raju. Jos suomenhevosille ei voida raveissa järjestää kuin kolme sarjaa, niin mielestäni raveissa, joissa ajetaan nollasarja, ei välttämättä tarvitsisi olla avoimille lähtöä tarjolla lainkaan. Sen tilalle voisi ennemmin laittaa vaikka jonkun 20–30 tuhatta euroa ansainneiden lähdön”, Turunen ehdottaa.Tilanteen hän näkisi hyväksi myös toisinpäin. Eli avoimille suomenhevosille lähtöä raveihin tarjottaessa, ei tarvitsisi välttämättä aina lisäksi ajaa kaikista matalimman tason suomenhevosille lähtöä.”Olen myös miettinyt, että miksei jaettavaa sarjaa tarjota nykyistä enempää suomenhevosille? Silloin me ei sarjamäärityksellä rajattaisi kilpailevia hevosia pois raveista. Sarjojen laatijan tietysti pitäisi tuossa järjestää hevoset lähtöihinsä järkevästi, ettei 10 000 euroa ansainneiden tarvitse ajaa 30 000 euroa ansainneita vastaan”, Turunen päättää.