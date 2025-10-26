Reijo Hokkeri viihtyy Saksassa – Jo 30 vuotta hujahtanut

Syyskuun lopulla tuli 30 vuotta täyteen Saksassa. Heinäkuussa 1995 ajoin viimeisen lähdön Suomessa, hevonen taisi olla F.F. Nora Shadow. Muutenkin ajoin aika vähän kilpaa Suomessa”, Reijo Hokkeri sanoo.Hokkeri muistetaan Suomesta 1980- ja 90-luvuilta valmentajana Tampereen seudun menestystalleilla.”Kun tulin Keski-Suomesta Tampereen seudulle, olin kolmisen vuotta töissä Jorma Kontiolla. Sen jälkeen työskentelin Mäkisen Matilla kaksi vuotta. Sitten olin Keskisen Martilla kuusi ja puoli vuotta. Paljon oppi, kun sai olla näillä kavereilla töissä. Se oli eräänlainen raviurheilun korkeakoulu.”Martti Keskisen kanssa hän treenasi paljon hevosia yhdessä.”Martilla oli runsaasti siitoshommaa kesällä, ja sen lisäksi paljon ajohevosia. Siinä tuli sellainen tunne, ei nyt ihan loppuun palaminen, mutta kuitenkin ajatus, että halusi nähdä jotain muutakin. Siihen aikaan Saksan raviurheilulla meni vielä hyvin, ja tänne tulo kiinnosti.”.Outin kanssa sovittiin, että katsotaan vähän aikaa, ja ollaan vaikka pari vuotta, mutta nyt se on vähän venynyt.Reijo Hokkeri.Outi Kujalaan Hokkeri tutustui Keskisellä ollessaan, kumpikin oli töissä samassa paikassa.”Hän oli vähän aikaa muissa kuin hommissa ennen Saksaan lähtöä. Sitten rupesin puhumaan, että mentäisiinkö yhdessä Saksaan, ettei tarvitsisi yksin lähteä reissuun. Outin kanssa sovittiin, että katsotaan vähän aikaa, ja ollaan vaikka pari vuotta, mutta nyt se on vähän venynyt. Olemme molemmat viihtyneet täällä.”Työpaikka Keski-Eurooppaan löytyi tutun kansainvälisen suomalaisen kautta. Hokkeri ja Kujala tekivät pitkän uran jo ensimmäisessä Saksan-paikassaan.”Matti Rouhiainen oli paljon kuvioissa mukana Keskisellä, ja hän hommasi meille ensimmäisen työpaikan Stall Preussenilta. Siellä olimme 18 vuotta. Omistajille tuli ikää, ja he lopettivat oman tallin pidon. Siinä vaiheessa jäimme oikeastaan työttömiksi. Toki paikkoja oli tarjolla, mutta silloin ensimmäisen kerran mietittiin, että pitäisikö palata Suomeen.”Töitä tuli kuitenkin tarjolle.”Sitten meille tarjottiin paikkaa Nimczykien valmennuskeskuksessa, jonne päätimme mennä. Täällä on nyt oltu 12 vuotta.”Saksassa Hokkeri ja Kujala ovat työskennelleet vain kahdella tallilla, joten he ovat viihtyneet hyvin.”En silti ollut Suomessakaan kova vaihtamaan työpaikkoja. Olen aina ollut sitä mieltä, etteivät ne vaihtamalla juuri parane.”.Wolfgang ja Michael Nimczyk ovat Saksan raviurheilun suuria nimiä. Michael Nimczyk ajaa tallin hevosia ja kuuluu Saksan ohjastajaparhaimmistoon. Hän on Euroopan ja Saksan edustaja tulevissa ajajien MM-kilpailussa Uudessa Seelannissa, jossa myös Santtu Raitala ohjastaa.”Työnkuva Nimczykin tallilla on muuttunut vuosien varrella. Nyt hevosten ajohommat ovat jääneet, en varmaan ole vuoteen ajanut lainkaan. Olkapääremppaa on ollut, samoin polvet ovat huonot”, Hokkeri sanoo.”Alun alkaen ajoin paljon hiittiä, ja olin niin kuin tallin ykkösmiehenä. Viimeisen vuoden olen periaatteessa ollut ratamestari. Teen myös kaikenlaista muuta, toki hoidan hevosiakin. Mutta en enää halua tehdä niin paljon kuin aiemmin. Silloin kävin hiittaamisten välissä lanaamassa radan, ja juoksin takaisin ajamaan hiittiä. Sanoin, että hoidan mieluummin enemmän tuota rataa. Olen tyytyväinen tähän järjestelyyn, ja homma toimii nyt hyvin.”Iso osa tallin hevosista, reilut 60, on maapaikassa Willichissä, joka sijaitsee 20 kilometrin päässä Düsseldorfin lentokentältä.”Möchengladbachin ravirata on linnuntietä vain muutaman kilometrin päässä, mutta jos autolla menee, matkaa tulee 10 kilometriä. Radalla hevosia on 22. Kun varsat tulevat valmennukseen, ne ovat ensimmäisen vuoden Hollannissa Jan Theis de Jongin luona.”Nimczykin organisaatio on iso. ”Jos katsotaan vaikka viikonloppua, niin Jägersrossa starttasi lauantaina 2 hevosta, kotiradalla sunnuntaina on 13 ja vielä Ranskassa Enghienissä 3 hevosta, joista kaksi juoksee montéssa. Tässä oli syksyllä myös hevosia kolmessa maassa samana päivänä, Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. Toki tuollaiselle hevosmäärälle kuin meillä on, startteja täytyy löytää. Ja onni on ollut, että tänä vuonna on erityisesti Ranskassa pärjätty hyvin. Siellä hevoset ovat juosseet yli 300 000 euroa.”Yhteensä hevoset ovat tienanneet tänä vuonna jo 1 080 000 euroa.”Viime vuonna päästiin ensi kertaa yli miljoonan euron ansioihin. Sellaista ei Saksassa toimiva treenari ollut saavuttanut yli 20 vuoteen. Tuollaisia summia ei pelkästään Saksassa ajamalla pysty saamaan, siksi pitää kilpailla myös muualla.”Parannettavaakin on silti jäänyt.”Derby-viikonloppu oli meille iso pettymys, vaikka Derbystä tuli kakkonen ja kolmonen. Sairastumiset näkyivät Derbyn finaalipäivänä.”Hevoset ovat kuitenkin lähteneet uuteen nousuun.”Kaksi ja puoli viikkoa sitten oli Hampurissa iso viikonloppu, siellä hevoset menivät jo hyvin, ja nyt sitten Breeders Crowneissa tuli hienoa menestystä. Kahdeksasta BC-päälähdöstä voitimme kuusi. Sahara Firebird oli yksi voittajista. Pidän suomalaiskasvattajat aina ajan tasalla, mitä hevoselle kuuluu. Paulien Smit on tamman hoitaja.”Suomessa Hokkeri ja Kujala pyrkivät käymään kerran vuodessa. Ensi viikolla Hokkeri lentää Suomeen, ja se on tänä vuonna jo toinen kerta.”Ensimmäinen vierailu oli ikävämpi. Olin vanhimman veljeni hautajaisissa heinä-elokuun vaihteessa. Yleensä käyn syksyllä, ja Outi käy aina Derbyn jälkeen. Kavereita tulee tavattua, ja vietetään viikonloppu yhdessä. Meitä lähtee neljä kaveria Helsingistä Tallinnan-reissulle, jossa vietetään Törkeän paikan -leiriä.”