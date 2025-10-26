Reijo Hokkeri, 4-vuotiaiden tammojen Breeders Crownin voittaja Sahara Firebird (Googoo Gaagaa) ja Outi Kujala. Kuva: Reijo Hokkerin koti-albumi

Reijo Hokkeri viihtyy Saksassa – Jo 30 vuotta hujahtanut

Reijo Hokkeri, 65, on viettänyt Saksassa jo kolme vuosikymmentä. Hän ja hänen vaimonsa Outi Kujala ovat viihtyneet hyvin Willich am Niederrheinissä viimeisimmät 12 vuotta.