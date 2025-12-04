Tero ja Heli – The Lost Battalion on yllättänyt valmentajansa Heli Taipaleen

4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun sankari The Lost Battalion poseeraa Selänpään kylänraitilla vaatimattomana. Samaan aikaan puoliveli Heartbreaker pörhistelee tarhassa ja ihmettelee, miksei hän pääse esiintymään kameralle.”Heartbreaker eli ’Vilperi’ on raameiltaan parempi, mutta sillä on huono keskittymiskyky. Se on reaktiivinen. ’Terolla’ eli The Lost Battalionilla puolestaan on parempi pää. Se keskittyy ja on varmempi suorittaja”, The Lost Battalionin valmentaja Heli Taipale analysoi.Vaikka ollaan pohjoiskymenlaaksolaisessa pikkukylässä, eivät kyseessä ole mitkään peräkamarin pojat. Molemmat ovat kokeneita maailmanmiehiä, sillä ne osaavat hirnua myös ranskaksi. Eikä pelkästään isänsä Flocki D’Aurcyn perintönä..The Lost BattalionRuuna, s. 2.5.2021Flocki d’Aurcy – Ciao Amore, Cr V EightKasvattaja For You Kotka Oy ja Rautiainen MoonikaOmistaja For You Kotka Oy ja Heli TaipaleKilpailuoikeuden vuokraaja Metsäyht.Skyttä Arsi ja Taipale Tarja ja HeliValmentaja ja hoitaja Heli TaipaleVoittosumma 61 670 euroa, ennätykset 12,6ake, 16,8keStartteja 49: 9–5–3Voitti 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun.Vuonna 2020 varhaislahjakkaalla ranskalaisella Flocki d’Aurcylla siemennettiin Suomessa yhdeksän tammaa, josta syntyi kahdeksan varsaa. Näistä kaksi syntyi Iitissä, ja molempien kasvattajanimenä näkyy For You Kotka Oy.”For You Kotka oli ostanut Flocki d’Aurcyn oriosuuden, joten heidän tammansa For You siemennettiin sillä”, Amira El Jahiri muistelee.For You asui tuolloin hänen tallissaan Kausalassa. El Jahirin omaa tammaa Ciao Amiralia oli yritetty siementää jo edellisvuonna, ja se päätettiin laittaa nyt samalla ranskalaisoriilla.”Ciao Amiralin varsasta oli alun perinkin tarkoitus tehdä kimppavarsa minulle, Moonika Rautiaiselle ja For You Kotkalle”, El Jahiri sanoo.Jossain byrokratian vaiheessa hänen nimensä tosin on pudonnut pois The Lost Battalionin kasvattajan kohdalta, mutta todellisuudessa hänen roolinsa oli ratkaiseva varsan aikaan saamisessa.Molemmat tammat tiinehtyivät ja varsoivat orivarsat, Ciao Amiral The Lost Battalionin ja For You Heartbreakerin, jotka viettivät sittemmin yksivuotiskesänsä yhdessä El Jahirin laitumella. Syksyllä tuli teinien aika tutustua suureen maailmaan. Ne lähtivät talveksi opetettavaksi Ranskaan Philippe Daugeardin luo.”Daugeard oli For Youn Yrjö Piiraiselle tuttu Whole Lotta Loven valmentajana. Piiraisen kasvatti Bring It On Home oli ollut aiemmin Ranskassa opetettavana, ja hän oli pitänyt lopputuloksesta. Lisäksi ajateltiin Ranskan talven puitteiden olevan parempia varsoille”, El Jahiri kertoo päätöksestä..Veljekset palasivat Suomeen kaksivuotiskesänä. Keväällä ne oli Ranskassa ruunattu. Kotiin palatessa niitä oli jo treenattu ranskalaiseen malliin, hiittiäkin oli ajettu. Amira El Jahiri jatkoi niiden työstämistä, mutta uusien työkuvioiden viedessä enemmän aikaa hän kysyi Heli Taipaleen isältä Arsi Skytältä ottaisiko tämä pojat valmennukseensa. Ja sehän sopi. Myös kutsumanimet Tero ja Vilperi seurasivat mukana uudelle tallille.Hevoset olivat toimivia, mutta The Lost Battalionilla oli yksi ongelma – se ei osannut, tai halunnut kääntyä.“Oltiin ensimmäistä kertaa hiitillä Anttilan radalla, ja kun oli jo useampi kierros ajettu, ei Tero halunnutkaan kääntyä varikolle. Aina portin lähestyessä se lisäsi vauhtia”, Heli Taipale muistelee. ”Iskä alkoi jo hermostua, että tulkaa jo pois sieltä radalta. Siitä tuli aika pitkä hiitti.””Kouvolassa käytiin harjoitusraveissa opettelemassa volttaamista. Minun piti aina olla radan reunalla apuna jos tuli ongelmia. Kouvolassa on radan reunassa jyrkät ojat, ja hirvitti mitä käy, jos käännös menee ojaan asti.”Kääntymistä oli opeteltava vähitellen, aloittaen loivin liikkein ja oveluutta käyttäen, ennen kuin ohjaimet alkoivat toimia.“Joskus tuli mieleen soittaa kasvattajalle, että ottaisi yhteyttä Ranskaan ja käskisi lähettää sieltä meille ohjastajan, joka osaisi näillä ajaa”, Taipale nauraa.Koelähdön pojat läpäisivät lokakuussa Jokimaalla. Arsi Skyttä ajoi The Lost Battalionilla ja toista veljestä ajoi Tommi Kylliäinen. Tässä vaiheessa oletuksena oli ehkä vielä, että Heartbreaker oli kaksikosta lahjakkaampi, olihan sen emäkin periyttäjätamma.“Kun nuoruuskuvia katsoo, olihan se näyttävämmän näköinenkin”, Heli Taipale pohtii.“Molemmat olivat jämäkän tuntuisia. Tero meni kuin juna raiteilla. Vilperi oli enemmän nimensä veroinen säätäjä, se ei jaksanut keskittyä tekemiseensä. Se oli enemmän Teron perään ravipaikoillakin.”.Omistajana For You Kotka Oy maksaa kaikki kasvattinsa mukaan ikäluokkakilpailuihin, ja haluaa mielellään, että niihin myös osallistutaan. Vilperi osallistui jo kaksivuotiaana Kasvattajakruunuun, ja sen ura alkoikin lupaavammin. Kolmivuotiskaudella tähdättiin kotiradan Kymenlaakso-ajoon, mutta molemmat varsat alisuorittivat karsinnoissa.”Sen jälkeen ajettiin vähän voimaa, ja The Lost Battalion alkoikin siitä menemään eteenpäin”, Taipale sanoo.Joulu-maaliskuussa The Lost Battalion juoksi yhdeksässä startissa viisi voittoa ja kaksi kakkosta. Muutamia hylkyjäkin mahtui mukaan.Ei Heartbreakeriltakaan lahjoja puuttunut. Sille on vain tullut moniakin “hlo1”-merkintöjä.”Kun se lopussa menee kavereista ohi, alkavat korvat pyöriä, ja laukka tulee”, Taipale huokaisee.Yksi syy The Lost Battalionin ailahteluihin on ollut hampaat.”Sillä on huonot hampaat, niitä saa raspata kolmen kuukauden väliin. Sille kertyy ruokaa poskiin, ja siitä se ehkä alkaa mennä vinoksi”, Taipale pohtii.Syyskuussa Jokimaalla hampaat oli juuri hoidettu, ja tuolloin tulikin voitto silloisella ennätysajalla 13,6ake, Kasvattajakruunun finaalissa ennätyksestä tippui vielä sekunti.”Kouvolassa Lahden jälkeen Esa Holopainen kokeili satsata lähtöön, ja silloin hirtti kaasu kiinni, väsy tuli lopussa. Sitkeästi se jaksoi kuitenkin neljänneksi. Ehkä se on kuitenkin parhaimmillaan muiden takaa.”Toinen heikko kohta ruunalla on oikea takajalka, jossa on liikaluuta. Sitä hoidetaan kylmäämällä ja lampaanvillalla, ja koetetaan vaikuttaa liikkeeseen hieronnalla..Opin, että hevosta on kunnioitettava, niin se alkaa palvella sinua.Heli Taipale.Heli Taipale on isänsä myötä kasvanut hevosten parissa, mutta Arsi Skytällä ei nuorena ollut perheessä hevostaustaa. Hän aloitti raviurheiluun tutustumisen Anssi Sinkkosen tallilla, ja siirtyi siten Hyytiäisen tallille, missä nuoren Arsin hoidokkina oli itse Billy The Kid. Ajoluvan Skyttä ajoi vuonna 1977, joten pian vietetään ohjastajauran puolivuosisataisjuhlia.Heli Taipale puolestaan on valmistunut Koulutuskeskus Salpauksesta hevostenhoitajaksi, mutta tekee tallitöiden ohella vanhustenhoitoa ja henkilökohtaisen avustajan hommia.”Vinkan Hovihan on se hevonen, joka minulle on antanut eniten. Se oli oikea jästi, joka opetti kärsivällisyyttä. Opin, että hevosta on kunnioitettava, niin se alkaa palvella sinua”, Taipale kertoo viime vuonna edesmenneestä Suomen Cupin voittajastaan.Skyttä Stablen tallissa asuu tällä hetkellä yhdeksän hevosta, joista kuuden vastuuvalmentajana toimii Arsi Skyttä, ja The Lost Battalionin valmentajana Heli Taipale. Talli sijaitsee seututien varressa, mutta hyvät ajomaastot löytyvät aivan lähistöltä. Kesällä on ahkerassa käytössä myös Anttilan harjoitusravirata ja sen uittopaikka.”Valmennusmaastot ovat mäkisiä ja kesällä ajetaan metsäautoteillä Salpausselän pehmeässä hiekkassa. Talvella voidaan ajaa panssariuralla, johon ajetaan hyvä polanne”, Arsi Skyttä mainitsee.”Tero esimerkiksi on valjaissa joka kolmas päivä, ja pari päivää palautellaan.”Arsi Skyttää ei pelota kilpailla hevosilla ahkerasti.”Välillä pitää vähän toppuutellakin”, Taipale nauraa..Kasvattajakruunun voitto Seinäjoella tuplasi The Lost Battalionin voittosumman. Sen myötä kilpailu kovenee ensi vuonna.”Viisivuotiskaudella on vielä joitakin ikäluokkakilpailuita, joihin tähdätään 75-divisioonien ohella. Ja uskaltaisikohan sen jo ilmoittaa Suur-Hollolaan?” Heli Taipale pohtii.”Kaikki oljenkorretkin on vielä käyttämättä. Iskä kerran kokeili Terolla vetopalloja kotona. Oli miehellä naama valkoinen kun tuli kotiin, ravia oltiin menty melko lujaa!”Ruunaveljesten omistussuhteissakin on tapahtumassa muutoksia. Heartbreaker siirtyi Metsäyhtymä Skyttä & Taipaleen omistukseen lokakuun lopussa. Vuodenvaihteessa myös The Lost Battalionin omistus siirtyy yhteisestä sopimuksesta samalle taholle. Veljekset saavat jatkaa eloa, oloa ja kilpailu-uraansa edelleen saman katon alla..Amatöörien asiallaKasvattajakruunun voittajaseremonioissa Heli Taipale iloitsi siitä, että amatööreillekin on mahdollista voittaa näin iso kilpailu. Hän on aiemminkin avautunut siitä, että raviurheilun amatöörejä ei aina kohdella tasavertaisesti ammattilaisten kanssa.”Kunnioitan tietenkin ammattilaisia, mutta välillä tuntuu, että säännöt ei ole kaikille samat. Meidän hevoset juoksee paljon kilpaa, ja kun niitä häiritään, ei sanktiota tule”, Taipale harmittelee.”Myös nuorena naisvalmentajana on saanut osakseen joskus väheksyntää.”Esimerkkinä Skytälle ja Taipaleelle tulee mieleen viime vuoden Kriterium-karsinnat, missä The Lost Battalion ja Heartbreaker juoksivat samassa lähdössä.”Säännöissä kuitenkin sanotaan, että saman omistajan hevoset on laitettava eri lähtöihin. Kun asiasta sitten kyselin, järjestäjät myönsivät tehneensä virheen”, Arsi Skyttä mainitsee.Harmitusta aiheutti myös Derby, jonka karsinnat on aikanaan päätetty ajaa kymmenellä hevosella.”Heartbreakerista oli usean vuoden ajan tunnollisesti maksettu kaikki ennakkomaksut. Siitä huolimatta se ei päässyt edes yrittämään, vaan se karsittiin karsinnoista”, Skyttä harmittelee.”Joskus tuntuu siltä, että sekä radat ja keskusjärjestö eivät ota huomioon amatöörejä, vaan tekevät asiat ammattilaisten ehdoilla”, Heli Taipale lisää..Missä muussa lajissa kilpakumppanille lainataan tarvikkeita, jotka mahdollistavat voiton?Heli Taipale.Raviurheilun ammattilaisia henkilöinä molemmat kuitenkin suitsuttavat.”Ammattilaiset ovat aina avuliaita ja valmiita neuvomaan, jopa lainaamaan varusteita hädän hetkellä. Missä muussa lajissa kilpakumppanille lainataan tarvikkeita, jotka mahdollistavat voiton?”Muuten raviamatöörinkin toiveet radoille ovat suhteellisen yksinkertaiset.”Kun osallistumismaksuja kerran peritään, niitä vastaan paikkojen pitäisi olla puhtaita ja esimerkiksi karsinassa tarpeeksi kuiviketta. Lämmintä vettä pitää riittää kaikille ja katoksissa olisi oltava kunnon valaistus. Kesäkuumalla voisi lisätä tilapäisiä vesipisteitä, ettei ämpäreitä tarvisi raahata koko varikkoalueen poikki”, Taipale luettelee.”Ja toki amatöörejä voitaisiin muutenkin huomioida enemmän, vaikka kirjoittamalla heistä lehtijuttuja!”