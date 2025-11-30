Toviiri vaihtoi takaisin raviurheiluun – laiska sielu oppi kouluratsastuksen kautta kantamaan ravinsa

Mikkelin kylmäveriliigan Lahteen siirretyissä raveissa ratkaissut Toviiri on esimerkki suomenhevosesta, jonka ura käsittää ennen syttymistä monenlaisia vaiheita.Nykyään on jo perin harvinaista, että ura alkaa 8-vuotiskauden joulukuussa, mutta 10-vuotiaan Toviirin kohdalla sekin oli lopulta aikaisemmin kuin osattiin odottaa.Ruunan valmentaja Marika Rinnesalo yritti toki jo varsavuosina päästä hevosensa kanssa radoille.“Yritin kyllä käyttää Toviiria 3-5-vuotiaana harjoitusraveissakin, mutta ei hevosen ravista tullut yhtikäs mitään”, Rinnesalo muistelee. “Joku siinä oli, että meno oli kuin keinuhevosella. Hevosta tutkittiin ja hoidettiin, mutta vastetta sille ei saatu. Kun tilanne ei muuttunut sen paremmaksi, niin ravikengät laitettiin naulaan.”Toviiri vaihtoi uransa kouluratsuksi, ja Marika Rinnesalon nyt 14-vuotias Jenna-tytär hyppäsi hevosen selkään. Siinä lajissa ruuna onnistui paremmin.“Tyttäreni totesi kuitenkin kahden vuoden jälkeen, että onpas tylsä laji ja pitäisi tehdä jotain räväkämpää”, Rinnesalo nauraa. “Toviirilla harrastettiin sitten vuoretellen selästä ja kärryistä kotona. Marraskuussa 2022 totesin harrastuslenkillä, että nyt ruuna ravaa puhtaasti. Seuraavan keväänä aloin ajamaan hevosella porukassa vetoja, ja siitä Toviiri lähti kehittymään.”Joulukuussa 2023 ura alkoi yllätysvoitolla Kuopiosta.“Oltiin radan reunalla ihan äimänkäkenä. Koelähdön laiska sielu meni yksin, mutta ei silti millään uskottu, että se pystyisi heti ravilähdön voittamaan”, Rinnesalo äimistelee.Nyt, kaksi vuotta myöhemmin, Toviiri voitti Jani Hartikaisen ohjastamana Toto75-sarjan ylivoimaisesti. Samalla se varmisti Mikkelin kylmäveriliigan voiton. “Ei voitto enää samalla tavalla yllättänyt. Se tosin, että hevonen oli ylivoimainen. Aikaisemmin se on mennyt nenän mitan edelle, ja jäänyt sitten odottelemaan. Nyt se on oppinut siihen, mitä maalisuoralla pitää tehdä.”Rinnesalo on harrastanut koko ikänsä hevosten kanssa, ja Toviiri on tallin ainoa kilpahevonen. Hieno menestys tietää joulukuussa reissua pääkaupunkiseudulle.“Kauden päätöstavoitteena on Vermon finaalikierros. Sitä ennen ajetaan ensi perjantaina Kuopiossa valmisteleva startti. Sitten jäädään varmaankin talvitauolle”, Rinnesalo päättää.