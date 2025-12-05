Vaikeuksista kärsinyt BWT Johnny B Goode iskee ykkösradalta Teivo Grand Prix’ssä

Ensi lauantaina Tampereella ravataan enintään 30 000 euroa tienanneille lämminverisille rajattu Teivo Grand Prix. 12 000 euron ensipalkintoa tavoittelee 15 karsintojen kautta paikkansa loppukilpailuun selvittänyttä hevosta.Yksi karsintojen säväyttäjistä oli Mari Leinosen valmentama BWT Johnny B Goode, joka kiri toisesta ulkoa ykköseksi ennätysajallaan 14,5ake.Treenari itse harvoin tohtii jännitykseltään seurata lähtöä vaan keskittyy lähinnä kuuntelemaan. Kun hän kuuli selostuksesta Teivon tallialueelle, että ohjastaja Tuukka Varis käänsi BWT Johnny B Gooden kiriin kolmannelle, tuntui voitto kaukaiselta ajatukselta.”Käännyin ympäri ja aloin kiroilemaan, että mitä se poika tekee. Kun seuraavan kerran katsoin maalisuoralle, huomasin sen voittavan. En edes itkenyt, koska olin niin järkyttynyt, että se voitti lähdön”, valmennettaviensa lähtöihin suurella tunteella eläytyvä Leinonen muistelee karsintavoiton aiheuttamaa reaktiota.Mutta miksi voitto oli niin suuri järkytys? Pelaajille se ei sitä ollut, sillä BWT Johnny B Goode oli karsintansa kolmossuosikki.”Tavallaan suoritus ei yllättänyt, koska tiedän, miten hyvä hevonen se on, mutta sillä on ollut niin paljon vaikeuksia, eikä sitä ole päästy ajamaan, kun paikat menivät huonoksi”, lumijokinen Leinonen selvittää..BWT Johnny B GoodeRuuna, syntynyt 4.4.2021Harper Blue Chip – BWT Firecracker, SupertoyKasvattaja Hagalund Trotters OyOmistaja Here Comes Johnny StableValmentaja Mari LeinonenEnnätys 14,5ake, voittosumma 23 316 euroaStatistiikka 23 starttia 5–2–4.En edes itkenyt, koska olin niin järkyttynyt, että se voitti lähdön.BWT Johnny B Gooden valmentaja Mari Leinonen.Vaikeuksia on toden totta riittänyt. BWT Johnny B Goode on nelivuotiskauden lopulla startannut vasta 23 kertaa, vaikka aloitti uransa jo 2-vuotiaana. Kilpaileminen on ollut hyvin katkonaista, sillä usein muutamaa starttia on seurannut muutaman kuukauden mittainen paussi. Tähän on selvä syy.”Sille tulee tosi herkästi luukipua. Etupolvet kipeytyvät tosi helposti. Samalla se kipeytyy vähän joka paikasta, joten sen hoitaminen on tosi tarkkaa. Käytämme pääasiassa hoitoon huippukylmää ja laseria. Paljon pitää yrittää ennakoida. Sitä on pidettävä hyvin pumpulissa. Rikki se ei ole mistään, mutta se vaivautuu vain tosi helposti”, Leinonen kertoo.Valmentaja epäilee, että vaivat juontavat juurensa varsavuosiin, kun BWT Johnny B Goode asui Larva-Jussilassa.”Sille tapahtui varsana jotain, mistä kukaan ei tiedä mitä tapahtui. Se loukkasi etu- ja takapolvensa. Etupolvi tikattiin ja lähellä oli, että se lopetetaan, koska se oli niin pahasti vammautunut. Kun se ensimmäisen kerran pärjäsi 2-vuotiaana, Riikka Takaneva laittoi viestiä minulle, että ihanaa että siitä ylipäätään tuli kilpahevonen.”Ruunan ongelmat joudutaan ottamaan huomioon myös valmennettaessa. Treenarilta vaaditaan aikamoista taitelua, kun treenien pitäisi olla tehokkaita, mutta määrältään ja vauhdiltaan mielellään kevyitä. Tässä iso apu on pehmeä suora, jolla tehokkaan treenin aikaansaamiseksi ei tarvitse ajaa kovaa.”Olen oppinut tuntemaan BWT Johnny B Gooden niin hyvin, että jos se tuntuu tietyssä vauhdissa tietynlaiselta, joudun sanomaan omistajille, että nyt ei onnistu emmekä voi lähteä kilpailemaan.”Omistajakimppakin on elänyt, kun osa ei ole jaksanut odotella toistuvien taukojen aikana. Tällä hetkellä BWT Johnny B Gooden omistaa Here Comes Johnny Stable, johon kuuluu kymmenkunta osakasta Leinonen itse mukaan lukien.”Kimppa oli helppo kasata, kun se oli niin hieno varsa. Sanoinkin, ettei meidän tontillamme ole ollut koskaan noin hienoa 2-vuotiasta. Se oli heti luokkahevosen näköinen. Sillä on myös mahtava luonne”, Leinonen kehuu.”Alun perin oli tarkoitus, ettei 2-vuotiaana startata ollenkaan, koska sillä oli taustalla varsana tapahtunut loukkaantuminen. Lisäksi se oli isokokoinen. Kun sitä rupesi ajamaan ja se oppi juoksemaan pehmeässä, se kehittyi tosi nopeasti. Näin jälkikäteen ajateltuna, olisiko pitänyt jättää starttaamatta 2-vuotiaana, vaikka se meni niin helposti jo silloin”, Leinonen pohtii..Lauantaina ruuna kiihdyttää ykkösradalta ja hakee kauden yhdeksännessä startissa kolmatta voittoaan. Tuukka Varis jatkaa BWT Johnny B Gooden ohjastajana, vaikka narutteli karsintavoiton myös Matias Salon valmentamalla You To Classilla.Myös Johnny B Gooden varustus pysyy samana, mikä voi olla yllättävänkin iso tekijä menestyksen suhteen.”Sillä on kerran 2-vuotiaana vedetty Kasvattajakruunussa korvat auki. Silloin se laukkasi siihen, mutta tuli tosi lujaa maaliin. Keväällä kokeilimme Oulun hiittiraveissa toisen kerran. Silloin se ei laukannut. Sanoin sitten Tuukalle, että laitan vedettävät korvapallot, mutta käytä niitä hyvin harkiten. Kun ennen starttia otin siltä korvat auki, se pelkäsi niin paljon, että meinasi mennä seinästä läpi”, Leinonen naurahtaa.”Tuukka sitten avasi ne karsinnan maalisuoralla, mutta huomasin sen vasta, kun näin hevosen ja se oli ihan lennossa. Tuukka vain sanoi, että ettehän te ole Lumijoelta saakka tulleet kakkosta hakemaan. En ymmärrä miten hän uskalsi vetää ne. Tuukka tuumasi, että liikahti, ja saattaa liikahtaa ensi kerralla vielä kovempaa.”.Teivo Grand Prix1 BWT Johnny B Goode / Tuukka Varis2 Warrior Princess / Hannu Torvinen3 Brooklyn / Jukka Torvinen4 Francoise S.H. / Robert Lindgren5 You to Class / Henri Bollström6 Perfecto / Santtu Raitala7 Kinematic / Riku Lehtonen8 Black Crystal / Elina Leinonen9 Västerbo Gute / Jarmo Saarela10 Royal Eagle / Ari Moilanen11 Highlight Bogeyman / Ville Tonttila12 BWT Iceman / Niko Jokela13 Infinity of Joy* / Antti Ala-Rantala14 Quick Swamp / Kari Lehtonen15 Empere’s Battle / Olli Koivunen