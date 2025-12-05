Tuoko BWT Johnny B Goode lauantaina Mari Leinoselle uran arvokkaimman ykkössijan? ”Kaikki ennätykset on jo tänä vuonna rikottu, joten kaikki on plussaa mitä tulee”, ennätyskauttaan valmentava Leinonen sanoo.
Vaikeuksista kärsinyt BWT Johnny B Goode iskee ykkösradalta Teivo Grand Prix’ssä

BWT Johnny B Goode on kulkenut vaikeuksien kautta voittoihin.
