Voimaeläincupin suosikki Cristox on omistajansa ensimmäinen valmennettava – "Hevosesta se on kiinni"

Pelipuolelta raviurheilun aloittanut ja sittemmin sen lopettanut Heikki Leväsluoto, 62, on siirtynyt työhevosten kautta ravihevosten pariin. Hänellä on omistuksessaan ja valmennuksessaan yksi suomenhevonen, kuusivuotias ruuna Cristox.Sen päätyminen Pohjois-Karjalasta lähes toiselle puolelle Suomea Pirkanmaalle oli useamman sattuman summa.”Leppäsen Urpo on hevosen löytämisessä päätekijä. Hänellä on aika hyvä silmä hevoshommissa. Tunsin hänet ennestään, ja hän tunsi ruunan kasvattajan Voitto Erosen. Leppänen oli tietoinen, että Hammaslahdella voisi varsa olla myynnissä, ja hänen vinkistä menin Cristoxia katsomaan. Tehtiin siitä kaupat kaksivuotiskeväällä, varsa päästettiin kesäksi laitumelle ja hain sen syksyllä talliin”, Leväsluoto taustoittaa.Cristox ei ollut mikään hetken päähänpistos.”Olin hakenut hetken aikaa omaa suomenhevosta. Olin jo kaupoissa yhdestä toisesta varsasta, mutta onneksi ei tullut sitä ostettua”, Leväsluoto hymähtää. .Cristox6-vuotias ruunaSuku: Costello – Rosinax, Romeo LaxOmistaja-valmentaja Heikki Leväsluoto, IkaalinenKasvattaja Voitto Eronen ja Katri Hirvonen, HammaslahtiVakio-ohjastaja Petri Myllymäki, HämeenkyröUran statistiikka 34: 9-8-9, rahaa 25 110 euroaMukana lauantaina Voimaeläincupin finaalissa.Ori tuli takajaloilla Pirkanmaalle ja meno oli kaikin puolin riehakasta. Kuten kasvattaja ennakoi, ruunaus tuli nopeasti ajankohtaiseksi. Sen jälkeen on tapahtunut hyviä asioita, ja Cristoxin ura alkoi kakkossijalla Mäntän paikallisraveissa kesällä 2024.Siitä saakka Cristox on tehnyt luotettavaa työtä. Kun statistiikkaan tutustuu tarkemmin, lukemat hämmästyttävät. Ruunan laukkaprosentti on alle 10, ja sijoitusprosentti peräti 76.Koko ura käsittää ennen Turun lauantain Voimaeläincupin finaalia 34 starttia totosijoin 9-8-9. Tienestejä ruuna on ansainnut 25 110 euroa..Leväsluoto on maltillinen harrastaja Ikaalisista, eikä tapoihin kuulu paukutella henkseleitä.”Ihan hyvin on mennyt”, hän tiivistää. Cristox asustaa Jukka Kaipilan tallilla Hämeenkyrössä, ja valmennuspuolella yhteistyö on valttia. Kun mieheltä tiedustelee menestyshevosen valmentamisen punaista lankaa, niin ainakaan kokemukseen hän ei pääse hiittilenkeillä nojaamaan.”Hevosesta se on kiinni. Cristox on ensimmäinen valmennettavani. Aikaisemmin treenasin hevosta joka toinen päivä, vuorotellen hiitti- ja jarrukärryillä. Nyt kilpailukaudella ruuna saa levätä useamman päivän startin päälle. Harjoitukset ovat kevyitä. Jukka Kaipila ajaa kaksivuotiaalla lämpöisellä edessä, ja Cristox tulee perässä. Tavoitteena on pitää hevonen rauhallisena, kun se luonnostaan innokas menemään”, Leväsluoto kertoo..Cristoxin kavioiden kanssa on saanut kikkailla.Heikki Leväsluoto.Harrastajan näkövinkkelistä Cristox on kuin unelma. Hevosella on urallaan vain yksi rahaton startti. Kotimatka raveista on ollut tunnelmaltaan useimmiten vielä positiivisempi kuin menomatka.”Silloin rahattomassa startissa kuski mokasi. Olisi pitänyt ajaa eteenpäin. Laitetaan se jännityksen piikkiin. Pete (Petri Myllymäki) on hyvä ystäväni, ja hän ajaa juuri sen takia, että pääsemme etenemään hevosen ehdoilla. Kaikkea ei oteta irti. Pystytään käymään läpi juoksut hyvässä yhteisymmärryksessä ja hän tuntee hyvin hevosen. Joku ammattimies saattaisi ajaa hevosella joka kerta kuin viimeistä starttia.””Paljon on Peten ansiota, että ollaan nyt tässä pisteessä missä ollaan”, Leväsluoto kiittelee..Leväsluoto painottaa, että se mihin hän voi vaikuttaa, on pitää Cristox mahdollisimman hyvällä mielellä. Vireän ruunan kohdalla se tarkoittaa rutiinien lisäksi malttia, mikä sopii valmentajan luonteelle hyvin.”Cristox on loppujen lopuksi aika helppo käsitellä talliympäristössä, ja sen voi riimusta taluttaa talliin sisälle. Ravipaikalla hevonen on ollut turhankin täpinöissään. Se on ollut välillä aikamoinen reuhaaja katoksilla. Muutamissa viimeisissä starteissa se on vasta ruvennut rauhoittumaan, mutta kisareissuja ei voi tehdä edelleenkään yksin. Sillä oli kaverina aluksi poni, mutta nyt useimmiten Peten valmentama Apteekkari tai Humu-Liisa”, Leväsluoto kertoo.Vaikka valmentaja on verrattain tuore ravikasvo, hän pääsee käyttämään ammattitaitoaan hyödyksi Cristoxin kanssa. Leväsluoto on opiskellut Kaustisella kengityssepäksi, ja siitä on tullut hänelle mieluinen harrastus. Putkihommissa siviilityössään toimiva Leväsluoto on vapaa-ajallaan päässyt ratkomaan hevosensa kengistyshaasteita.”Cristoxin kavioiden kanssa on saanut kikkailla. Kavioiden laatu on heikko, ja ne lohkeilevat. Ilman kenkiä ei pysty ajamaan ikinä. Hevosella on alumiinit edessä ja takana aina hokit. Se on iso hevonen, joka tarvitsee hyvän pidon. Olen laittanut kiintohokit, ja sitten tauon aikana ruunalle laitetaan tukevampi kengitys”, Leväsluoto paljastaa..Vuodenajalla ei ole merkitystä hevosen suoritustasoon, mutta radan pinnalla sen sijaan on.”Kova rata ei sovi, vaan pehmeä on selvästi parempi. Joustava talvirata sopii mainiosti juuri sen vuoksi, että Cristox juoksee ympäri vuoden muutenkin hokkikengässä. Ruuna on varmaravinen, mutta turhan napakalla radalla juokseminen menee hapuiluksi.”Hyvistä ominaisuuksista valmentaja poimii henkisen kantin vahvuuden kilpailutilanteessa.”Ei siitä pääse mihinkään, että ruunalla on hyvä kilpailupää. Se on aina tullut lopun vahvasti ja Cristox haluaa tehdä sen omasta tahdostaan. Alussa hevonen ei pääse nopeimpien matkaan, mutta vauhtiakin on tullut mukavasti viime aikoina lisää. Arvostan kuitenkin paljon sitä, että kilpahevonen tulee vahvasti maaliin.”.Cristoxin emä Rosinax on jättänyt kolme jälkeläistä, joista Rommi Rohkee on voittanut peräti 15 kertaa. Hevoset ovat tyyliltään ja ulkonäöltään kovin erilaisia, mutta myös Rommi Rohkee puristaa aina rehellisesti maaliin saakka. Isoveli on ainakin vielä ennen lauantaita juossut enemmän rahaa kuin Cristox. Voitto nostaisi Leväsluodon ruunan ansioissa edelle.Valmentaja suhtautuu tulevan lauantain kilpailuun rauhallisesti. Vastaan asettuu enemmän ansainneita takamatkalaisia, ja voittajaa odottaa 6000 euron ensipalkinto. Cristox on urallaan napannut kaksi 2000 euron ykköstä ja yhden samanarvoisen kakkossijan.”Voimaeläincup on hyvä kilpailu. Kovia hevosia on vastassa, mutta toisaalta tällaiset startit kehittävät hevosta. Jos ruuna 27-vauhtia aloittaa paalulta, niin reipasta saavat takaa tulla. En odota, että se aina voittaa. Enkä osaa jännittää, joten mennään Turkuun lauantaina ja katsotaan, miten meidän käy”, valmentaja toteaa.Leväsluoto elää päivä kerrallaan, mutta sen verran sarjalehteä on selattu eteenpäin, että Cristoxille sopivat lähdöt on silmäilty läpi. Jouluaaton alta löytyy kilpailu, joka valmentajaa kiinnostaa. Edellyttäen, että kaikki menee siihen saakka mutkattomasti.”Vermossa olisi 20. joulukuuta Toto75-finaaliravit. Jos meillä on nousijadivisioonassa pisteitä kerätty riittävästi ja pääsemme mukaan, ainakin sinne saakka kausi saattaa jatkua.”.Samalta orilaitumelta kuin Paavolan Hurmos Cristox on Voitto Erosen ja Katri Hirvosen kasvatti Joensuun eteläpuolelta Hammaslahdelta.Cristox on vuoden 2019 ikäluokkaa kuten Paavolan Hurmos. Kaksikko vietti kesän 2021 samoissa maisemissa Pohjois-Karjalassa. ”Ikkunan alla seurattiin”, Katri Hirvonen aloittaa. ”Pidimme vuosina 2006–2019 oriasemaa ’Voten’ (Voitto Eronen) kanssa, ja kesäisin orilaitumella pääsi seuraamaan varsojen touhuja. Silloin ei hevossilmäni riittänyt sanomaan, että Cristoxista tulisi jonain päivänä hyvä kilpahevonen. En osannut sanoa sitä Paavolan Hurmoksestakaan”, Hirvonen nauraa.Kasvattajapariskunnalla hevoshulluus on Hirvosen mukaan ollut syntymästä saakka verissä. He ovat asuneet Varsapolun tilalla 2000-luvun alusta saakka. Omia kasvatteja on Cristoxin hienosti menestynyt isoveli Rommi Rohkee, emätamma Rosinax ja sen keskimmäinen varsa Casperix.”Emä oli meidän perheen yhteinen harrastehevonen, ja se osoittautui periyttäjäksi. Harmittavasti sekä emä, että neljäs varsa menehtyivät varsomisessa keväällä 2022”, Hirvonen huokaa.”Ollaan kuitenkin seurattu kiitollisena varsojen uraa. Cristox on lähtenyt hienosti menemään Heikin (Leväsluoto) käsissä, ja hän on osannut viedä sitä hyvin eteenpäin. Kun kilpailuita seuraa, kehitystä tuntuu tapahtuvan kaiken aikaa.”.Cristox oli varsana terhakka, menevä ja itsevarma.Katri Hirvonen.Hirvonen muistelee, että hevosessa oli jo varsana niitä ominaisuuksia kuin mitä siltä on nähty myöhemmin kilparadoilla.”Cristox oli varsana terhakka, menevä ja itsevarma. Sen verran kovaluonteinen ori oli, että sanoimme sen silloin olevan mukava tuleva ruuna. Nythän se on ruunattu.”Varsapolun tilalla asustaa 11 hevosta, joista suurin osa on asiakkaiden harrastehevosia. Perheen poika Jussi (Eronen) on kuitenkin innostunut hevosista, että hänen omistama kesällinen costellolainen tammavarsa Cosmilda tuo jatkuvuutta kasvatukseen. Varsan emä Pikkuposti on Vapperin täyssisisko.”Nähtäväksi jää, pitääkö poika varsan itsellään vai mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Hevoset ovat meille tärkeitä kavereita, mutta perheestä kenellekään kilpailutoiminta ei välttämättä ole se juttu”, Hirvonen päättää.