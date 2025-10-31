Petri Myllymäki on ohjastanut Cristoxin kaikki uran startit. Yhteistyö on sujunut saumattomasti.
Petri Myllymäki on ohjastanut Cristoxin kaikki uran startit. Yhteistyö on sujunut saumattomasti.Kuva: Elisa Vaaramaa
Lähikuvat

Voimaeläincupin suosikki Cristox on omistajansa ensimmäinen valmennettava – "Hevosesta se on kiinni"

Cristox on Heikki Leväsluodon ensimmäinen ja samalla ainoa valmennettava. Menestys on ollut huimaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Cristox
Heikki Leväsluoto
Katri Hirvonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi