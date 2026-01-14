Venla Hoo on äärimmäisen monipuolinen hevonen, vaikka ravilähtöä se ei ole koskaan voittanutkaan.
Venla Hoo on äärimmäisen monipuolinen hevonen, vaikka ravilähtöä se ei ole koskaan voittanutkaan. Kuva: Roosa Lindholm
Lähikuvat Ravit

Monet hevoset kilpailevat voittamatta, mutta niillä on muita merkityksiä – "Venla Hoo tehnyt merkittävän työn raviurheilulle"

Vaikkei hevonen koskaan voittaisikaan ravilähtöä, sillä on silti paljon tarjottavaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Sanna Päivike
Tuulia Metsälä
Santakuopan Kunkku
Hevoset ilman voittoa
Venla Hoo
Riksu's Vaiana
Kati Ojala
Mari Salonen
Capo The Monsoon
Isosalon Iisi
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi