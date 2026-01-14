Monet hevoset kilpailevat voittamatta, mutta niillä on muita merkityksiä – "Venla Hoo tehnyt merkittävän työn raviurheilulle"

Ravit ovat kilpaurheilua, jossa pyritään aina parhaimpaan mahdolliseen tulokseen – siis voittoon. Voitto ei kuitenkaan ole aina tärkeintä, vaikka kaikki sitä tavoittelevat, sillä hevonen on paljon muutakin kuin pelkkä kilpaurheilija. Se on monille perheenjäsen, ja hevonen pystyy tuomaan omistajansa elämään paljon, vaikkei lähdön jälkeen koskaan pääsisikään voittajakehään. Hevosurheilu esittelee tässä jutussa raviratojen työmyyriä, joiden arvoa ei mitata voittojen määrällä.Alavudella, vain vajaan kilometrin päässä maankuulusta Tuurin kyläkaupasta talliaan ja ratsastuskouluaan pitävän Tuulia Metsälän valmennuksessa on 64 kertaa kilpaillut Riksu’s Vaiana. 7-vuotias tamma on sijoittunut kahdeksan kertaa totosijoille, mutta voittosarake näyttää vielä nollaa.”Riksu’s Vaiana on kiltti luonteeltaan, onko sitten liiankin kiltti. On sillä ollut vähän vaivojakin. Juuri kävimme hoidattamassa sitä. Lisäksi se on allerginen monelle ruoalle, mikä on vaikuttanut sen rauta-arvoihin elämän aikana”, Metsälä kertoo.Sunnuntaina Jyväskylässä seitsemänneksi sijoittunut Riksu’s Vaiana on kuitenkin monipuolinen hevonen ja soveltuu ison kokonsa ansiosta hyvin myös raviratsastukseen. Montéssa se onkin napannut kaksi kolmossijaa viidellä yrittämällä.Kiltin luonteensa ansiosta Riksu’s Vaiana on toiminut mainiona opettajana Metsälän miehelle Petri Laineelle. Tarkennetaan, että kyseessä ei ole Parvelan Retun valmentajana tunnettu Laine vaan hänen täyskaimansa.”Mieheni halusi ostaa Riksu’s Vaianan meille. Se on hänen ensimmäinen hevonen. Petri toimi 17 vuoden ajan autoasentajana. Kun hän muutti tänne meille päin, hän innostui hevosista ja kävi kengityskoulun. Petri rupesi ajamaan hevosia kanssani ja halusi myöhemmin ostaa ravurivarsan itselleen. Hän osti Riksu’s Vaianan Riina Keskiseltä, jonka talli on tässä meidän vieressämme. Itsellämme on Riinan isän entinen talli”, Metsälä taustoittaa..Ensimmäinen on aina ensimmäinen. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi Laine ei ole halunnut luopua tammasta, vaikka Metsälä on joskus ollut toista mieltä.”Olen tehnyt jonkin verran hevoskauppaa ja joskus vaihdellut niitä aika nopeastikin. Se on kuitenkin niin tärkeä hevonen miehelleni.”Riksu’s Vaiana on toiminut Laineen kaverina monessa käänteessä.”Hän on opetellut ja harjoitellut sillä. Lisäksi Riksu’s Vaiana oli Petrin hevosen ravikorttikurssilla, kun hän on innostunut ajamaan muutaman startin kilpaakin. Petri on käynyt sen kanssa yksinkin raveissa, kun minä olen jäänyt pitämään ratsastustunteja. Riksu’s Vaiana on helppo kuljettaa ja seisoo ravipaikalla paikallaan, niin ei tarvitse koko kylää valjastukseen.”Riksu’s Vaianan ura siis jatkuu edelleen. Takapolvia on nyt hoidettu ja Metsälällä on varovaisen toiveikkaat odotukset, että ensimmäinen voittokin saattaisi tulla tänä vuonna. Vaikka voittoa ei tulisikaan, tammalla riittää kotona tärkeitä tehtäviä.”Kun varsoja on opetettu, Vaiana on mennyt edellä. Se vetää suomenhevosiakin perässään. Sillä pystyy ajamaan sopivaa vauhtia kaikkien kanssa.”.Venla Hoon kanssa on alusta asti tuntunut niin hyvältä, että uskalsin hypätä raviurheilun puolelle.Kati Ojala innostui raveista suomenhevostamman myötä.Myös Kati Ojala on löytänyt ravit mainion opettajan avulla. Tässä tapauksessa opettajana on toiminut suomenhevostamma Venla Hoo. Se on kilpaillut peräti 78 kertaa ilman voittoa. Tamma on sijoittunut kerran toiseksi ja neljä kertaa kolmanneksi.Ojala on melko vasta-alkaja ravien saralla, ja hän uskookin, että vähintään osasyy hevosen vaisuun menestykseen on hänessä itsessään.”Venla Hoo on aika innokas ja meneväinen, enkä osaa sitä vielä juurikaan auttaa starteissa”, Ojala sanoo.Vaikka starteissa tammalla riittää intoa, on se muuten kaikin puolin helppo ja mukava hevonen. Ojala kehuu erityisesti Venla Hoon pirteyttä ja iloisuutta.”Olen ostanut Venla Hoon ratsuksi. Vaikka olen itse raviperheestä, olen aina ratsastanut. Tarkoitus oli alkaa kilpailemaan matkaratsastuksessa. Kasvattajat sanoivat, että se on ihan mukava ajellakin”, Ojala alustaa. Ensin Ojalalla ei ollut aikomusta laittaa kärryjä Venla Hoon perään. Ajatus kuitenkin jäi kytemään, ja ajan kuluessa hän kävi omien sanojensa mukaan ”puolisalaa radalla kokeilemassa.”Kokeilu sytytti innostuksen korttikurssille ilmoittautumisesta. Sen jälkeen hän on harrastanut raviurheilua Venla Hoon kanssa, ja laji on vienyt mennessään.”Venla Hoon kanssa olen saanut opetella raviurheilua alkeista alkaen. Se teki muutama vuosi sitten varsan. Toivon, että nyt osaan varsan kanssa jo jotain”, Ojala naurahtaa.”Kilpailemme edelleen aktiivisesti matkaratsastuksessa, mutta olen Venlan ansiosta innostunut raviurheilusta. Kasvattaja Taru Suutari sanoikin joskus hienosti, että Venla Hoo on tehnyt merkittävän työn raviurheilulle, kun se on saanut yhden ihmisen innostumaan lajista. Olen ajanut Venla Hoolla myös työajoa ja lännenratsastuskursilla.”Hevonen tarjoaa erityisiä elämyksiä sen taustajoukoille. Joskus se elämys voi olla muutakin kuin voitto.”Kun tulimme radalta ensimmäisen totoravistartin jälkeen, enkä minä ole kauhean helposti liikuttuva ihminen, mutta silloin itkin ilosta, koska olin niin tyytyväinen, että selvisimme ja olin ylittänyt itseni. Venla Hoo on minulle elämäni hevonen. Se on avannut minulle hevosurheilusta aivan uuden puolen”, Ojala kuvailee tamman merkitystä. ”Vaikka lapsuudenkodissa on aina ollut ravihevosia, olen aina pitänyt tiukan pesäeron niihin. Venla Hoon kanssa on alusta asti tuntunut niin hyvältä, että uskalsin hypätä raviurheilun puolelle.”.Mari Salosen omistama Santakuopan Kunkku on puolestaan kilpaillut 59 kertaa. Voittosarakkeeseen ei ole kertynyt merkintöjä, mutta 9-vuotias ruuna on sijoittunut kuusi kertaa kolmanneksi.”Santakuopan Kunkku on ollut omistuksessani vajaat kaksi vuotta. Aiemmin se oli kimpan omistuksessa, ja opetusvaiheesta lähtien se on ollut samalla valmentajalla (Meri Elomaa). Olen kaikkiaan tuntenut Kunkun nelisen vuotta. Se on ollut koko ikänsä terve, toimiva ja ravannut hyvin. Kimppa antoi sille aikaa, mutta vaikka se on suorittanut treeneissä ihan hyvin, on jäänyt mysteeriksi, miksi vauhteja ei ole löytynyt radalla. On mietitty myös, onko homma korvien välistä kiinni”, Salonen avaa.Vaikka Santakuopan Kunkun kilpailuvietti ei ole aivan huippuluokkaa, on sillä paljon muita hienoja ominaisuuksia, jotka tekevät siitä arvokkaan kaverin omistajalleen.”Olen itse ratsutaustainen. Menin Elomaan Merille opettelemaan valjastusta ja ajoa. Kun Kunkku oli siellä, pääsin sen kärryille jossain vaiheessa. Jossain kohtaa valmentaja sanoi vain miten ajetaan, ja me menimme Kunkun kanssa keskenään. Jossain vaiheessa pistin sen satulaan. Kunkku on aina ollut tosi kiva ja toimiva hevonen.”Ennen Salosta Santakuopan Kunkun omistanut kimppa toivoi pitkään, että ruunasta saataisiin oiva kilpuri. Hevosen uran laukkaprosentti on 53, mikä osaltaan selittää menestyksen puutetta. Harha-askeleisiin ei kuitenkaan ole löydetty mitään selkeää syytä.Kun sitten kimppa päätti nostaa kädet pystyyn ja myydä hevosen, päätti Salonen hankkia sen itselleen lähinnä harrasteratsuksi.”Ratsastin sillä jonkin verran ja vähän kokeiltiin vielä, josko se lähtisi menemään radallakin. Se ei kuitenkaan tuntunut itsekään enää nauttivan ravireissuista, vaikka muuten olikin aina innokkaana lähdössä töihin.”Salonen ei ole lainkaan pettynyt, vaikka menestys onkin jäänyt haaveeksi.”Se on minulle tosi tärkeä hevonen. Tiesin jo ostaessani sen, että ei siitä tule menestyvää juoksijaa. Sen kanssa oli kiva käydä raveissa, koska varikkoelämä oli minulle ihan uutta. Santakuopan Kunkku täyttää omat toiveeni: se on kiva ja toimiva hevonen, jonka kanssa voi tehdä mitä vaan. Olen kouluratsastanut sillä kentällä, käynyt Yyterin hevosrannalla uimassa. Santakuopan Kunkun voi ottaa mihin vain. Se on täti-ihmisen unelmahevonen.”Tällä hetkellä Santakuopan Kunkku on liisattuna Vermon ravikoululle. Siellä hevosen ominaisuudet pääsevät kukoistamaan, ravikoululla kun hevosen toimivuus on erityisen tärkeää. Päätökseen liisauksesta vaikutti myös Salosen henkilökohtaiset kiireet. Ruuna saattaa kuitenkin tulevaisuudessa palata raumalaisomistajalleen. Se on ainakin varmaa, että Salonen nähdään tulevaisuudessakin raveissa.”Seuraan raveja Tototv:stä ja kunkkariliput on hankittu. Lisäksi minulla on yksi kimppahevonen Merillä valmennettavana. Kyllä minä taidan olla jäänyt nalkkiin raviurheiluun”, Salonen nauraa..Aina voittoa ei saavuteta ammattivalmentajaltakaan käsin. Jämsässä talliaan pitävän Tero E Mäenpään treenaama Capo The Monsoon on juossut 77 starttia ilman voittoa. Se on lämminverisistä toiseksi eniten ilman voittoa kilpaillut hevonen. Totosijoja sille on kertynyt kuitenkin 13.Capo The Monsoonin sukutaulussakaan ei ole vikaa. 9-vuotiaan ruunan emä Annie Jet on reilut 75 0000 euroa tienanneen Manuel Jetin ja vajaat 220 000 euroa tienanneen Felix Pron sisko.”Se on noussut sarjoissaan vähän tasaisesti, että aina on ollut parempia vastassa”, Mäenpää toteaa. ”Hevonen sairasteli pitkään syksyllä, mutta nyt on päästy ajamaan paremmin. Se vaatii hyvän juoksun, minkä takia täytyy kalastella lähinnä rahasijoja.”Capo The Monsoon on ollut kaupankin, mutta toistaiseksi se jatkaa Jeti Tallin omistuksessa, jonka osakas myös Mäenpää on.”Se on kiltti ja fiksu hevonen. Ikää rupeaa tulemaan, mutta koitetaan startata tässä vielä. Sen kanssa on hyvä tehdä töitä. Sille käy kaikki”, Mäenpää kuvailee. ”Sarjat ovat nousseet ja niissä mennään aika kovaa, mutta jos juoksu oikein natsaa, se voi onnistua voittamaan.”Mäenpää heittää lopuksi ilmoille kuluneen fraasin, joka kuvaa monen hevosihmisen toiveikkuutta.”Uskonto 10, matematiikka 4”, Mäenpää nauraa..Vieskerin Virvan vuonna 2019 ravikuningattareksi valmentanut Sanna Päivike tunnetaan myös Isosalon-etuliitteen omaavista kasvateistaan. Hän treenaa omassa omistuksessa olevaa Isosalon Iisiä, joka ei ole onnistunut voittamaan, vaikka startteja on jo 54. Monesti se on ollut lähellä, sillä 7-vuotias tamma on sijoittunut viisi kertaa toiseksi.”Jere (Kiveinen) sanoi yhden kakkossijaan päättyneen startin jälkeen, että miten jollain muulla on aina kiireisempi meno päällä. Isosalon Iisi on tehnyt useita hyviä suorituksia, joten voitottomuudessa on paljon kyse huonosta tuurista, eikä se hevosenakaan varmaan ole paras, kun ei voittoa ole tullut. Ei kuitenkaan pidä olla murheellinen”, Päivike summaa.Hän ei myöskään ole murheellinen. Päivike kehuu erityisesti Isosalon Iisin ravityyliä. Lisäksi se on nimensä mukaisesti helppo hevonen tilanteessa kuin tilanteessa.”Omat kasvatit ovat kuin omia lapsia minulle. Sitä on tavallisen ihmisen vaikea ymmärtää, mitä ne merkitsevät. Meillä lapset hakevat itse Iisin tarhasta. He tuovat sen tallin käytävälle ja harjaavat sen. Iisi nukkuu sen aikaa, kun lapset pyörivät ympärillä. Lapset vievät Iisin myös takaisin tarhaan”, Päivike kertoo.”Koskaan voitot eivät määritä hevosen arvoa minulle. Ne ovat perheenjäseniä ja kavereita.”.Eniten startteja ilman voittojaOheisessa tilastossa on 50 eniten startannutta hevosta, joilla ei ole vielä yhtään voittoa. Mukaan on laskettu kaikki hevoset, jotka ovat startanneet vielä viime vuonna. Hevosen nimen perässä on rotu, syntymävuosi ja starttimäärä.