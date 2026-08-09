Alajärven Akvarelli on Latvaloiden mestariteos

Yhden haaveistaan Markku Latvala paljasti Hevosurheilun haastattelussa kaksi vuotta sitten. Akvarelli oli tuolloin venynyt kakkoseksi Pikkukuningattaressa ikätoveri Villilotan jälkeen.”Pikkukuningattaren kakkossija kuninkuusraviyleisön edessä tuntui mahdottoman hienolta, enkä osaa edes kuvitella, miltä kuningatarkisassa olo tuntuisi”, Markku Latvala kommentoi tuolloin.Viikonlopun jälkeen Markku Latvalan ei tarvinnut enää kuvitella kuningatarkilpailua, sillä hän sai kokea mukanaolon huuman ja menestyksen. Se, miten tunne Latvalaan vaikutti, yllätti hänetkin.”Yllätyksenä tuli, millainen lataus syntyi kahden päivän aikana. Olimme yhtä perhettä katoksella, ja jännitys vain kasvoi ennen viimeistä matkaa. Olen joutunut hakemaan selitystä niille tuntemuksille, jotka tulivat, kun mahtipontinen tunnusmusiikki alkoi pauhaamaan ennen päätösmatkaa. Olinko väsynyt vai mitä, mutta jännitys oli huima”, Latvala nauraa.”Pikkuprinsessan kakkossija oli kova juttu, mutta tämä kokemus oli vielä ihan jotain muuta. Akvarellin menestys oli niin iso yllätys, että tuskin tulee samanlaista tunnekuohua, vaikka saavutettaisiin mitä”, Latvala lisää.Päätösmatkan maalisuoralla ikätoverit Akvarelli ja Villilotta ottivat tiukasti yhteen. Villilotta oli edellä lauantaina, mutta maratonilla Akvarelli sivalsi juuri ennen maalia ykköseksi.”Ei tiedetty miten kävi, mutta tallialueella joku huusi sivusta, että maalin jälkeen Tuomas Pakkanen oli nostanut nyrkin pystyyn. Se oli ainoa, mistä ajateltiin, että saatettiin voittaa. Sitten sitä odotettiin tulojärjestystä hetken aikaa, ja lopulta kaikki tunteet tulivat ulos. Siitä on ollut hupaisia kuvia ja videoita mediassa.”.AkvarelliTamma, syntynyt 23.6.2019Frans – Sivellin, ApassiKasvattajat ja omistajat Markku ja Henna LatvalaKari Viitalan ja hänen perheensä pitkää tammasukuaKilpaillut 44 kertaa totosijoin 6–8–9, ansiot 128 720 euroaEnsikertalaisena kuningarkilpailun kokonaiskisan kolmasVuoden 2024 Jyväskylän Tammaderbyn voittaja.Akvarelli teki Tuomas Pakkasen ohjastamana upeaa jälkeä, ja tamma palkitsi kuskinsa tarkat ajolinjat ollen kokonaiskilpailun kolmas. Lähtöjen jännittäminen oli rankkaa tallialueella.”Ei tämä ihan helppoa ole ollut. Fanitkin laittoivat viikonlopun jälkeen Whatsapp-ryhmään, että miten nyt, kun on tyhjä olo. Akvarellin viikonloppu ei jättänyt mitään jossiteltavaa. Juteltiin puolisoni Hennan (Latvala) kanssa, että emme olisi enempää edes halunneet. Tämä oli maksimi, minkä pystyimme nielaisemaan.”Markku Latvala antaa kiitosta kilpakumppaneille, jotka tekivät myös heidän viikonlopustaan onnistuneen. Jockas Rita oli lopulta omaa luokkaansa, mutta Akvarelli pystyi ikätoverinsa Villilotan kanssa antamaan sillekin huippuvastuksen.”Villilotta on lahjakas ja positiivisessa mielessä hyvä kilpakumppani. Kun rehellisesti puhutaan, tarvitsimme sen tarjoamaa vetoapua pitkälle matkalle. Villilotan ansiota on se, että pystyimme päätösmatkan voittamaan. Kuningatarkilpailulle on pelkästään hienoa, että sinne tulee mahdollisimman paljon nuoria kilpakumppaneita.”Kuningatarkilpailun ensikertalainen otti raskaan viikonlopun rennommin kuin omistajansa.”Kävimme väliyön kotona Alajärvellä, ja olihan sekin aina kolme tuntia sivu. Akvarelli huollettiin lauantai-iltana ja tamma pääsi puolenyön aikaan levolle. Sen jälkeen minä tietenkin valvoin ja murehdin, että saako tamma nukuttua”, Latvala kertoo..Arki on alkanut Alajärvellä, mutta jokaisessa päivässä on ollut ripaus enemmän juhlaa. Kisaviikon tunnekuormaa toi oman surullisen mausteensa myös raviurheilun ja hevosharrastuksen raadollisuus, josta Latvalan perhe sai osansa.”Kunigatatarkilpailua edeltävänä sunnuntaina kävi surkea tapahtuma. Emätammamme Erin oli varsomassa Pedaalista uutta tulokasta Loikkauksen sukuun. Varsa oli perätilassa ja se menehtyi. Siinä saatiin isku vyön alle, jonka jälkeen emälle tuli vielä kohtutulehdus ja sen tilaa jouduttiin seuraamaan tarkasti useampi päivä. Samalla meidän oli vain pakko yrittää unohtaa surullinen tilanne ja yrittää keskittyä Akvarelliin. Tämä kaikki kuuluu lajiin”, Markku ja Henna Latvala huokaavat.Kaikesta pystyy aistimaan, ettei Akvarellin tarina ole suinkaan yhden viikonlopun ihme. Hevosen emä Sivellin on perinteikkään suomenhevoskasvattajan Kari Viitalan kasvattama hevonen, ja Henna Latvalalta löytyy vahva kytkös häneen.”Olin 11–12-vuotiaana jo hyvin innostunut hevosista, ja pääsimme Peräseinäjoelta kaverin kanssa käymään Kari Viitalan tallilla hoitamassa hevosia. Saimme vastuuta, sillä Kari sanoi heti, että pitäkää niitä kuin omianne. Päästiin ratsastamaan hevosilla, ja opettamaan varsoja. Kari opetti meidät myös kengittämään hevoset. Olen tavattoman kiitollinen niistä opeista.”Akvarellin menestys pohjautuu näihin oppeihin, sillä Markku Latvala on vasta puolisonsa Hennan kautta innostunut raviurheilusta.”Akvarellin historiassa kiehtoo se, että tamma on Viitalan pitkää tammasukua. Emälinjan hevosia oli tallissa silloin, kun nuorena tyttönä kävin Viitalassa. Tuntuu uskomattomalta, että olemme päässeet itse tutusta emälinjasta rakentamaan kilpahevosen. Harva varmasti sitä tietää tai pystyy kokemaan sitä tunnetta, miten iso juttu tämä on minulle”, Henna Latvala kommentoi..Latvaloiden edellinen menestystamma Loikkaus on Viitalalta hankittu. Loikkauksen emälinjalta löytyy kuningatarkilpailuun läheisesti liittyvä harvinaisuus. Sen kolmas emä Suvi-Kuva varsoi vuonna 1975 tammavarsan, jonka nimeksi tuli Rissu. Neljäs emä Tähty varsoi samana kesänä 27-vuotiaana viimeisen Tosi-Tähti nimisen varsansa. Rissu ja Tosi-Tähti kohtasivat 10 vuotta myöhemmin Kaustisen kuningatarkilpailussa.Kuninkuusravit kätkevät taakseen tuhansia tarinoita, mutta Akvarellin arki ei ole muuttunut. Sen kuningatarkilpailun jälkeinen viikko alkoi riehakkaana, kun tamma pääsi lomille.”Seuraavana aamuna Akvarelli kirmasi laukalle laitumelle, eikä siitä mitään väsymystä huomannut. Tamma oli hyväntuulinen. Kari Viitala kävi keskiviikkona onnittelemassa oman sukunsa tuotosta. Akvarelli meni heti hänen kainaloon. Seuraavana päivänä sitten käytiin ajamassa pieni lenkki, ettei tamma kerää laitumella liikaa painetta itselleen”, Henna Latvala jatkaa..Nyt yritämme vain pitää huolen, että emme mene pilaamaan tätä teosta.Markku Latvala.Rauha on pienin askelin laskeutumassa Alajärvelle. Latvalan perheelle se tarkoittaa mukavia ja paineettomia harjoituslenkkejä hevosten kanssa.”Nyt on ollut hetki aikaa hengähtää, ja seuraavaksi rupeamme keskittymään Pedaaliin ja Frescoon. Kun molemmat olemme töissä käyviä ihmisiä, niin kesällä Akvarelli on vienyt päähuomion. Nämä kaksi muuta tallin hevosta ovat jääneet heikommalle huomiolle. Fresco on kaksivuotias ja opetettu jo, joten mielenkiinnolla sen kanssa lähdetään harjoittelemaan raviurheilua”, Markku Latvala kertoo. Myös kannustuspaidat on pesty ja viikattu ensimmäisten Kuninkuusravien jäljiltä. Niissä komeilee teksti ”Latvalan tallin mestariteos Akvarelli.”Markku Latvala pukee sanoiksi sen, minkä hän puki päälleen Kuninkuusraveissa.”Joo, se on kyllä meidän mestariteos, ja sattui vielä tällainen ihme toteutumaan. Ja tamma olisi yhtä lailla ollut mestariteos, vaikkei olisi näin hyvin mennytkään. Nyt yritämme vain pitää huolen, että emme mene pilaamaan tätä teosta. Se on monen sattuman summa, että Akvarellin kaltainen hevonen on meidän talliin syntynyt”, Markku Latvala päättää..Tämän tarinan uskoo joulupukkiMarkku ja Henna Latvala palasivat Tampereen Kuninkuusraveista kotiin Akvarelli kyydissään. Puhelin pirisi kotimatkalla onnitteluista kuin joulupukin kuumalla linjalla konsanaan.Kesken yhden onnittelupuhelun kuului linjalta koputus. ”Ajeltiin kotiin hevosen kanssa, ja joku koputti kovasti linjoilla. Katsoin, että kuka siellä yrittää soittaa. Kännykän ruudussa luki joulupukki. Kun lapset olivat reilut 10 vuotta sitten pieniä, olin tallentanut joulupukin numeron kännykkään. Ei olla oltu sen jälkeen tekemisissä vuosikymmeneen, ja soitin sitten takaisin. Sieltä tuli joulupukin jykevillä sanoilla onnittelut. Hän lisäsi vanhalla ja vakaalla äänellä, että on seurannut teidän ja Akvarellin matkaa. En ollut tiennyt sitäkään”, Latvala nauraa..Fanit kyselivät jo, että varataanko Lappeesta majoitusta.Markku Latvala.Akvarellin kannustusjoukkoja on joulupukin lisäksi ympäri Suomen, ja yhteisöllisyys on yllättänyt Latvalan perheen täysin. Whatsapp-ryhmässä on toistasataa ihmistä, ja menestys on tuonut myös paikallista kiinnostusta.”Meidät kutsuttiin Alajärven Ankkureiden pesäpallojoukkueen otteluun hevosen kanssa erätauolle esittäytymään. Sen tapahtuman lisäksi tuossa kilometrin päässä 22. elokuuta järjestetetään tanssilavalla Akvarellin menestyksen kunniaksi juhlat. Sinne hevosta ei oteta mukaan”, Latvala nauraa.Kuningatarkilpailun jälkeen Akvarellin kuntoa on ajettu alas, ja tamma on saanut levähtää. Tarkoituksena on huilata kunnolla, jonka jälkeen jatkoa suunnitellaan tilanteen mukaan.”Fanit kyselivät jo, että varataanko Lappeesta majoitusta. Sanoin, että voitte varata, mutta ei ole mitään takuita, että Akvarelli juoksee siellä. Suuntaamme tulevaisuuteen positiivisin ja nöyrin mielin. Toivotaan, että kaikki tammat saavat valmistautua terveenä tulevaan kauteen. Meidän kausi alkoi jo huhtikuussa karsinnoilla, ja onnistuttiin ajoittamaan tamman huippukunto oikeaan aikaan. Nyt kaikki on hyvin”, Latvala päättää.