Akvarelli ja Tuomas Pakkanen tekivät loistavaa työta Kuninkuusraveissa.
Akvarelli ja Tuomas Pakkanen tekivät loistavaa työta Kuninkuusraveissa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Alajärven Akvarelli on Latvaloiden mestariteos

Akvarelli on Markku ja Henna Latvalan omaa kasvatusta. Tamma on täyttänyt kaikki hevosharrastajan unelmat.
Julkaistu
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Kari Viitala
Akvarelli
Markku Latvala
Henna Latvala
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