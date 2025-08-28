Alarik Huikea isänsä jalanjäljillä

Ylitorniolla asuva Arto Salmi muistetaan Jokivarren Kunkun takaa. Hän on opettanut myös sen pojan Alarik Huikean, joka tavoittelee lauantaina Derbyn 36 000 euron ykköspalkintoa. Alkuviikon tiedot lupaavat finaalipäivälle jännittäviä hetkiä.”Vähän se on laukkonut, mutta muutoin kaikki on kunnossa”, Arto Salmi tietää. ”Nuori ja vilkas ori kun on kyseessä, niin ymmärtäähän sen, että hyppyjä voi tulla. Otin karsinnan seuraamisen rauhassa, enkä stressaa finaalia. Olen opettanut Alarik Huikean, ja se oli jo silloin hyvä. Kilpailuissa se on näyttänyt kykynsä ja olen luottavainen sen suhteen, että iän myötä ori tasoittuu ja varmistuu.”Salmi pääsi kokemaan Alarik Huikean isän Jokivarren Kunkun kanssa paljon.”Silloin alkuun kaikki oli vielä uutta, ja lähdimme linja-autolla katsomaan Jokivarren Kunkun Derbyä. Laukan jälkeen sanoin kaverille, että lähdetään bussiin odottamaan paluukyytiä kotiin. Sain kaverilta kommentin, että älä Arto hätäile, se saattaa vielä sieltä tulla. Niin se nousi ykköseksi. Alarik Huikeassa on paljon Jokivarren Kunkun luonnetta.” ”Lähdetään yrittämään menestystä, mutta ei oteta paineita. Tulevaisuuttakin on mietitty. Alarik Huikean emästä ja Parvelan Retusta on ensi keväänä syntymässä varsa. Aletaan laittelemaan sitä. Viime aikoina aika on mennyt työhommissa Ruotsissa, enkä ole ehtinyt samalla tavalla olemaan hevoshommissa mukana”, Salmi päättää.