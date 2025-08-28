Alarik Huikea
Alarik Huikea Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Alarik Huikea isänsä jalanjäljillä

Jokivarren Kunkku voitti vuoden 2013 Derbyn. Lauantaina samaa temppua yrittää sen poika Alarik Huikea.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Arto Salmi
Alarik Huikea
suomenhevosten Derby

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi