Amerikan Vikke Åken opissa – "Olen päässyt raviurheilun Harvardiin"

Victor Björkroth ajoi Suomessa kilpaa Ylivieskassa 2. päivä marraskuuta, mutta sen koommin miestä ei ole kotimaan raviradoilla näkynyt.Kokkolalainen aloitti matkan kohti tuntematonta, ja määränpää löytyi New Jerseyn Legend Farmilta. Siellä häntä odotti tuleva työnantaja, ruotsalainen mestarivalmentaja Åke Svanstedt.Ensimmäisen työpäivän Björkroth muistaa elävästi, sillä hän pääsi kengittämään Amerikan parasta kolmevuotiasta."Åke sanoi, että laita Nordic Catcher uuteen kenkään. Onhan siinä painetta, kun tallin käytävälle laitetaan työkaveriksi Hambletonianin voittaja. Hyvin kengitys kuitenkin onnistui", Björkroth muistelee nauraen.Björkroth osallistuu monipuolisesti lähes kaikkeen, mitä ravitallilla tehdään. Hän on päävastuussa tallin 60 hevosen kengityksestä."Hiitinajojen jälkeen kun kengittää muutaman hevosen joka päivä, pysyy hyvässä rytmissä. Kengät vaihdetaan neljän–viiden viikon välein", Björkroth laskeskelee..Legend FarmSijaitsee New Yorkista reilut 100 kilometriä lounaaseenVictor Björkroth aloitti marraskuussa vuoden pestin Åke Svanstedtilla.Åke Svanstedt on osoittautunut huipputyönantajaksi. Tutustumista on helpottanut Björkrothin täydellinen ruotsin kielen taito."Åke on oikein mukava, vaikka jollekin saattaa jäädä miehestä tyly kuva. Enemmänkin se on sitä, että hän on alkuun hiljaisen ja ujon oloinen, mutta vauhtiin päästessään mahtava tarinankertoja. Åke jakaa mielellään tietoa, opettaa, keksii uutta ja antaa esimerkkejä. Kun hän saa puhua omalla äidinkielellään, tarinoita on paljon helpompi kertoa.""Olen päässyt raviurheilun Harvardiin ja sormet oikein syyhyää, että pääsisin joskus hyödyntämään oppimaani käytännössä", Björkroth innostuu.Björkroth löytää kysymättä yhtäläisyyksiä erääseen hyvin tuttuun suomalaiseen legendaan."Åke on kovasti Jompen (Jorma Kontio) tyyppinen ihminen. Lisäksi hän arvostaa Jomppea ylipaljon. Sen huomaa kaikesta."Björkroth on ottanut kaiken tiedon kiitollisuudella vastaan, ja vienyt tietoa Amerikasta myös Suomeen."Olen kuskannut Åkea paljon lentokentälle. Saatetaan puhua kylmäverisistä, kavioista ja hevosten terveysmurheista. Tärkeä oppi on ollut, että asiat on hyvä pitää mahdollisimman simppelinä. Hyvän ystäväni Jukka-Pekka Niskasen kanssa sitten juttelen paljon kaikesta täällä kokemastani, sillä kertaus on opintojen äiti", Björkroth muistuttaa..Svanstedt tekee asioita eri tavalla kuin amerikkalaiset, mikä on yksi syy hurjaan menestykseen. Hän on pystynyt yhdistämään ruotsalaisen ja amerikkalaisen valmennuskulttuurin parhaat puolet."Jos ruotsalaisia ja suomalaisia huippuvalmentajia tulisi tänne enemmän yrittämään, keskivertojenkit olisivat hyvin nopeasti nälissään", Björkroth heittää. "Åke ei ole vahingossa ottanut kolmea Hambovoittoa. Hevoset pidetään hyvällä ruokinnalla paksussa kunnossa, eikä diasteemasta tai mahahaavoista edes puhuta. Jenkit ajavat pari kierrosta hölkkää ja mailin radalla siihen päälle. Samalla he ihmettelevät, miten paljon Åken tallilla hevosia ajetaan. Hevoset saavat täällä paljon suoraa ja intervallia. Jos kärjistää haluaa, amerikkalainen ravikulttuuri pohjautuu sukuun. Eurooppalaiset treenaavat sukuhevosista voittajia."Muitakin eroja löytyy."Täällä useimmilla on isot hienot tarhat, mutta siitä huolimatta amerikkalainen ei pidä hevostaan yli puolta päivää ulkona. Suomessa on totuttu, että hevonen lasketaan laitumelle startin jälkeen, ja varsinkin kesällä ne ovat yötkin ulkona.""Vastaavasti pohjoismaissa erilaiset pykälät ovat tehneet sen, ettei enää luoteta valmentajan ottavan itse vastuuta hevosistaan. Se on jo kääntynyt Suomessa ja Ruotsissa lajia vastaan", Björkroth arvioi.Amerikkalaiset ovat Björkrothin mukaan kilttejä ja mukavia. Hitaasti lämpeävä kokkolalainen joutui silti tullessaan melkoiseen kulttuurisokkiin."How do you do", Björkroth nauraa. "Amerikassa smalltalkkia on joutunut tai päässyt harjoittelemaan joka päivä ja monta kertaa. Siinä huomaa ehkä sen suurimman eron arjessa. Kotipuolessa käännytään maitokaupassa herkästi ympäri tai katsotaan muualle, ettei joudu juttelemaan. On sitä itsekin muuttunut avoimemmaksi, kun amerikkalaiset tykkäävät porista. Ja katsovat kieroon, jos on hiljaa.".Björkroth asustaa Legend Farmilla. Kävelymatkan päässä on pieni kuoleva kylä, jossa on useita pikaravintoloita ja 7 Eleven -huoltoasema, mutta ei edes kunnon ruokakauppaa. Suomalaisia kontakteja ei juurikaan ole. Kuluneen talven keli muistutti kuitenkin kotimaasta."Åke tiesi kertoa, että 146 vuotta on mennyt siitä, kun täällä edellisen kerran oli yhtä kylmä talvi. Yleensä tammikuussa on ainakin muutamana päivänä ollut shortsikeli, mutta tänä vuonna oli kylmää, ja lumi pysyi pitkään maassa. Lunta saattoi tulla kerralla puoli metriä."Ei kokkolalaisesta ole sentään tullut lopullisesti Amerikan Vikkeä."En osaa sanoa, olenko kotiutunut vieläkään millään tavalla, mutta pääsin heti systeemiin mukaan. Tottakai on ikävä Suomea. Jos haluaa kokea jotain mahtavaa, pitää jättää taakseen paljon hyvää. Suosittelen muillekin, ja alle 29-vuotias saa työviisumin helposti", Björkroth päättää.