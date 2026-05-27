Anu Niskanen: ”Jokaisen hoitajan unelma on jo saada olla mukana”

Paikan Elitloppetiin Diva Ek lunasti voittamalla 2,5 viikkoa sitten Vermon Finlandia-Ajon. Alessandro Gocciadoron Ruotsin-tallista vastaava ja Diva Ekiä passihevosenaan hoitava Anu Niskanen arvostaa voiton korkealle.”Onhan se iso juttu, saada voittaa Groupe I -lähtö kotimaassa. Ja tälle tammalle yksi sen suurimmista voitoista”, hän huokaa.Vielä isompaa olisi luonnollisesti voittaa ensi sunnuntaina Elitloppet.”Jokaisen hoitajan unelma on jo saada olla mukana. Nyt se tuntuu vielä paremmalta, kun on kaksi kertaa sanonut ei”, Anu Niskanen sanoo.Tosiaan, lukuisia Gocciadoron huippuhevosia hoitanut suomalainen kilpailee nyt ensi kertaa omalla passillaan Elitloppetissa.”Peace Of Mind olisi päässyt mukaan sen jälkeen, kun se oli ollut 2018 toinen Finlandia-Ajossa. Omistaja antoi minun päättää, mutta vastasin ei. Hevosella oli paljon hengitysongelmia”, Niskanen perustelee.”Clarissa taas olisi saanut kaksi vuotta sitten viimeisen paikan voitettuaan Gävlen lähdön viikko ennen Elitloppetia, mutta kolme starttia reilun viikon sisään olisi ollut minusta väärin tammahevosta kohtaan. Ale kuunteli minua.”.Diva Ek pääsee nyt Elitloppetiin optimaalisella kolme viikon starttivälillä Finlandia-Ajosta. Kaikki on sujunut hyvin sen jälkeenkin.”Treeneissä ei ole muutettu mitään, tässä vaiheessa ei voi tehdä yhtään mitään enempää. Diva Ek pudotti vähän Suomen-reissulla painoa, mutta nyt sekin on tullut takaisin. Hiiteillä hevonen on ollut tosi hyvä. Se on niin valmis kuin se voi olla.”Varustuskin on täysin ennallaan, mutta…”Laput ehkä joutuu nyt vetämään, on sen verran kova vastus. Finlandia-Ajossa ei tarvinnut.” Diva Ekin vahvuuksiin kuuluu, että se voi pärjätä monenlaisilla juoksuilla eikä moiti mitään juoksupaikkoja.”Se on voittanut lähtöjä niin monella tavalla, että joskus tuntuu, ettei se ole tammahevoselle normaalia. Sillä on kaikki hyvät puolet: se on lähtönopea, ja sillä on myös mahdoton loppukiri ja se jyrää aina vahvasti perille”, Niskanen kehuu.Yhden miinuspuolenkin hän Diva Ekistä mainitsee.”Se on tammaksi vähän orimainen ja aika kekseliäs, se osaa esimerkiksi satuttaa itseään tarhassa. Nyt ei mitään radikaalia ole vähään aikaan sattunut, mutta mitähän minun pitäisi sille antaa, ettei se keksisi näin viime päivinäkään mitään ihmeellistä”, Anu Niskanen sanailee..Jokaisen hoitajan unelma on jo saada olla mukana. Diva Ek on ensimmäinen Anu Niskasen oma hoitohevonen Elitloppetissa.Yhteistyö Diva Ekin ja Anu Niskasen kesken alkoi kaksi vuotta sitten keväällä."Se tuli itse asiassa meille jo vuotta aikaisemmin. Se oli mennyt hyvin, muttei näyttänyt parastaan. Olin hoitanut sen isosiskoa Vanesia Ekiä, joka voitti Italian Tammaderbyn ja oli Orsi Mangellissa toinen. Nyt omistajat halusivat tuoda Diva Ekin meille, että se tulisi mun passiksi", Anu muistelee."2 kuukautta myöhemmin lähdin kuitenkin Ruotsiin, ja Diva Ek jäi Italiaan toiselle hoitajalle. Kun palasin takaisin, se oli voittanut viisi lähtöä ja olisi ollut väärin ottaa se häneltä pois."Diva Ek voitti vielä muutaman kerran Italiassa ja talvella Ranskassakin, mutta kun Niskanen seuraavana keväänä lähti Ruotsiin, Diva Ek lähti mukaan ja siirtyi hänen passikseen."Se oli rakkautta alusta lähtien. Olin aina halunnut pikimustaa hevosta, ja Diva Ek oli ensimmäinen oikeasti musta – ainakin ensimmäinen tamma.”Kausi sujui hyvin, ja rahallisesti sen kohokohta oli Yonkersin MM-lähtön kakkossija. Tämä kausi alkoi 14.3. Bjerkestä kakkossijalla.”Siihen starttiin hevosta ei päästy kelirikon takia valmistelemaan niin kuin olisi haluttu. Kaksi viikkoa ennen starttia treenattiin vaan niin kuin voitiin. Hevonen oli tosi hyvä, vaikka jäikin toiseksi, muttei olisi normaalilla valmistautumisella minusta ikinä hävinnyt”, Niskanen puolustaa.Seuraavaan starttinsa Solvallassa Diva Ek voitti näytöstyyliin johtavan rinnalta.”Minusta se oli niin hyvä, että sen olisi kuulunut saada kutsu Elitloppetiin jo silloin”, hoitaja näkee..Nyt kutsu piti hakea Finlandia-Ajosta, mutta tamman kilpailuohjelmaan asialla ei ollut kuitenkaan vaikutusta.”Enempää kuin kolme starttia ei missään nimessä olisi kuitenkaan ennen Elitloppetia ajettu.”Finlandia-Ajo oli laitettu ohjelmaan jo viime vuonna, samoin Elitloppet.”Omistajat olisi halunneet lähteä Diva Ekillä Hollannin marraskuisen voittojuoksun jälkeen Ranskaan, mutta kaaduin sen kanssa ja se pääsi irti. Jalkoihin tuli muutama haava, ja Ranskan-reissu jäi väliin”, Anu Niskanen taustoittaa.”Samana päivänä Alessandro päätti, että ajaa tammaa Finlandia-Ajossa. Ja niin hän teki, vaikka samana päivänä Finlandia-Ajon kanssa oli Italiassa kaksi isoa lähtöä, jotka tallin hevoset voittivat.”Ellei mitään haavereita tällä viikolla tapahdu, odotukset ovat sunnuntaina korkealla.”Elitloppet-voitto on tietysti jotain niin suurta, ettei sellaisesta voi edes puhua, mutta jos juoksut eivät aivan mahdottoman vaativiksi mene, niin Diva Ek pystyy minusta olemaan siellä missä muutkin”, Anu Niskanen näkee..Suomalaishoitajien Elitloppet-voitot2018 Heli Tarrimaa: Ringostarr Treb2012 Karoliina Oinonen: Commander Crowe2002, 2001 Iina Rastas: Varenne1990 Jonna Soinio: Mack Lobell1984 Reijo Liljendahl: The Onion