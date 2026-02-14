Markku Niemisen tallilla viihtyvien Ari Koivulahden ja Noora Tuulan ystävyys alkoi pussillisesta munkkeja

Noora Tuula on kiitollinen siitä, että on saanut tehdä töitä avoimessa ja lämminhenkisessä työyhteisössä, jossa ystävyydelle ja hyvällä yhteishengelle on annettu tärkeä painoarvo.

Se on tuonut Markku Niemisen tallin henkilökunnalle hyvinvointia arkeen ja sitä kautta pitkiä työsuhteita. Arjen raskaat päivät helpottuvat positiivisten kohtaamisten myötä.

”Teivo on paikkana sellainen, etteivät ystävyyssuhteet rajoitu missään nimessä pelkästään oman tallin väkeen. Voit olla sataprosenttisen varma, että kaikki auttavat toisiaan. Sellainen yhteisöllisyys on todella tärkeää, ja sillä on ollut suuri merkitys henkilökohtaisella tasolla. Jo pelkästään tietoisuus hyvistä ystävistä ympärillä auttaa paljon jaksamisessa”, Tuula muistuttaa.

Ari Koivulahti on viihtynyt Niemisen tallilla yli 20 vuotta, eikä ole antanut downin oireyhtymän vaikuttaa negatiivisella tavalla elämään. Hän on saanut Noora Tuulan kaltaisia välittömiä ja avoimia ihmisiä ympärilleen. Koivulahden positiivinen elämänasenne ja avoin lähestymistapa on tarttunut arjessa muihinkin.

”Olen viihtynyt Teivossa aina tosi hyvin, ja saanut täällä paljon ystäviä elämääni. Se merkitsee paljon ja Teivonmäestä on tullut toinen kotini. Raveissa on tullut lisäksi vuosien saatossa lisää uusia tuttavuuksia. Erilaisiin ihmisiin on ollut mukava tutustua”, Koivulahti kiittelee.

Koivulahti hoitaa mielellään käytännön järjestelyitä ravipäivinä, ja sitä kautta myös ohjastajat ovat tulleet tutuiksi.

”Santtu Raitala, Ari Moilanen ja Hannu Torvinen ovat huippuohjastajia. Soittelen heille tai menen juttelemaan raveissa. Samalla sovitaan, missä vaiheessa lämmitykset hoidetaan, jos joku heistä ajaa Niemisen tallin hevosia”, Koivulahti kertoo.

Koivulahti tulee joka päivä innoissaan töihin Teivonmäelle. Hän kävisi varmasti vuoden jokaisena päivänä, ellei vapaapäivistä pidettäisi tarkasti huolta.

Koivulahti kertoo yhdestä pekkaspäivästä viikossa, mutta Noora Tuula selventää pilke silmäkulmassa toimenkuvaa.

”Arska on aina tiistaisin pakotettu olemaan pois. Sunnuntaina hän ei käy, silloin on porttikielto tallille. Ja sen lisäksi joulunajan pyhäpäivät ovat sellaisia, että pitää keksiä jotain muuta tekemistä”, Tuula heittää.

Kun kaksikkoa pyytää kuvailemaan toisiaan, molemmilta löytyy vain lämmintä sanottavaa.

”Arska ihan huipputyyppi. Häntä näkee harvemmin huonolla tuulella. Nyt kun oikein miettiin, niin hänellä tuntuu olevan aina hyvä päivä. Avulias kaveri, jolla on hyvä huumori ja hän nauraa paljon. Jos sattuu olemaan mököpäivä, Arska kyllä piristää heti. Äkkiä siinä mieli muuttuu paremmaksi”, Tuula kiittelee.

”Noora on puhelias ja nauraa paljon. Vitsaillaan toisillemme koko ajan”, Koivulahti lisää.