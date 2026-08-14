Arpaonni teki Ancion derbytehtävästä vaikean

Myös Markku Niemisellä on kaksi valmennettavaa Suuren Suomalaisen Derbyn finaalissa. Näistä Ancio voitti oman karsintansa leikitellen keulasta, mutta Make Cashilla tehtävä meni vaikeaksi, kun keulapaikka ei ollut tarjolla. Sekin teki mainion juoksun ja selvisi finaaliin, mutta kakkossija tiesi hankalaa tehtävää loppukilpailuun.Niemisen valmennettavat olivat myös epäonnisia rata-arvonnassa. Anciolle päästiin valitsemaan rata voittajista viimeisenä, ja Make Cashille rata valittiin kakkoseksi yltäneistä toiseksi viimeisenä. Radalta 12 Make Cashin yltäminen kärkeen olisi jättiyllätys..”Anciolle se on merkittävä muutos, mutta Make Cashille ei niinkään.”Valmentaja Markku Nieminen kenkien riisumisesta finaaliin.Ancio sen sijaan on yksi voittajakandidaateista, vaikka sisäpuolen nopeat avaajat uhkaavat tehdä sen juoksusta hankalan.”Kummallakin pitäisi olla kaikki kunnossa. Ainakaan mitään negatiivista ei ole ilmennyt”, Nieminen kertoo.”Ancion viitosrata on kohtuullinen, mutta sisäpuolella on niin hyvät hevoset, että tuuria tarvitaan.”Ancio on juossut urallaan 12 kertaa keulassa. Niistä se on voittanut peräti 11. Koko uralta sillä on 14 voittoa.”Keulapaikalla en näe mitään merkitystä Ancion kohdalla. Se vaan on sattunut hyvänä lähtijänä juoksemaan usein keulassa. Mutta Ancio ei pääse nyt Magnitudesta ja kumppaneista ohi, eikä näin kovaa lähtöä pysty voittamaan johtavan rinnalta.”Ancio meni karsinnan kengät jalassa, mutta finaaliin ne riisutaan. Ruuna on kilpaillut kahdesti aiemmin avojaloin. Viime vuonna se voitti kengittä Kolmivuotispokaalin ja Kriteriumin. Ensin mainitussa se meni vieläpä 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien täyden matkan SE-tuloksen 12,5a.Todennäköisesti kengät riisutaan myös Make Cashilta.”Anciolle se on merkittävä muutos, mutta Make Cashille ei niinkään.”