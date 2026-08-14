Ancio meni karsinnan kengät jalassa, mutta finaaliin ne riisutaan.
Ancio meni karsinnan kengät jalassa, mutta finaaliin ne riisutaan. Kuva: Maisa Hyttinen
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Arpaonni teki Ancion derbytehtävästä vaikean

Santtu Raitala jatkaa Ancion ja Jukka Torvinen Make Cashin kuskina.
Julkaistu
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Markku Nieminen
Ancio
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