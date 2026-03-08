Kati Poikonen on Bodenin sisäänkirjoituksen sydän

Helmikuun 20. päivä Bodenissa juostaan yksi sydäntalven ravipäivistä. Aamun kirpeistä lukemista pakkanen on lauhtunut, ja ennen ravipäivän alkua on reilut 10 astetta pakkasta. Hiljalleen lämpömittari kuitenkin laskee yhä vahvemmin takaisin punaiselle.Bodenin tallialueen sisäänkirjoituksessa on lämmin tunnelma. Pientä syötävää on myynnissä edullisesti, ja ravipäivän osallistujat saapuvat tasaisena virtana noutamaan voilokkeja. Samalla hoidetaan ohjastajien puhallutus.Pöydän toisella puolella Kati Poikonen ottaa ravikilpailijat vastaan niin, että hymy näkyy ovelle saakka. Hyvä fiilis tarttuu heti koko tallialueen väkeen. Sisäänkirjoituksen ihmisen lämmin ote työhönsä ei voi olla näkymättä tunnelmassa..Kati PoikonenVastannut kolme vuotta Bodenin sisäänkirjoituksestaKasvattaa puolisonsa Mattias Jakobssonin kanssa hevosia Mockträsk Häst Hb:n nimelläStarttihevonen Loaded Lolita Sisu on pilannut paljon laukkoihin, mutta vire on nousussa.Poikonen tunnistaa suurimman osan kilpailijoista, ja osaa valita käytettävän kielen sen mukaan. Suomalaisosallistujille hänen läsnäolonsa tuo turvaa ja tukea."Ihan huippunainen ja hän ottaa tosi mukavasti ottaa ihmiset vastaan. Kiva tulla kilpailemaan Bodeniin, kun pystyy asioimaan suomen kielellä", Pereyra L.A.:n valmentajana myöhemmin illalla kakkossijan napannut Maiju Leppäjärvi kiittelee.Ville Pohjola käy ravipäivänä useaan otteeseen sisäänkirjoituksessa. Hän vahvistaa, että koko suomalaisjoukkueelle on eduksi, että palvelu pelaa molemmilla kotimaisilla kielillä."Jos joku ravipäivään liittyvä ongelma tulee tai tuomariston kanssa pitää jutella, niin Kati on aina se ensimmäinen ihminen, johon ollaan yhteydessä", Pohjola nauraa.Poikonen aloitti sisäänkirjoituksessa kolme vuotta sitten. Hän pyrkii olemaan kaikki 39 ravipäivää käytettävissä."V75-päivänä tässä pitää olla vähintään kaksi ihmistä, ja minä tulin ensimmäisellä kerralla toiseksi ihmiseksi töihin ja jäin sitten vetämään pestiä", Poikonen kertoo. "Toimin suomalaisille tulkkina välissä, jos tulee selvitettäviä asioita esimerkiksi lähdön tapahtumista. En ole joutunut olemaan erotuomarina, sillä tähän saakka jokainen on hyväksynyt tuomareiden kommentit. Muutenkin kaikki ihmiset ovat rentoja ja mukavia. Kaikki tietää, että tämä on kova laji, eikä tarvitse olla kateellinen kenellekään.".Kati Poikonen on itsekin raviharrastaja. Hän on asunut Mattias Jakobssonin kanssa reilut 14 vuotta Bodenista 12 kilometriä etelään Mockträskissä. Oman hevostoiminnan tähtihetki oli 9. elokuuta 2014, kun Buy The Law voitti Klass I -karsinnan Dannerossa. Terveysmurheista huolimatta hevosen uran kokonaisvoittosumma kipusi lähelle 100 000 euroa."Buy The Law, kuten muutkin hevoset tähän saakka, ovat olleet omia kasvatteja. Monta kertaa on sanottu, että tähän saakka on eletty vanhoilla meriiteillä, mutta nyt pitäisi saada uusia. Ensimmäinen ostohevosemme Loaded Lolita Sisu on startannut seitsemän kertaa. Se loukkaantui välissä, mutta on vihdoin pääsemässä vasta vauhtiin. Lisäksi meillä kaksi vuotiasta omaa kasvattia, ja toinen emätammoista on kantavana", Poikonen kertoo..Ravipäivä on valmis alkamaan. Suomesta saapuu näihin raveihin keskivertomäärä hevosia, tällä kertaa lukema on 25. Sen lisäksi Ruotsin puolella Janita Luttusen tallin johdolla asuvat suomalaiset osallistuvat hevosineen illan kisoihin.Rovaniemeltä tulleet Hemmi ja Mertsi Salminen eivät ole saapuneet henkselit paukkuen raveihin, mutta raviurheilu osaa yllättää myös positiivisesti. Walnut Nimbus yllättää voittamalla yli 20-kertoimella, ja tallin kaksi muuta valmennettavaa yltävät nekin rahasijoille. Bodenista lähtee kotiinviemisinä yhteensä 4800 euroa.Kati Poikonen pohtii, voisiko Bodenin vetovoima olla vieläkin suurempi suomalaisten näkövinkkelistä. Loistava palkintotaso, lämpimät valjastusrakennukset ja hyväkuntoinen rata ovat ympäri vuoden ajavan Pohjois-Ruotsin radan valtteja."Niille, jotka ovat tästä läheltä, Boden antaa mahdollisuuden harrastaa iltaravihevosella ilman, että tarvitsee välttämättä lähteä mihinkään muualle kilpailemaan. Se on tietysti iso juttu esimerkiksi kuljetuskustannuksien ja -kaluston kannalta. Harjoituspaikat pidetään kunnossa, joten sekin on iso plussa", Poikonen pohjustaa.Poikonen pohtii, ettei vahvempi suomalaisryntäys Bodeniin olisi millään tavalla pois suomalaisesta raviurheilusta, vaan päinvastoin."Se olisi kaikkien etu, suomalaiset ovat menestyneet täällä hienosti. Mielestäni täällä voisi käydä vielä enemmän suomalaisia valmentajia ja hevosia myös pelkästään kilpailemassa", Poikonen päättää.