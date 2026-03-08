Kati Poikonen pitää huolta, että voilokit pysyvät järjestyksessä ja ne palautetaan oikeille paikoilleen.
Lähikuvat

Kati Poikonen on Bodenin sisäänkirjoituksen sydän

Ruotsissa pian 15 vuotta asunut Kati Poikonen on ehta suomalaisnainen Torniosta. Hän vastaa ravipäivinä Bodenin sisäänkirjoituksesta.
Julkaistu
Boden
Kati Poikonen
sisäänkirjoitus

