Cimallus valmiina Derbyyn – ”Emme ole ulkona voitostakaan”

Cimalluksen suoritus karsinnassa ilahdutti omistajaa, eikä ainakaan vähentänyt taistelutahtoa finaalin alla.”Lauantaista tulee tunnetasolla hieno päivä”, Marko Häkkilä makustelee. ”Karsintaesityksen katsoin rauhallisin mielin, sillä toivoin vain ehjää suoritusta. Ulkorata ja pehmeä rata olivat ennakkoon tammaa vastaan. Cimallus pääsi hyvin matkaan ja keulaan, mikä oli yllätys. Pehmeän radan se selvitti kunnialla. Esitys oli siitä hieno.”Häkkilän kasvattama Embassy Caviar voitti 15 vuotta sitten Kriteriumin, ja sitä kovempaa elämystä neljä vuosikymmentä hevosia omistanut vantaalainen ei uskonut enää saavansa. Nyt ollaan päästy jo melko lähelle.”Hyviä hevosia on ollut matkan varrella paljon, mutta Cimallus on toinen todellinen tähti. Sellaisia tavoitellaan. En tietysti millään uskonut, että ensimmäinen alusta saakka omistettu suomenhevonen voisi olla näin hyvä. Cimallus oli heti syntyessään sen näköinen, että siitä voisi tulla huippuhevonen. Pitkän matkan se on jo kulkenut ja kaikki on tähän saakka onnistunut.”Finaalissa kilpailuhenkinen Häkkilä pitää oven auki isollekin menestykselle.”Emme ole ulkona voitostakaan, mutta tietysti silloin kaiken pitää mennä nappiin. Kuiva ja nopea rata sopisi Cimallukselle. Parhaiden oriiden ei kärsi laukata. Annetaan vastusta ihan tosissaan. Mielenkiintoinen finaali on luvassa, ja siinä on neljä-viisi potentiaalista voitontavoittelijaa.”