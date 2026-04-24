Dancer Brodde saapuu nousukunnossa Seinäjoelle

Untersteiner ajaa itse Dancer Broddea ja Olli Koivunen Karat Riveriä.Viime vuonna Dancer Brodde ravasi Copenhagen Cupissa kakkoseksi, kun Diva Ek vei voiton. Sen jälkeen oli vuorossa Sweden Cup, karsinnasta tuli voitto ja finaalissa kakkonen, ykkönen oli Double Deceiver. Halmstadin Guldsprintern-voitto tuli heinäkuussa.Tämä vuoden avausstartti oli Yngve Larssons Memorialin voitto maaliskuun lopulla Halmstadissa, se tuli johtopaikalta ajalla 12,3a/1640 m. Dancer Brodde viiletti päätöspuolikkaan 08,9.”Dancer Brodde vietti kunnon talvitauon, ja saimme valmisteltua hevosen hyvin sen aikana. Se oli oikein hyvä kauden aloituksessa, toki lähtö oli helppo”, Peter Untersteiner kertoo.”Ajoimme ratahiitin perjantaina. Dancer Brodde oli tosi hienontuntuinen ja meni jäntevästi. Uskon, että tuomme Suomeen hevosen, joka on todella kovassa nousukunnossa. Vastusta en tunne, mutta tämä on kyllä uskomattoman starttinopea, ja odotan hyvää suoritusta.”Isä-Untersteiner sanoo, että Dancer Brodde on aina ollut hyvän hevosen maineessa. Nyt 7-vuotiaan Dancer Brodden voittosumma lähestyy kuutta miljoonaa kruunua. ”Se voitti 3-vuotiaana Breeders’ Crownin sekä 4-vuotiaana Kungapokalenin. Sweden Cupissa se näytti osaamistaan kansainvälisessä lähdössä. Molemmat hevoset ovat hyviä matkustamaan. Dancer Brodde on käynyt useamman kerran Tanskassa, mutta sinne on meiltä lyhyt matka.”Muscle Hillin poika Karat River aloitti kilpailemisen 4-vuotiaana. Voittoja kertyi 9 ja kausi päättyi Solvalla Grand Prixin ykköseen.Myös 5-vuotiskausi toi yli miljoonan kruunun tienestit. Kausi huipentui Ranskan kilpailuihin. Karat River voitti Vincennesissä joulukuussa Prix Oscar Collardista 36 000 euroa. Viime vuonna ruuna juoksi menestyksekkäästi kultadivisioonissa. Joulukuun finaalissa tuli kakkossija.Tämä vuosi alkoi kahdella hopea- vs. kultadivisioona -lähdön voitolla tammikuussa. High On Pepper jäi ensimmäisessä kakkoseksi. Huhtikuun puolivälissä Karat River sijoittui seitsemänneksi Paralympiatravetin karsinnassa.”Karat River on mennyt oikein hyvin koko talven. Vaikka kilpaa on ajettu, niin hevonen on edelleen terve ja hyväntuntuinen. Kahdessa viime kisassa sijoitukset ovat 7 ja 7, mutta ei se ollut huono niissäkään. Juoksut eivät vain sujuneet hyvin, ja molemmissa voimia jäi varastoon”, Peter Untersteiner kertoo.”Karat River ei ole pätkällä niin nopea kuin Dancer Brodde. Se on tasaisen varma menijä, ravivarma ja oikein luotettava kilpahevonen. Se on parantanut menoaan ja voitti kaksi kultalähtöä vuoden alussa. Uskon, että myös se riittää korkealle.”