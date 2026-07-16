Daniel Redénin kaksikko vahvoilla St Michelissä, Diva Ek hyvä hiitissä

Neljättä voittoa St Michelistä jahtaavan Daniel Redénin St Michel -kaksikosta Double Deceiver voitti kisan viime vuonna ja Don Fanucci Zet sitä edellisenä. Aiemmin vyöllä on jo Heavy Soundin ykkössija 2018.Don Fanucci Zet on malliesimerkki hienosta kilpahevosesta ja tekee loistavia suorituksia edelleen 10-vuotiaana. Hard Livinin poika voitti Elitloppetin karsinnan ja sijoittui finaalissa viidenneksi ennätysajalla 07,6a/1609 m. Heinäkuun alussa Don Fanucci Zet kävi voittamassa UET Elite Circuit -sarjan Ulf Thoresen Grand Internationalin Jarlsbergissa.”Don Fanucci ei ikinä lakkaa hämmästyttämästä. Jarlsbergissa se voitti johtavan rinnalta. Vaikka ikävuosia on jo 10, se on yhtä halukas kisaamaan kuin nuorempana. Norjan kisan ori otti hienosti ja on valmis sunnuntaina juoksemaan kovaa”, Redén sanoo.Double Deceiver voitti viime vuonna St Michelin samalla 08,7-ajalla kuin Don Fanucci Zet 2024. Toukokuun lopussa Cantab Hallin poika voitti Sweden Cupin toistamiseen. St Michel -vire viimeisteltiin Lindesbergin kakkossijalla. Y.Not Diamant piti niukasti ykköseksi.”Double Deceiver voitti Sweden Cupin varmaan tyyliin. Se oli myös oikein hyvä viimeksi Lindesbergissä. Tuntuu, että se on nyt parempi kuin koskaan. Hiitit ovat sujuneet hyvin, ja hevonen viihtyy hyvin Mikkelissä, se nähtiin viime vuonna. Odotan jännittävää kilpailua.”.Finlandia-voittaja jälleen valloittamaan SuomeaAlessandro Gocciadoron valmentama ja Anu Niskasen hoitama Diva Ek on kilpaillut Suomessa kaksi kertaa, kolmatta voittoa jahdataan St Michelistä.Diva Ek nähtiin Suomessa ensimmäisen kerran vuoden 2024 Kymi GP -päivänä, jolloin se voitti tammadivisioonan. Tänä keväänä Trixtonin tytär voitti Finlandia-Ajon.Finlandian jälkeen Diva Ek juoksi Elitloppetissa. Karsinnasta tuli kolmossija, edellä olivat Don Fanucci Zet ja Dream Mine. Allegiantin voittamassa finaalissa Diva Ek oli kuudes ajalla 08,0a/1609 m. Tamma ei ole kilpaillut Elitloppetin jälkeen.”Finlandian jälkeen fiilikset olivat aivan mahtavat. Siellä Diva Ek teki sen, mitä odotimme. Emme olleet ihan tyytyväisiä hevosen juoksuihin Elitloppetissa, ja siltä löytyi sen jälkeen veriarvoista sanomista. Jokin pieni virus sillä oli. Pari viikkoa hoidettiin, ja sen jälkeen on päästy ajamaan normaalisti, ja kaikki treenit ovat menneet hyvin. Diva Ekille sopivat kaikki matkat, vaikka nyt on juostu maileja. Se matkustaa hyvin siitä huolimatta, että on luonteeltaan vähän ADHD. Se on kilpaillut seitsemässä eri maassa, mikä kertoo, että reissaaminen sujuu”, Anu Niskanen kertoo.”Odotukset ovat Mikkeliin hyvät. Erityisesti viimeisin hiitti oli oikein hyvä. Tietysti lähtöradalla on iso merkitys. Toivotaan, että juoksu onnistuu hyvin. Mukana on vain 8 hevosta, ja kun yhdestä tallista on 2 hevosta, se voi tuoda edun heille. Olemme voittaneet Clarissalla tammojen EM-kisan kaksi kertaa. Diva Ek voisi kilpailla elokuussa EM:ssä. Uutta reissua syksyllä Amerikkaan on myös harkittu.”.”Kuiperille tasaisen kova vauhti sopisi parhaiten”Kuiper tekee toisen vierailunsa Suomeen. Jalkaongelmien vuoksi se joutui pitämään taukoa, ja viime vuoden kilpailut alkoivat vasta lokakuussa. Daniel Wäjersten suuntasi Pariisiin, ja Vincennesistä tuli voitto joulukuussa. Ensimmäinen Suomen-vierailu oli huhtikuussa. Kuiper otti nelossijan Seinäjoki Racessa, kun tallikaveri Borups Victory voitti.Seinäjoen jälkeen Courant Inc:in Kuiper matkasi Tanskaan. Copenhagen Cupin ykkönen tuli hienolla tuloksella 10,0a/2011 m. Taustajoukot eivät halunneet vielä Elitloppetiin, ja Kuiper juoksi kesäkuun puolivälissä Oslo GP:ssä Bjerkessä, tuloksena oli kolmossija.”Olimme oikein tyytyväisiä Kuiperin suoritukseen Bjerkessä, hevonen on hyvässä vauhdissa matkalla kovimpaan eliittiin. Se on vielä hieman vihreä näihin lähtöihin, mutta hyvältä lähtöradalta ja sopivalla juoksulla hyvä palkintosija on ihan mahdollinen”, Oskar Florhed Wäjerstenin tallilta kertoi.”Oslon jälkeen olemme ajaneet treenejä ihan normaalisti. Kaikki on sujunut hyvin, mutta mitään erityisiä hiittejä emme ole tehneet. Hevonen tuntuu oikein hyvältä, se on vahva ja rehti menemään.””Kuiper on allround-hevonen, se menee kaikki matkat. Isä on Face Time Bourbon, ja sieltä tulee jaksoa Ready Cashin kautta. Amerikkalaisemältä (Eddiction) tulee nopeutta, se on Muscle Hillin sisko.””Ennätys on nyt 10,0 täydeltä matkalta. Uskon, että se menee 08,5 Mikkelissä. Toivotaan, ettei avauskierroksen vauhti ole 1.12, jolloin ennätyksiä ei tehdä. Tasaisen kova vauhti sopisi parhaiten. Tulos 08,5 ei ehkä riitä voittoon, mutta siihen pystymme. Varusteisiin ei tule muutoksia, ilman kenkiä mennään.”.Mustan orin paluu – Castor The Star kiihdyttää St Micheliin keskeltä rataa.Suomalaiskolmikko on valmis St Michelin vauhtimailille