Sunnuntaina Diva Ek aloittaa radalta 1, Double Deceiver numerolla 3, Kuiper kasiradalta ja Don Fanucci Zet viitoselta.
Sunnuntaina Diva Ek aloittaa radalta 1, Double Deceiver numerolla 3, Kuiper kasiradalta ja Don Fanucci Zet viitoselta.Kuvat: Maisa Hyttinen, Roosa Lindholm, Mikael Rosenquist/TR Bild
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Daniel Redénin kaksikko vahvoilla St Michelissä, Diva Ek hyvä hiitissä

St Michelissä nähdään runsas ulkomaalaisedustus. Mitä Double Deceiverin, Don Fanucci Zetin, Diva Ekin ja Kuiperin taustajoukot ovat mieltä hevosten iskukyvystä?
Julkaistu
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St Michel
Don Fanucci Zet
Double Deceiver
Diva Ek
Kuiper
St Michel 2026
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