Don Fanucci Zet ravihevonen
Don Fanucci Zet on Ruotsin voitokkaimpien hevosten listalla kahdeksantena, voittosumma 25,4 miljoonaa kruunua.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Don Fanucci Zet yrittää kirkastaa isänsä Kymi Grand Prix -hopeaa

Daniel Redén tuo Kymi Grand Prix -kisaan ikinuoren Don Fanucci Zetin. 10-vuotias ori juoksi toukokuussa Elitloppetissa kuudennen kerran.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Don Fanucci Zet
Daniel Redén
Xanthis Harvey
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi