Don Fanucci Zet yrittää kirkastaa isänsä Kymi Grand Prix -hopeaa

Daniel Redén on voittanut Pohjoismaissa lähes kaiken. Kymi Grand Prix’n voitto häneltä kuitenkin puuttuu. Tänä vuonna Redén tulee metsästämään sitä kahden hevosen voimin Don Fanucci Zetillä ja Xanthis Harveyllä.Don Fanucci Zet on kivenkova kilpahevonen, joka on ollut mukana Elitloppetissa kuudesti. Elitloppet-saaga alkoi vuonna 2021 koko kilpailun voitolla vain 5-vuotiaana.Tämän kevään Solvallan koitoksen jälkeen Don Fanucci Zet palasi radoille heinäkuun alussa ja voitti Norjan Jarlsbergissa ajetun Ulf Thoresen Grand Internationalin. Sitten ori suuntasi Suomeen ja sijoittui St Michelissä kolmanneksi. Elokuun alussa se palasi voittajaksi Jämtlands Stora Prisissa Östersundissa.”Don Fanucci Zet oli fantastisen hyvä Östersundissa, ja Örjan oli haltioissaan, kun hän kertoi juoksun vaiheista. Treenit ovat sen jälkeen sujuneet ihan suunnitellusti ja oikein hyvin. Minulla on aina isot odotukset, kun se kilpailee”, Daniel Redén sanoo..Don Fanucci Zetin viides kerta Suomessa2023 Finlandia-Ajossa viides 2024 St Michelin voitto2025 Maarianhaminan rataennätys 11,0a2026 St Michelissä kolmas.”Don Fanucci on aivan uskomaton yksilö. Se pystyy kilpailemaan kaikenlaisilla radoilla ja menestyy vuosi vuoden jälkeen. Kuusi peräkäistä Elitloppetia on jotain aivan ainutlaatuista näinä aikoina, kun joka kerta kilpaillaan kovia hevosia vastaan. Voisin kirjoittaa sen tarinasta kirjan.”Don Fanucci Zetin isä Hard Livin oli aikanaan Kymi Grand Prix’n kakkonen. Vuosi oli 2013 ja Daniel Redén oli itse kärryillä silloin.”Muistan hyvin, kun Don Fanuccin isä Hard Livin hävisi Kouvolassa Kymi GP:n vain muutamalla sentillä, ja Womanizer voitti”, Redén naurahtaa.Don Fanucci Zetin isä Hard Livin on Suomessa siitosorina kolmatta vuotta. Emä Kissed By The West (Western Terror) on peitsari. ”Uskon, että kokeilu peitsarin yhdistämisestä sen sukuun on ollut onnistunut. Se on tuonut Don Fanucci Zetille kyvyn nauttia kilpailemisesta ja kestävyyttä juoksemiseen”, Redén arvioi..Muistan hyvin, kun Don Fanuccin isä Hard Livin hävisi Kymi GP:n vain muutamalla sentillä.Daniel Redén.Don Fanucci Zet aloitti kilpailemisen 3-vuotiaana heinäkuussa. Vaikka ori ei silloin keskittynyt yhtään juoksemaan, Carl Johan Jepson onnistui ajamaan keulavoiton Färjestadissa. Don Fanucci Zet voitti kolme ensimmäistä kilpailuaan.Hyvän talvivalmennuksen jälkeen Don Fanucci Zetin 4-vuotiskausi alkoi voitoilla. Toisen startin ykkönen tuli jo Rommen Klass II -sarjasta. Ensimmäisen ikäluokkakilpailun vuoro oli toukokuussa, jolloin ori otti Kungapokalenissa kakkosen johtopaikalta tiukan kamppailun päätteeksi, Aetos Kronos voitti.Prix Readly Expressin voiton jälkeen Don Fanucci suuntasi Sprintermästareniin Halmstadiin heinäkuun alussa. Ensin se voitti karsinnan ja sitten 1,2 miljoonan kruunun ykkösen finaalista Ruotsin ennätyksellä 09,6a/1609. 4-vuotiskausi huipentui Derbyn kakkossijaan, tallikaveri Hail Mary vei voiton.”Don Fanucci Zet sairasteli Halmstadin jälkeen, emmekä pystyneet valmistautumaan Derbyyn parhaalla tavalla. Karsinnassa meillä oli lähtörata 12, mutta ori pinnisti kakkoseksi ja finaaliin, jossa saimme kasiradan. Oli vahvaa tekemistä ottaa sieltä kakkossija”, Redén kertoo..Don Fanucci Zet piti Derbyn jälkeen seitsemän kuukauden kilpailutauon ja suuntasi 5-vuotiaana ensimmäiseen Elitloppetiinsa. Karsinnasta tuli kakkossija Vivid Wise Asin jälkeen. Finaalissa Gocciadoron Vivid Wise As veti kovaa, mutta Don Fanucci Zet punnersi väkevästi ohi ja kolmen miljoonan kruunun voittoon ajalla 08,9a/1609.Vuoden 2022 Elitloppetista tuli karsintavoitto, mutta finaalissa ori laukkasi. Vuosien 2023 ja 2024 Elitloppetien karsinnoissa se oli viides ja seitsemäs, eikä yltänyt finaaliin. Viime vuonna Don Fanucci Zet voitti karsinnan ja oli finaalissa toinen Go On Boyn jälkeen. Tämän vuoden Elitloppetista tuli karsinnan voitto ja finaalin vitossija ennätystuloksella 07,6a/1609..Xanthis Harvey on Redénin tallin toinen hevosen Kymi GP:ssä. Propulsionin poika voitti Kriteriumin ja 4 miljoonaa kruunua vuonna 2022. Jovialityn voittamassa Derbyssä se sijoittui viidenneksi. Xanthis Harvey teki heinäkuun alussa loistojuoksun Årjängs Stora Sprinterloppissa. Se pinnisti johtavan rinnalta kakkoseksi ja tarjosi voittaneelle Gio Cashille kovan vastuksen. Redén ajaa itse Xanthis Harveytä Kouvolassa.”Xanthis Harvey on noussut hienoon kuntoon. Se oli todella hyvä kakkonen Årjängissa ja jätti Francesco Zetin taakseen. Xanthis Harvey on nopea ja on todella mielenkiintoista nähdä se kansainvälisessä lähdössä”, Redén toteaa.Redénin Cabello kilpailee 4-vuotislähdössä. Jenkeissä syntynyt Muscle Hillin poika siirtyi kesällä Gundersenin tallilta Redénille. Lucas Wallin oli valmentaja USA:ssa. Gundersenilla ori otti 5 voittoa. Redénin tallista ura alkoi Bollnäsin voitolla ja tuloksella 12,7a/2140.”Cabello on uusi hevonen tallissa. Se on oikein mukava, ja vakuutti heti ensimmäisessä kilpailussaan meiltä. Uskon, että sillä on vielä paljon annettavaa tulevaisuudessa, niin hyvältä se tuntuu. Pidän siitä kovasti ja odotan hyvää panosta. Örjan saa nyt ajaa Kouvolassa.”