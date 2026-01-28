Porin raviradan Aarre Multanen tuntee vuosikymmenten kokemuksella kuin omat taskunsa.
Porin raviradan Aarre Multanen tuntee vuosikymmenten kokemuksella kuin omat taskunsa.
Ei mikä tahansa Pelle – Aarre Multanen palasi maailmanmatkoiltaan aina Porin raviradalle

Aarre "Pelle" Multanen on valmentanut Porin raviradalla hevosia noin 45 vuotta ja puuhannut ohessa monenlaista muuta.
Porin ravit
Aarre Multanen
Sebastian Långström
Pelle Multanen

