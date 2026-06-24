Heidi Jääskeläinen ja Hitsi suuntaavat lähiaikoina takaisin Suomeen. Kaksikko on viettänyt alkuvuoden Jörgen Westholmin tiluksilla.
Heidi Jääskeläinen ja Hitsi suuntaavat lähiaikoina takaisin Suomeen. Kaksikko on viettänyt alkuvuoden Jörgen Westholmin tiluksilla.Kuva: Jukka Kivelä
Lähikuvat

Suomenhevostamman Solvallassa suorittama koelähtö osoitti, että Hitsi ei ole vitsi

Viime keskiviikkona moni saattoi hieraista silmiään koelähdössä Ruotsin pääradalla. Kilpailuoikeutta oli hakemassa aito ja oikea kansallisrotumme edustaja.
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