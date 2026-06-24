Suomenhevostamman Solvallassa suorittama koelähtö osoitti, että Hitsi ei ole vitsi

Heidi Jääskeläinen on tähän asti tullut tutuksi Hevosurheilun sivuilta lähinnä juttujen kirjoittajana. Hänessä on myös jutun aihetta, sillä osaava ravinainen on työskennellyt tammikuusta lähtien Jörgen Westholmin tallilla Ruotsissa.Kyseessä ei ole kuitenkaan ensivierailu, sillä Jääskeläinen aloitti hevosenhoitajana Westholmin tiluksilla jo kahdeksan vuotta sitten. Tuolloin visiitti vierähti lähes viiden vuoden pituiseksi. Suomalaisten osaamiseen on luotettu naapurimaassa jo vuosikymmeniä, joten se ei itsessään ole mikään suuren luokan uutinen. Jääskeläisen osalta tilanteesta tekee poikkeuksellisen hänen omistamansa Hitsi-niminen 5-vuotias suomenhevonen. Tamma suoritti tiettävästi ensimmäisenä kansallisrotumme edustajana koelähdön Solvallassa viime viikon keskiviikkona komealla tuloksella 29,4ke.”Ensimmäinen suomenhevonen Westholmin tallissa oli Tuhti-Kersantti, joka oli aikanaan myös minun ensimmäinen oma hevoseni. Vein Kessun mukanani Ruotsiin, jossa se ehti olla 3-vuotissyksyyn asti”, Jääskeläinen alustaa.”Siitä ei olisi varmaan koskaan tullut niin hyvää hevosta, jos olisin treenaillut sitä vain oman pääni mukaan Suomessa. Nämä Jörgenin valmennuspaikat ovat aivan ylivoimaiset, ja oppia pystyy ammentamaan ihan kaikessa. Muistan, kun hän ihmetteli jälkeenpäin, että miten se hevonen saattoi juosta yli 80 000 euron tienestit. Ruuna oli varsavuosina hänen sanojensa mukaan niin lihava ja laiska.”.HitsiTamma, syntynyt 9.4.2021Parvelan Retu – Ypäjä Ilmestyvä, KokevaKasvattaja Saara MäkinenOmistaja Piatan Talli eli Heidi JääskeläinenKilpailuoikeuden vuokraajat Heidi Jääskeläinen ja Jere TörmänenLäpäisi koelähdön 17.6. Solvallassa tuloksella 29,4ke.Hitsin osalta noudatettiin pääosin samaa kaavaa. Jääskeläinen osti tamman jo neljän kuukauden ikäisenä. Myöhemmin se siirtyi liisauksen kautta hänen ja raviväelle tutun mediapersoonan Jere Törmäsen nimiin, joten kilpauraa seurataan varmasti erityisen suurella mielenkiinnolla.”Jere oli mukana jo aikanaan Kessussa. Kun se myytiin, jatkoimme yhteistyötä tähän seuraavaan projektiin. Jere on ollut ihailtavan kärsivällinen Hitsin suhteen.”Tammat eivät ole tehneet aiemmin suurta vaikutusta Jääskeläiseen, mutta poikkeus vahvistaa säännön. Hän kuvaileekin Hitsiä lempilapsekseen.”Opetin tamman itse ja olen ajanut käytännössä kaikki ajot sen kanssa. Viime syksynä tuli sellainen pieni uskonpuute, että jotain pitäisi keksiä, kun nelivuotiskausi ei mennyt kokonaisuudessaan ihan toivotusti. Päätin sitten ottaa sen mukaan reissuun. Minulla on täällä mukana toinenkin suomenhevonen, Vixela, joka on 3-vuotias”, Jääskeläinen taustoittaa.”Onhan se ihan eri tilanne, kun samassa ryhmässä saattaa olla vaikka 15 hevosta yhtä aikaa. Varsinkin, kun ajetaan tuolla tunnelissa, niin lämminveriset ja kylmäveriset menevät käytännössä samat treenit. Ja ajopaikat ovat aina kunnossa.”.Viime keskiviikkona ajettu koelähtö oli yksi merkkipaalu sekä hevosen että taustavoimien polulla. Jo ennen varsinaista suoritusta ilmassa leijui massiivisia jännityksen tunteita.”Tämä koelähtö jännitti oikein erityisen paljon, sillä näin hevosen ensimmäisen kerran sivusta vasta silloin. En syönyt koko päivänä juuri mitään, eikä juttukaan luistanut ihan normaaliin tapaan. Kuuntelin, kun Rikard N Skoglundia kuulutettiin ennen ensimmäistä koelähtöä, sillä hänen piti mennä puhallutukseen. Mies oli juuttunut ruuhkiin, ja oli tulossa raveihin tiukalla aikataululla. Lopulta hän tuli paikalle, ja kysyi ensimmäisenä ja melkeinpä ainoana asiana, että onko tämä hevonen kiltti. Tämä oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun hän ajoi suomenhevosella” Jääskeläinen hymähtää.”Itse koelähtö sujui oikein mukavasti. Kuskin mukaan ensimmäinen puolikas oli ehkä turhankin reipas, kun hevonen lähti niin vauhdikkaasti alkumatkasta laukanneen lämminverisen perään. Muuten hän oli oikein tyytyväinen ajo-ominaisuuksiin, sekä koko suoritukseen.”.Suomenhevosten osalta kilpailumahdollisuudet ovat naapurimaassa käytännössä olemattomat, joten jatkoa ajatellen on tehtävä isoja ratkaisuja.”Minulla on puoli elämää Suomessa ja puoli elämää Ruotsissa, mutta eihän tässä ole muita vaihtoehtoja kuin suunnata kohti Suomea. Aikataulu on vielä auki, ennen kuin saadaan kaikki kyydit sovittua ja asiat järjestettyä.”Jääskeläisen oman valmennustilaston toistaiseksi kunniakkaimmat merkinnät ovat peräisin kolmen vuoden takaa. Jo aiemmin esiin noussut Tuhti-Kersantti kuului tuolloin ikäluokkansa parhaimpiin varsoihin ja sijoittui Kriteriumin finaalissa neljänneksi. Voisiko Hitsi olla pykälän parempi, ja aiheuttaako tällainen mediasuosio ylimääräisiä paineita?”Median suhteen sain hyvää harjoitusta ensimmäinen kilpahevoseni L.Q.Widden kanssa. Se oli aikamoinen tapaus. Ruunan kanssa raveissa oleminen oli melkoinen show, ja hevonen teki itse itsensä tunnetuksi. Widde oli myös hyvin voitokas. Hitsin suhteen toiveita on toki olemassa positiivisen koelähdön jälkeen, mutta esimerkiksi Widden ja Kessun saavutuksiin on vielä matkaa”, Jääskeläinen pohtii..Heidi Jääskeläinen33-vuotias raviurheilun monitoiminainenTyöskennellyt Jörgen Westholmin tallilla useaan eri otteeseenHevosurheilun avustava toimittaja