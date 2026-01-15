King Cole on eläkepäivänsä ansainnut – "Hevonen vain ajautui Ranskaan ja kaikki sattui menemään niin hienosti"

King Cole aloitti Suomessa lupaavasti. 3–4-vuotiaana se voitti Suomessa 8 kertaa ja tienasi 20 650 euroa. Harva olisi kuitenkaan siinä kohtaa uskonut, että voittosumma päätyisi yli 300 000 euron. Ei edes omistaja Jussi Hietalahti – eikä vielä silloinkaan, kun lähetti hevosen Ranskaan.”En ollut osannut haaveilla tai ajatella mitään”, hän tunnustaa.Mies vähättelee omaa rooliaan onnistumisessa ja korostaa sattuman merkitystä, mutta yhtä kaikki, kaikki päätökset ostopäätöksestä maan- ja valmentajanvaihdoksiin olivat oikeita ja oikein ajoitettuja. Uran lopettamispäätökseen asti.King Cole lopetti huipulla ja sai arvoisensa eläkepäivät..43 oli koko uran ja 38 Ranskan vuosien voittoprosentti. Se tarkoittaa jälkikäteen katsottuna, että omistaja saattoi lähteä keskimäärin varsin hyvin odotuksin jännittämään hevosensa puolesta kauemmaksikin..301 758euroa jäi uran lopulliseksi voittosummaksi Suomen Heppa-järjestelmän mukaan..5917euroa tulee keskiansioksi starttia kohden, kun jaetaan voittosumma uran starttimäärällä 51. Suomessa vastaava keskiansio 20 startista oli 1033, Ruotsissa 10 startista 6645 ja Ranskassa 21 startista 10 222 euroa..12,1jäi King Colen absoluuttiseksi ennätykseksi. Sen se juoksi 24.5.2024 Vincennesin radalla 2850 metrin tasoitusajossa. 1.13-rajan ori alitti vastaavalla keskipitkällä matkalla ja lähetystavalla neljästi Vincennesin ja kahdesti Cagnes-sur-Merin radalla..9starttia uran 51 startista päätyi hylkäykseen tai keskeytykseen – 5 Ranskassa ja 4 Suomessa. Täysin ongelmaton ja yksinkertainen tapaus King Cole ei siten hienosta statistiikasta huolimatta ollut..1,84oli King Colen voittajakertoimien keskiarvo ja 2,7 korkein voittajakerroin Ranskan voittojuoksuissa. Totossa sillä oli vaikea Ranskassa rikastua..Kaikki odotukset ylittyivätJussi Hietalahti, omistajaEn ollut koskaan käynyt Ruotsin Kriterium-huutokaupassa, mutta syksyllä 2018 lähdin sinne. Lindströmin Marjon tiimi katteli mulle mahdollisia varsoja. Apuna oli myös eläinlääkäri Leena Puupponen. Maharajah kiinnosti isänä, ja kahteen sen jälkeläiseen päädyttiin: Fancy Avenueen ja King Coleen.””Molemmat meni Marjolle treeniin ja juoksi 2-vuotiaana samassa koelähdössä. Fancy Avenue tuntui siihen aikaan lahjakkaammalta ja aloittikin samana syksynä kahdella voitolla. Sitten kävi Forssassa onnettomuus. Toinen hevonen pääsi varikolla irti ja tuli kylkeen. Fancy Avenue jouduttiin lopettamaan tappiottomana.””King Colella oli pieniä jalkahuolia. Se starttasi 3-vuotiaana vain kerran ja näytti kyllä hienolta, mutta ikäluokkalähdöt unohdettiin varhain. 4-vuotiskaudelta muistan yhden Vermon startin, jossa se painui keulaan, jätti muita 30 metriä ja voitti täyden voltin ajalla 15,7. Silloin ajattelin, että se taitaakin olla aika hyvä hevonen.””Kun 4-vuotiskausi oli ohi, keksin, että Ruotsissa olisi hyvää rahaa tarjolla. Se oli sopiva hetki viedä King Cole sinne, kun voittosumma oli pieni ja hevonen fressi. Se menikin hyvin. Sitten kun se löi Ranskassa menestyneen kruunumiljonäärin Mindvalue W.F:n, tuli ajatus, että miksei tämä pärjäisi Ranskassakin. Päätin lähettää sen sinne.”.”En tuntenut Ranskasta ketään, mutta Christophe Martensin puhelinnumero oli jäänyt puhelimeen yhdestä hevoskaupasta, joka ei mennyt maaliin. Soitin sitten hänelle ja kysyin, ottaisiko hän hevosen. Ensimmäiset startit pikkuradoilla kengät jalassa olivat kohtalaisia, niistä ei voinut päätellä vielä mitään. Kolmannen startin Vincennesissä ajoi Bazire. Alleajossa King Cole meni pelkkää laukkaa. Martens kysyi sen jälkeen, että mitä nyt tehdään. Voitetaan lähtö, Bazire vastasi, ja helposti voittikin. Ykköspalkinto oli yli 20 000 euroa. En ollut osannut haaveilla tai ajatella mitään, mutta se avasi silmiä, mitä Ranskassa voisi hevosella tienata.””Ensimmäisen Vincennesin voittojuoksun aikaan olin perheen kanssa laivareissulla ja katsoin lähdön laivan pätkivän netin kautta, mutta sittemmin tuli käytyä katsomassa lähtöjä paikan päälläkin. Erityisesti Cagnes-sur-Merin voittojuoksut oli hienoja juttuja. Yhdessä Janne Korven ja Esa Lahtisen kanssa omistamani Moon Bridge voitti 2-vuotiaana Kanadassa isompiakin lähtöjä, mutta oli erilaista kokea nämä paikan päällä, kun oli isosti väkeä ympärillä ja yleisö huusi. Se antoi kovemmat fiilikset, vaikka jännitänkin yhtä lailla, kun ajetaan tonnista Porin illassa.””Vuosi sitten jouluna King Cole voitti suoraan tauolta, muttei jotenkin säväyttänyt. Ajattelin, että se johtui vain tauosta, mutta sitten rupesi tulemaan lisää ongelmia ja laukkastarteissakin hevonen oli haluttoman oloinen. Kovat lähdöt oli vaatineet veronsa. Kesä vielä katsottiin, mutta sen jälkeen Martenskin oli sitä mieltä, että oli parempi luovuttaa. Suomessa King Cole olisi varmaan vielä pärjännyt, mutta niin hienon uran jälkeen en halunnut tuoda sitä kilpailemaan 70-prosenttisena tänne. Aikansa kutakin. Eläkepäiville olisin sen kyllä tuonut, se oli ne ansainnut, mutta nekin järjestyivät hienosti Ranskasta. King Cole ei ollut supertähti, mutta ei sen menestyksestä varmaan haittaa ollut Martensillekaan, jolla menee nyt tosi lujaa.””King Colen tarina kertoo, miten paljon hevosten kanssa on sattumasta kiinni. Voisin kertoa mitä vain, mutta tosiasiassa en suunnitellut mitään – hevonen vain ajautui Ranskaan, ja kaikki sattui menemään niin hienosti. Olisihan sen kanssa vielä mielellään vuoden, pari jatkanutkin, mutta kiva kun meni näinkin. Hevonen antoi paljon enemmän kuin osasin koskaan odottaa.”.Ilman kenkiä kuin eri hevonenChristophe Martens, valmentaja, ohjastajaKing Cole jäi kilpauran päätyttyä tänne Ranskaan. Vaimoni Dominique ei suostu eroamaan siitä. Hevosen luonne onkin aivan ihana – un amour de cheval! Suloinen, ihana persoona. Ruunan ja vaimoni välille kehittyi uskomattoman vahva yhteys. Lopulta se ei antanut laitumeltakaan kiinni kuin Dominiquelle. Mutta kun hän meni tarhan portille ja huusi hevosta nimeltä, se laukkasi hirnuen heti hänen luokseen.””Kaikkia entisiä valmennettavia ei ole tietenkään mahdollista pitää, mutta meillä on omilla laitumilla kymmenkunta eläkeläistä. Ne jollain lailla tärkeimmät. King Colella on iso laidun, jonka se jakaa toisen ruunan kanssa. Se saa olla paljon ulkona. Luulen, että se on varsin tyytyväinen elämäänsä ja saa meidän puolestamme nauttia siitä.””Kilpahevosena King Colea voi vain kehua. Sen juoksema reilut 300 tuhatta euroa on iso raha Ranskassakin. Toki sitten ne hevoset, jotka menevät vielä tästäkin yli, ovat oma rotunsa kokonaan. King Cole oli siitä kiintoisa, että se ei ollut sillä lailla nopea, että juuri se olisi ollut sen ykkösominaisuus. Mutta kestävä se oli, nimenomaan vauhtikestävä. Sille sopi juoksu, jossa paukutettiin lähdöstä maaliin tasaista kovaa.””Kun ruuna saapui Ranskaan, alku ei ollut helppo. Kolme ensimmäistä juoksua meni huonommin, mutta sitten löytyi viisastenkivi: kenkien riisuminen. Se tehtiin, kun Jean-Michel Bazire ohjasti sen Vincennesin voittoon kesäkuussa 2023. Ilman kenkiä siitä tuli kuin eri hevonen. Eroa on kuin yöllä ja päivällä.””Cagnes-sur-Meristä tuli King Colen suosikkirata, mutta se on voittanut myös Amiensissa (myötäpäivään juostava rata), La Capellessa ja Vincennesissä. Hyvin se riitti Vincennesissäkin! Kyllä King Cole ihan oikea huippuhevonen on, mutta enemmänkin sillä ranskalaisille ravureille tyypillisellä tavalla, raa’alla voimalla ja pidemmillä matkoilla. Ja voittihan sen isä Maharajahkin Prix d’Amériquen.””Ura päättyi maaliskuussa 2025. Pääsyy oli keuhko-ongelmat. Todettiin, että se on eläkkeensä jo ansainnut.”