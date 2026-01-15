Christophe Martens ohjasti King Colen keväällä 2024 Vincennesissä Prix Mutus’n voittoon. Tili karttui 26 550 eurolla.
Christophe Martens ohjasti King Colen keväällä 2024 Vincennesissä Prix Mutus’n voittoon. Tili karttui 26 550 eurolla.Kuva: Bruno Vandevelde
King Cole on eläkepäivänsä ansainnut – "Hevonen vain ajautui Ranskaan ja kaikki sattui menemään niin hienosti"

Upean kansainvälisen uran tehnyt ja kaikessa hiljaisuudessa eläköitynyt King Cole oli aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
