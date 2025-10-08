Elämäkertakirja? Asiantuntijakommentaattorin työ tv:ssä? Paluu kaviourille? Peter Ingves ei sulje pois mitään vaihtoehtoa.
Elämäkertakirja? Asiantuntijakommentaattorin työ tv:ssä? Paluu kaviourille? Peter Ingves ei sulje pois mitään vaihtoehtoa. Kuva: Mats Ekman
Elämä hymyilee taas Peter Ingvesille – "Kaikki oli pelkkää suorittamista"

Peter Ingves löysi uupumisen ja terveysongelmien jälkeen elämäänsä balanssin ja katsoo valoisasti tulevaisuuteen synnyinseudullaan Kristiinankaupungissa.
