Elämäkertakirja? Asiantuntijakommentaattorin työ tv:ssä? Paluu kaviourille? Peter Ingves ei sulje pois mitään vaihtoehtoa. Kuva: Mats Ekman

Lähikuvat

Elämä hymyilee taas Peter Ingvesille – "Kaikki oli pelkkää suorittamista"

Peter Ingves löysi uupumisen ja terveysongelmien jälkeen elämäänsä balanssin ja katsoo valoisasti tulevaisuuteen synnyinseudullaan Kristiinankaupungissa.