Laura Sipilälle hevosenhoitajan ura on elämäntapa ja terapia samassa paketissa

Laura Sipilä on päässyt useamman kerran mukaan Toto75-seremonioihin juhlistamaan hoitamiensa hevosten menestystä. Siksi nimikin on livahtanut useamman kerran ravilähetyksissä ruudussa.Voitonhuumassa on jäänyt selvittämättä, kuka on 22-vuotias Laura Sipilä, joka kertoo hengittävänsä hevosten kanssa samassa syklissä.“Pyrin olemaan helposti lähestyttävä, avoin ja positiivinen ihminen. Sen verran paljon on ollut negatiivisia juttuja lajin parissa, että tässä tulee vaihteeksi vähän positiivisia ajatuksia”, Sipilä nauraa. Sipilän oma äiti Susanna Lehtimäki ei ole laisinkaan hevosihmisiä, mutta täti Annamari Sipilä on, ja samoin hänen lapsensa, Lauran serkkutytöt Riikka ja Katri Avotie.“Heinäpaalin päällä olen varmasti nukkunut elämäni ensimmäiset päiväunet. Annamarin kanssa Sahalahdessa olen saanut harrastaa ja ratsastaa hevosilla jo pikkutyttönä. Hänelle kiitos, että olen pienestä saakka päässyt hypistelemään hevosia. Ponikortti piti hankkia heti, kun täytin 10 vuotta. Reitti on ollut hyvinkin suorapolkuinen, sillä poneilla ajan edelleen kilpaa”, Sipilä hekottaa.Äitikin saa kiitosta, sillä ensihoitajaksi ja ambulanssityöntekijäksi kouluttautuminen on tuonut perspektiiviä elämään, sekä merkityksellisen työn.“Äiti sanoi ollessani nuorempi, että pitää hankkia oikea ammatti. Sen olenkin itselleni opiskellut, ja toiminut muutaman vuoden ensihoitajana ambulanssissa. Teen sitä työtä vieläkin silloin tällöin, mutta viime vuoden keväästä saakka olen toiminut hevosenhoitajana Suvelan tallilla. Miltei joka päivä tie vie aamulla Suvelaan”, Sipilä jatkaa.Työ talliympäristössä tasaa tunneihmisen energioita, ja antaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ammatissa, joka oli jo teini-iässä koko elämä.“Nykyinen työni Suvelan tallilla on ollut minulle antoisa maailma. Hevoset ovat äärettömän hienoja. Porukka on tosi mukava, ja täällä on ihmisten sekä hevosten hyvä olla. Kaikki osaavat arvostaa toinen toisiaan, ja homma toimii. Oppia on tullut valtavasti, jonka lisäksi olen päässyt kiertämään paljon raveissa. On ollut hienoa olla mukana osana tiimiä, ja sitä kokee olevansa etuoikeutettu”, Sipilä kommentoi..Laura SipiläSyntynyt 2004Hevosenhoitajana Suvelan tallillaOllut Kimmo Taipaleella kesätöissä vuonna 2021 Käynyt hetken Ruotsissa töissä Roni Paldanilla ja Kai P JussilallaViime talvena kaksi kuukautta Hanna Lepistön Stora Albyn tallilla töissä.Itsensä kehittäminen on yksi Sipilän tavoite hevosten kanssa toimiessa. Hän kokee, että siitä näkökulmasta katsottuna ei Suomessa juuri voisi olla parempaa paikkaa työskennellä.“Tallissa on varsoja ja aikuisia kilpahevosia. On hienoa nähdä, miten varsa rupeaa kehittymään opetusvaiheesta kilpahevoseksi. Toisaalta aikuisten ravureiden kanssa on heti päässyt tekemään töitä sillä mielellä, että ne tulevat starttiin, kunhan saadaan pienet vastoinkäymiset voitettua.”Sipilä poimii omista hoitohevosistaan esimerkkinä Ecstacyn. Siitä ja monesta muusta hevosesta luopuminen on ollut hankalaa.“Ecstasy toi minulle ensimmäisen arvokkaamman voiton hoitajana, ja tamma oli Forssan Tammavaltikassa kokonaiskilpailussa hienosti kakkonen. Se meni kahdesti 13,4-tuloksen täydestä voltista, ja oli muutenkin rehellinen kilpatamma. Kaikista hienointa oli, miten alkujaan hyvin epävarmalle hevoselle löydettiin sille sopiva balanssi, ja lopulta Ecstasy oli hyvinkin suoritusvarma kilpailuissa. Ongelmien ratkaiseminen vaatii valtavan paljon tietotaitoa”, Sipilä pohtii..Tallille pääsy on asia, jota joka päivä odotan.Laura Sipilä.Menetykset kuuluvat lajiin. Dexter Ors tuli kovin odotuksin Alessandro Gocciadorolta reilu vuosi sitten, ja se ehti aloittaa voitolla ennen menehtymistään. Se oli hoitaja Laura Sipilälle erityisen kova paikka. “Elän tosi paljon tunteella ja välillä tuntuu, että hengitän hevosten kanssa samaan sykliin. Pettymykset ja ilot koen voimakkaasti. Dexter Ors ehti säväyttää jo ennen ensimmäistä kilpailua, mutta sen jälkeen tuli ähky. Yritimme kaikkemme, mutta Dexter Ors menehtyi Viikin eläinsairaalaan. Mitään ei ollut tehtävissä. Se oli äärettömän hieno hevonen”, Sipilä huokaa.Suvelan tallilla on oppinut käsittelemään muutenkin luopumista, sillä hevosmäärä on vaihdellut tiheään. Uusista tulokkaista Frivola Grif teki heti Sipilään vaikutuksen. Se on ottanut jo kaksi Toto75-voittoa.“Kun pääsin Tampereen Kriterium-päivän jälkeen kotiin, ja vein Frivolan Grifin karsinaan, se oli hieno hetki. Muut hevoset seurasivat tarkasti, kun voittaja saapui talliin ja alkoi juomaan vettä. Hevosesta huokui onnellisuus”, Sipilä kuvailee.Samalla hetkellä, kun Frivola Grif ja Laura Sipilä nauttivat Toto75-voitosta kotitallillaan, raviurheilun kesän ja syksyn skandaalit ravistelevat lajia. “Suurin harmi ja suru tulee siitä, että ihmiset saavat otsikoista väärän kokonaiskuvan raviurheilusta. Ihmiset näkevät monella eri osa-alueella paljon vaivaa hevosten hyvinvoinnin eteen. Nyt jos koskaan tarvitaan sitä, ettei negatiivisten juttujen voima jyrää kaikkea hyvää alleen. Siksi haluan omalta osaltani kertoa ihmisille, mitä kaikkea hyvää tämä laji pitää sisällään.”.Sipilä pitää hevosenhoitajan työtään samalla elämäntapana ja hyvänä terapiana. Jos itselle tärkeästä asiasta joutuu lukemaan yhtenään negatiivisia juttuja, se saattaa jossain vaiheessa vaikuttaa omiin ajatuksiin ja tekemiseen. Ainakin vielä tällä hetkellä työ tuntuu merkitykselliseltä.“Tallille pääsy on asia, jota joka päivä odotan. Jos en jonain päivänä pääse, seuraavana päivänä odotan sitä vielä enemmän. Tykkään olla pihalla ja liikkua, joten talliympäristö on aina ollut se kaikista rauhoittavin paikka. Ei tarvitse huolehtia ja murehtia mistään. Ja kun on ollut murheita, olen kertonut hepoille kaikista synkimmätkin salaisuuteni”, Sipilä nauraa.Sipilä tykkää ajaa hevosten kanssa kotitallilla harjoituksia, mutta hän kokee oman intohimonsa olevan enemmän hoitopuolella.“Tallipäivän paras hetki on iltapäivä. Hevoset ovat silloin syöneet onnellisesti päiväruuat. Sen jälkeen on hetki, jolloin saa olla rauhassa hevosten kanssa. Joskus laaseroidaan tai kääritään jalkoja, ilman mitään kiirettä. Se on todella mielenkiintoista seurata, miten hevonen vastaa hoitoon ja pyrkii kertomaan, että tämä tuntuu hyvältä. Sekin tuo hyvää fiilistä, kun treenien jälkeen seesteisessä hetkessä hoidot menevät hyvin ja sitä kautta kilparadoilla tulee menestystä. Itselle tärkeintä on yhteiset hetket hevosten kanssa.”.Valmentamisen suhteen hän ei pidä mahdottomana, että joskus tulevaisuudessa Laura Sipilä nousisi otsikoihin. Sen aika ei kuitenkaan ole nyt. “Valmentajan rooli on kauhean laaja. Siihen on vielä pitkä matka. Valmentajan pitää olla tarvittaessa tiukempi hevosille, mieluummin olen se kaikista kivoin tyyppi. Tykkään syöttää hevosille porkkanoita ja venytellä niitä. Varmasti sitä kohti mennään, että osaamista tulee koko ajan lisää. Valmentajanvastuu on iso ja siihen liittyy paljon muutakin kuin pelkkä hevosten valmentaminen”, Sipilä tiedostaa.“Olen pyrkinyt hakemaan oppia muualta, sillä ei saa juuttua yhteen paikkaan tai tapaan tehdä töitä. Olisi hienoa päästä ruotsalaiselle valmentajalle oppiin tai käydä vaikka Italiassa opintoreissuilla. Mitään suunnitelmia sellaisesta ei kuitenkaan tähän hätää ole.”Ohjastaminen on sekin jäänyt ainakin toistaiseksi, jos ei ponilähtöjä oteta lukuun.“Semmoinen kilpailuvietti löytyy, että pyrin parhaaseen mahdolliseen suorittamiseen. Jos kysytään, ajanko ikinä hevosilla kilpaa, niin en välttämättä. Tosi paljon jännittävämpää on seurata lähtöjä radan reunalta. Auton takana on niin paljon actionia ympärillä, ettei sitä kerkeä jännittämään. Mieluummin ähisen ja puhisen tallialueella, enkä välttämättä edes uskalla katsoa koko lähtöä”, Sipilä selvittää.Juuri näitä ruohonjuuritason kokemuksia Sipilä toivoisi mahdollisimman monen pääsevän kokemaan.“Ravikoulujen kautta meillä on mahdollisuus saada lajiin opiskelijoita ja vanhempia ihmisiä. Talliympäristössä toimiessa on se hyvä puoli, että sieltä löytyy ihan takuuvarmasti jokaiselle sopiva rooli. Sellaisia mahdollisuuksia osallistujia lajin pitäisi vain pystyä tarjoamaan ihmisille enemmän.” Ennusmerkit näyttävät siihen suuntaan, että ambulanssikeikat jäävät entistä vähemmälle tulevaisuudessa. “Äiti on nykytilanteesta onnellinen. Ammatti löytyy, jos en jonain päivänä enää haluaisikaan työskennellä hevosten kanssa. Hän on aina tukenut minua. Välillä olen kokeillut jotain muutakin, mutta tätä haluan tehdä”, Sipilä päättää..Koko henkilökunnan gottlanninruss ArmaniArmani on 124,5 senttiä korkea gottlanninruss-poni, jonka ennätys on 43,7 ja voittosumma yli 10 000 euroa. Numeroita tärkeämpää on sen merkitys Laura Sipilälle ja koko Suvelan tallille.Laura Sipilä on päässyt tekemään lähes kahdeksan vuotta Armanin kanssa töitä, ja hän on ohjastanut valtaosan valmennettavansa uran starteista. Sipilä on kasvanut Armanin rinnalla: hän oli 17-vuotias Armanin ollessa parhaassa vedossaan.”Vuosi 2021 on Armanin huippuvuosi. Se voitti Poniruhtinas-kilpailun, Suomen mestaruuden ja Killerin ponieliitin, ja paransi samalla ennätyksiään huimasti. Sen jälkeen Armani on paininut erilaisten terveysmurheiden kanssa, mutta viime keväänä tullessani Suvelaan se on tehnyt vielä yhden kerran uuden nousun huipulle”, Sipilä kertoo..Sitä päivää tämä tyttö ei unohda koskaan.Laura Sipilä.Viimeiset puolitoista vuotta eivät ole olleen Armanille pelkkää jäähdyttelyä, vaan vaaleanpunarautias ruuna tarjosi Sipilälle yhden hänen elämänsä tähtihetkistä viime keväänä.”Armani voitti Pikkufinlandian, ja sai sitä kautta kutsun Solvallaan Lilla Elitloppetiin. Se oli hieno ja tietyllä tavalla raskas reissu, kun kaikki valmistelut tehtiin viimeisen päälle. Aina kun eläintä lähdetään kuljettamaan, siihen pitää varautua erityisen hyvin. Pääsin ajamaan Ruotsin pääradalla kilpaa, mikä oli yhden unelman täyttymys. Vaikka suurta menestystä ei tullut, sitä päivää tämä tyttö ei unohda koskaan”, Sipilä herkistyy.Tänä keväänä Pikkufinlandian voitto toi uuden kutsun Solvallaan, mutta 16-vuotiaan seniorin kanssa päädyttiin jäämään kotiin Suvelan tallille. Sen kilpaura jatkuu kuitenkin vielä, ja erityinen merkitys Armanilla on tallilla työskentelevien ihmisten mielialaan. “Koko tallihenkilökunta on mukana ponin elämässä, ja kaikki auttaa sen hoidossa sekä treenauksessa. Miehet tykkää ihan yhtä paljon Armanista kuin kaikki muutkin. Rinaldo Roth sekä Dimitri Hedman ovat ajaneet sillä myös treenejä. Armani ottaa niin hyvin vauhtia, etteivät varsat pääse siitä niin vain ohitse. Sillä ajetaan paljon varsapäivinä nuorten hevosten kanssa, ja jos joku sen ohittaa, niin sitten tallissa on tavallista parempi varsa”, Sipilä nauraa.