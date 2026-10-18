Laura Sipilä pyrkii omalla iloisella ja energisella luonteellaan tuomaan positiivisuutta raviurheiluun.
Laura Sipilä pyrkii omalla iloisella ja energisella luonteellaan tuomaan positiivisuutta raviurheiluun.Kuva: Maisa Hyttinen
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Laura Sipilälle hevosenhoitajan ura on elämäntapa ja terapia samassa paketissa

Laura Sipilä vastaa yhtenä tärkeänä lenkkinä Suvelan tallin hevosten päivittäisestä hyvinvoinnista.
Julkaistu
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Laura Sipilä
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