Elina Miettusta kiinnostaa tulevaisuudessa myös oman valmennustoiminnan aloittaminen, mutta vielä se ei ole ajankohtaista.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Elina Miettunen vietti Yhdysvalloista palattuaan Suomessa alle vuorokauden, kunnes lähti Ranskaan – "Kotiin pääsee aina"

Elina Miettunen kerää tietotaitoa ja kokemuksia ulkomailla.
