Elina Miettunen vietti Yhdysvalloista palattuaan Suomessa alle vuorokauden, kunnes lähti Ranskaan – "Kotiin pääsee aina"

Suomessa on hytisty alkuvuosi tavanomaista tammikuuta kovemman pakkasjakson kourissa. Hevosenhoitajana työskentelevä Elina Miettunen, 22, ei ole pakkasista välittänyt, sillä hän on viettänyt talven pääosin muualla.Marraskuussa Miettunen pakkasi laukkunsa ja suuntasi Kaustiselta Yhdysvaltoihin. Tarkemmin ottaen hän matkasi New Jerseyssä sijaitsevaan Allentowniin, pieneen kylään, jossa asuu alle 2000 ihmistä ja josta on lyhyt työmatka Magical Acres -farmilla sijaitsevalle Noel Daleyn tallille, jossa Miettunen työskenteli.”Sieltä jäi kivat muistot. Viihdyin siellä tosi hyvin”, Miettunen muistelee tammikuussa päättynyttä reissuaan.Yhdysvaltoihin hän päätyi Martti Ala-Seppälän avustuksella. Miettunen kertoo halunneensa ulkomaille nähdäkseen uutta. Käytännössä hän on elänyt aina aiemmin Kaustisella, jossa hänen äitinsä Pirjo Paavola ja tämän puoliso Veli-Erkki Paavola pitävät talliaan.Muutto Kaustiselta Yhdysvaltoihin voi olla melkoinen kulttuurishokki. Miettusen sopeutumista helpotti neljä suomalaista työkaveria. Ja tietysti hevoset, jotka ovat samanlaisia eläimiä Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.”Työpäivät ovat Yhdysvalloissa paljon lyhyempiä kuin Suomessa. Siellä on hoitajat ja kuskit erikseen, joten päivä menee tosi jouhevasti. Hoitajien ei ole pakko ajaa hevosia, jos ei halua. Vaikka päivät ovat lyhyitä, työnteko on tehokasta”, Miettunen kertoo.Aikaa jää myös vapaa-ajalle, ja sen viettämiseen on runsaasti mahdollisuuksia, joita Miettunen myös hyödynsi aktiivisesti. Talliporukan kanssa tuli käytyä keilaamassa, illallisilla ja New Yorkissa. Monipuolisen vapaa-ajan vieton mahdollistaa myös palkkataso, joka on Suomea korkeampi. Toki, yleisesti ottaen myös Yhdysvaltojen hintataso on Suomea korkeampi. Hintatason määrittää osaltaan myös paikkakunta. Miettunen ei huomannut radikaaleja eroja muuten kuin vuokrissa, jotka ovat Kaustisella edullisia.Eikä Yhdysvallat olisi kapitalismin kehto, jos ei omaa työpanosta kasvattamalla olisi mahdollisuuksia lisätienesteihin.”Palkka määräytyi sen mukaan, kuinka monta hoidettavaa hevosta on. Minulla oli alkuun kuusi hevosta, ja kaksi viimeistä viikkoa tuurasin yhtä työntekijää ja minulla oli kahdeksan hevosta.”Vaikka meno Yhdysvalloissa voi suomalaisten uutismedioiden välityksellä näyttää levottomalta, ei Miettunen havainnut sillä vaikutusta omaan arkeensa. Pieni paikkakunta tarjosi rauhallisen ja turvallisen elinympäristön..Tammikuun loppupuolella Miettunen palasi Suomeen. Hän ehti kuitenkin viettää kotimaassaan vain noin 20 tuntia, kunnes tie vei jälleen ulkomaille, tällä kertaa Ranskaan. Aluksi hänen oli tarkoitus lähteä lomamatkalle Pariisiin ja käydä samalla paikan päällä katsomassa Prix d’Amérique. Mielessä kypsyi ajatus, että josko raviurheilun eurooppalaisessa mahtimaassa avautuisi mahdollisuus myös työntekoon. Sellainen järjestyi Jori Turjan ja Helena Balacin avustuksella. Eikä ihan keneltä tahansa työnantajalta, sillä Miettunen työskentelee tällä hetkellä legendan statuksen saavuttaneen Jean-Michel Baziren tallilla.Vanhempi Bazire on tällä hetkellä sivussa tallin toiminnasta harjoituksissa sattuneen vakavan loukkaantumisen vuoksi, mutta talliarki on pyörinyt jo vuoden 2024 syksystä asti hänen poikansa Nicolas Baziren johdolla.”Ensimmäiset päivät olin aika hukassa. Täällä moni ei osaa englantia, mikä vähän hankaloittaa asioita. Pikkuhiljaa asiat alkavat sujumaan.”Ranskassa päivät ovat varsin erilaisia kuin Yhdysvalloissa. Päivä alkaa kuudelta ja puolenpäivän jälkeen talli suljetaan hetkeksi. Työpäivä jatkuu kello 15.30 alkaen vielä parin tunnin ajan.”Suomessa ajetaan 2–3 kertaa viikossa pitkä lenkki. Ranskassa ja Amerikassa hevoset ajetaan kuusi kertaa viikossa, mutta lenkit ovat lyhyempiä. Ranskassa hiittejä ajetaan 2–3 kertaa viikossa, Amerikassa kahdesti viikossa”, Miettunen vertaa treenisysteemejä.Hän työskentelee Ranskassa helmikuun loppuun saakka. Sen jälkeen koittaa paluu Kaustiselle, mutta todennäköisesti vain hetkeksi.”Ainakin nyt tuntuu siltä, että lähden kesällä takaisin Amerikkaan. Viihdyin siellä niin hyvin. Ja silloin hevosista suurin osaa lähtee kilpailemaan Kentuckyyn Red Milelle. Se olisi hauska nähdä. Todennäköisesti seuraava reissu tulee olemaan edellistä pidempi.”.Yhtä konkreettista ulkomailla tarttunutta oppia Miettusen on vaikea nostaa esiin, mutta hän kehuu eri talleilla tapaamiaan hevosenhoitajakollegoita ja muistuttaa, että missä ikinä kulkeekaan, kannattaa silmät ja korvat pitää auki, niin oppia kertyy kuin huomaamatta.Ammatillisen tietotaidon lisäksi matkailu kartuttaa kokemuspankkia. Miettunen suositteleekin jokaista kollegaansa lähtemään ulkomaille ainakin käymään, jos muiden maiden ja tallien toimintatavat yhtään kiehtovat.”Kotiin pääsee aina, jos se ei tunnukaan omalta jutulta. Olen tavannut niin paljon hienoja ihmisiä ja saanut työskennellä hyvien ja hienojen hevosten kanssa, että saan olla tosi kiitollinen. Kun koittaa tehdä työt aina niin hyvin kuin osaa ja tutustuu uusiin ihmisiin, siitä on varmasti apua myös tulevaisuudessa.”