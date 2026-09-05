Shackhills Hazel starttaa Oulu Expressin finaaliin radalta kaksi Tuukka Variksen ohjastamana.
Shackhills Hazel starttaa Oulu Expressin finaaliin radalta kaksi Tuukka Variksen ohjastamana.Kuva: Maisa Hyttinen
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Ensimmäinen Express hakusessa – Shackhills Hazel siihen pystyy

Jari Kinnusen silmäterä Shackhills Hazel on huippupaikaltaan Oulun nimikilpailun kuumin nimi.
Julkaistu
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Jari Kinnunen
Oulu Express
Shackhills Hazel
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