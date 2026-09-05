Ensimmäinen Express hakusessa – Shackhills Hazel siihen pystyy

Vuodesta 1981 alkaen ajettu perinteinen Oulu Express ajetaan toista kertaa peräkkäin suoraan finaalina. Kilpailun historian ehdoton hahmo on Pekka Korpi, jonka valmennettavat ovat juhlineet vuosien saatossa peräti kahdeksan kertaa.Sastamalan mies Jari Kinnunen on ollut suojattiensa kanssa mukana monena vuonna, mutta täydellistä onnistumista ei ole toistaiseksi tullut. Tulevana lauantaina tähän tilastoon saattaa hyvinkin tulla muutos, sillä luokkansa näyttänyt Shackhills Hazel lähtee tavoittelemaan 26 000 euron ykköspalkintoa suurimpana ennakkosuosikkina..Shackhills Hazel3-vuotias tamma, i. Readly Express, e. AmazatoStartteja 10: 5–1–0, 38 700 euroaEnnätykset: 13,4ake, 15,7keOmistajat Jari ja Jarmo KinnunenKasvattaja Jarmo KinnunenValmentaja Jari KinnunenHoitaja Alina KauttoonStarttaa Oulu Expressin finaaliin radalta kaksi Tuukka Variksen ohjastamana (Toto75-7).Kinnusten oman kasvatustyön hedelmä lähtee matkaan kakkosradalta, joten etukäteen kaikki vaikuttaa hyvältä.”Lähtöpaikka on sellainen, että ainakaan alkumatkasta ei tarvitse reissuttaa ulkoratoja pitkin eteenpäin päästäkseen toiselle radalle. Se säästää hevosta ihan jonkin verran”, Kinnunen analysoi.”Kaikki on mennyt suunnitellusti Seinäjoen kilpailun jälkeen. Viimeisimmät harjoitukset ovat menneet hyvin, ja sen puolesta voi olla positiivisin mielin. Olisihan tässä välissä voinut ajaa esimerkiksi Kouvolassa, mutta edessä on kuitenkin todella tiukka rupeama. Oulu Expressistä on kymmenen päivää Kriteriumin karsintoihin, ja jos selviää finaaliin, niin siinäkään välissä ei ole kovin pitkä starttiväli. Ouluun ei voi lähteä löysin rantein, sillä vastassa on monta hyvää varsaa. Mutta toisaalta hevosta ei voi laitella liian hyväksikään, sillä Kriteriumin karsinta on raastava kilpailu, ja hevosella pitää olla silloin kaikki kohdillaan.”Kinnunen lähettääkin terveisensä kilpailukalenterin laatijoille.”Kysyisin, että onko tämä nyt hevosten hyvinvoinnin kannalta optimitilanne? Tässä tulee niin monta kovaa starttia lyhyen ajan sisään. Jos hevosella on jotain pieniä probleemia, tai se ei palaudu kunnolla, niin tilanne on aika armoton. Mekin olemme joutuneet miettimään, missä olisi järkevintä ajaa. Totta kai, kun omistajat maksavat kalliita osallistumismaksuja, niin niissä lähdöissä haluaa olla myös mukana.”.”Nyt on sellainen hevonen, että voittoon on kaikki mahdollisuudet."Jari Kinnunen.Palataanpa sitten Shackhills Hazeliin. Se on voittanut puolet uransa kymmenestä kilpailusta ja osoittanut poikkeuksellisen lahjakkaita otteita. Kinnusen puheenparren sävy muuttuu ihailevaan suuntaan, kun hän kuvailee tammansa parhaita puolia.”Sen luonne on timanttinen. Tamma on armottoman kovaluontoinen, sen näkee jo silmästä. Ihmisellehän se on kiltti, mutta jotain erityistä siinä hevosessa on. Tämän lisäksi fyysinen puoli, eli sydän ja keuhkot, ovat poikkeukselliset. Sillä on pieniä rakenteellisia puutteita, mutta nuo edellä mainitut asiat korjaavat ne puutteet. Sitä tunnetta on vaikea pukea sanoiksi. Eihän näitä saisi vertailla keskenään, mutta hyvällä ja oikeasti hyvällä hevosella voi olla vielä aivan hirmuinen ero. Sen vain tuntee.”Kinnunen arvostaa perinteisiä ikäluokkalähtöjä. Tämän vuoksi mies on huolissaan esimerkiksi Äimäraution perinteikkään kilpailun tulevaisuudesta.”Jos ajattelen pelkästään tätä kilpailua, niin onhan tilanne surullinen. Mikä tämän kilpailun tulevaisuus on? Kyllähän sitä valmennuksellisestikin miettii aina melko pitkälle, ja toki oletin, että Oulu Expressissä ajetaan sekä karsinnat että finaali. Loppukilpailun ajankohta olisi tänä vuonna voinut olla pari viikkoa aikaisemmin. Silloin olisi jäänyt noin kolme viikkoa väliä Kriteriumin karsintoihin. Maksaneita oli kuitenkin niin monta, mutta lopulta niitä ei ilmoitettukaan mukaan.”Ensimmäinen Oulu Expressin voitto maistuisi luonnollisesti hunajaiselta, mutta kauden suurin maali odottaa muutaman viikon päässä.”Nyt on sellainen hevonen, että voittoon on kaikki mahdollisuudet. Tamma selvittää Oulun kaarteet, joten omaan pitää uskoa. Kyllähän vuoden ykkösjuttu on silti ilman muuta Kriterium. Se on suurin klassinen kolmivuotislähtö, jonka voi voittaa vain kerran. Juostavan matkan vuoksi kyseessä on hurjan kova kilpailu, jossa ei riitä, että hevonen on 90-prosenttinen. Siksi tuon kilpailun voittajia varmasti arvostetaankin erityisen paljon”, Kinnunen päättää.