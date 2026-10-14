Vappuravit 1.5.2026 Joensuu nro 3 Boscon Visa/Paavo Reponen, 1 Aaltonen/Antti Turunen.
Aaltonen ja Antti Turunen heittivät Joensuun vappuraveissa tiukan haasteen, mutta Boscon Visa ja Paavo Reponen pitivät kausiavauksessa pintansa.Kuva: Nelly Frilander
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Epäonnen soturista ruunaruhtinaaksi – Boscon Visa on koko perheen silmäterä

7-vuotias Boscon Visa on loikannut tällä kaudella maamme kovimpien ruunien kastiin.
Julkaistu
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Ruunaruhtinas
Boscon Visa
Paavo Reponen
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