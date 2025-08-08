I-palkinnon työkantakirjaori Esu kuoli keskiviikkona 6.8.Esu ei kilpahevosena jäänyt monenkaan mieleen, sen 11 starttia toi ennätyksen 35,0ke ja 850 euron voittosumman, mutta monelle se on silti jäänyt mieleen Kuninkuusraveistakin.Kouvolan Kuninkuusraveissa Esu esiintyi avajaiskulkueessa ja otti ihmisiä vastaan portilla. Se esittäytyi myös Vermon Kuninkuusravien yhteydessä ja monissa muissa tilaisuuksissa sekä myös kuvissa – kuten esimerkiksi Hevosurheilun joulunumeron 2021 kansimannekiinina..On helppo ymmärtää, miksi juuri se haluttiin, kun kaivattiin edustavaa suomenhevosta. Moitteeton käytös yhdistettynä hienoon rotutyyppiin ja orileimaan ei jättänyt ketään kylmäksi. Vähemmänkin hevosista ymmärtävä saattoi ihastua sen ulkonäköön hienojen liinakkojouhien, piirron ja runsaiden muiden merkkien takia.Heini Kuukka ja Maarit Ruokolainen ostivat vuonna 2002 syntyneen Tarmo Jokirannan kasvatin sen ollessa kymmenvuotias."Ajateltiin laittaa se pienhevoskantakirjaan ja sitten pistää astutuksilla rahoiksi", Heini Kuukka hymähtää.Mittauksessa säälle saatiin kuitenkin mittaa 149 senttiä – sentti liikaa pienkantakirjaan. Tunnettu kouvolalainen hevosmies Matti Ahola työsti orista työhevosen esiin ja esitti sen sitten I-palkinnolla työkantakirjaan. Silti Esulla ei ole yhtään jälkeläistä."Se oli sen ainoa huono puoli, se ei saanut tammoja tiineeksi. Sillä keinosiemennettiin, astutettiin luonnollisesti ja se sai olla tamman kanssa tarhassakin, mutta ei."Orin hyvät puolet korvasivat tuon monin kerroin."Se oli niin viisas, että vain puhe puuttui, enkä olisi ihmetellyt, vaikka yksi kaunis päivä sitäkin olisi tullut. Se merkitsi todella monelle ihmiselle paljon, sillä oli ratsastajiakin vauvasta mummoon.".Lempeän luontoinen ori oli kuitenkin tallin itseoikeutettu kuningas."Viimeksikin kun siihen tuli nuorempi uusi ori, joka alkoi isotella. Löi Esun ohi mennessä etusta. Parin päivän päästä se oli jo hyvin nöyrää poikaa. Kai siellä tallissa oli yön aikana asioista keskusteltu."Esu oli kevyessä käytössä viime päiviinsä saakka. Keskiviikkona sen kunto romahti."Eläinlääkärin veikkaus oli maksan pettäminen, se oli pakko lopettaa. Kova paikka se oli, en tiennyt ennen Esua, että tuollaisia hevosia on olemassakaan."