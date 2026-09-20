Express Go kulkee voitosta voittoon pienestä koostaan huolimatta.
Express Go kulkee voitosta voittoon pienestä koostaan huolimatta.Kuva: Trond Pedersen/hesteguiden.com
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Piskuinen Express Go on ilmiö yli rajojen – "Se erottuu joukosta"

Ponin kokoinen tamma Express Go on hurmannut raviradoilla, ja herättänyt sosiaalisessa mediassa harvinaisen positiivisen tunnemyrskyn.
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Express Go
Ole Standahl
norjalainen raviurheilu
Dag Sveinung Dalen
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