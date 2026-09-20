Piskuinen Express Go on ilmiö yli rajojen – "Se erottuu joukosta"

Norjan Tammakriteriumin nimiinsä syyskuussa vienyt Express Go on voittanut kaikki 10 kilpailuaan. Ole Standahlin kasvattama, omistama ja valmentama Express Go on noussut Norjassa koko kansan suosikiksi. Sosiaalisen median kautta hevonen on tullut tutuksi myös maailmalla.Readly Expressin kolmevuotiaaksi varttunut tytär on näyttänyt kilparadoilla omaperäisellä tyylillään, että maasta se pienikin ponnistaa. Express Go trendaa myös somessa, ja suomalaisetkin ovat kilvan etsineet googlesta tietoa esimerkiksi tamman koosta.Google kertoo säkäkorkeudeksi 147 senttimetriä. Express Go kiitää raviratoja ilman sekkiä välillä turpa maata hipoen, mikä korostaa entisestään hevosen pientä kokoa ja tuo olemukseen muutenkin lisää persoonallisuutta.Tuhkimotarinan täydentää 60-vuotias kasvattaja-amatööri Ole Standahl. Hän asuu Oksvollin kylässä, joka sijaitsee Keski-Norjassa Fosenin niemimaalla Atlantin valtameren rannikolla. Norjalainen media on käynyt jo tekemässä juttua luonnonkauniissa kylässä, jossa tämä ihmehevonen on kasvanut. Express Go on yritetty jo ostaa isolla rahalla, mutta ainakaan toistaiseksi se ei ole ollut kaupan.Express Gon hovikuski Dag Sveinung Dalen kommentoi Hevosurheilulle tuntemuksiaan Bjerkessä juostun Tammakriteriumin voiton jälkeen. Tamma liukui pito päällä 2300 metrin matkalla 13,1-tuloksella muiden ulottumattomiin.”Express Go on pienestä koostaan huolimatta kehittynyt hienoksi kilpahevoseksi. Askellus on tekniikaltaan lähes täydellinen, minkä lisäksi tammalla on poikkeuksellisen hyvä luonne kilpailla. Se erottuu joukosta koonsa lisäksi myös tyyliltään, kun se venyttää päänsä hyvin matalalle ja keskittyy juoksemiseen”, Dalen kommentoi..Express Go3-vuotiaan tamman kavattaja, omistaja ja valmentaja on Ole StandahlSuku Readly Express – Malkin, Ken WarkentinExpress Gon videot ovat keränneet miljoonia katselukertoja eri sosiaalisen median alustoillaTamman juoksutyyliä on verrattu norjalaiseen jalkapallotähteen Erling Haalandiin10 starttia, 10 voittoa, tuoreimpana Norjan Tammakriteriumin ykkössija.Norjalainen ensihoitaja Bente Helland on yksi niistä, jotka ovat sosiaalisen median kautta kiinnostuneet ensin Express Gon suorituksista, ja sitä kautta myös norjalaisesta raviurheilusta.Helland on siviilityössään myös ambulanssinkuljettaja ja etsintä- ja pelastusryhmän jäsen. Hän tottunut toimimaan eläinten kanssa. Express Gon vapautunut tyyli juosta on tehnyt Hellandiin vaikutuksen.”Pala nousi kurkkuun ja liikutuin kun näin videon, jossa pieni ja mahtava tamma näyttää kaikille vastustajilleen, että kuinka hyväksi voi kasvaa oikeaoppisella työskentelyllä. Tuli kylmiä väreitä, kun katsoin videoita. Express Go laski päänsä, jolloin se sai takajalkoihinsa lisää voimaa. Se tekee töitä koko kropallaan. Tammalla on kertakaikkisen upea tekniikka”, Helland ihastelee.Pieni ja pippurinen Express Go on säväyttänyt faneja Amerikkaa myöden. Texasin osavaltiossa Stephenvillessä asuva fani Amber Stearnes toivoo voitosta voittoon kiitäneen tamman tuovan muutoksia myös muiden valmentajien ajatusmaailmaan.”Toivon, että Express Go muuttaa tapaa, jolla näitä hevosia kilpailutetaan. Tamma juoksee minimivarustuksella. Se saa ilman sekkiä laskea päänsä sellaiseen asentoon, joka tuntuu sille luontevalta. Samalla se mahdollistaa kunnon voimankäytön. Ei se kaikille lämminverisille sovi, mutta monen muunkin suorituskyky saattaisi parantua, jos tiukasta ohjasotteesta luovuttaisiin ja annettaisiin hevosten liikkua luonnollisesti. Express Go on aivan uskomaton hevonen, ja ansaitsee kaikki kehunsa”, Strearnes kertoo.Daniel Redénin supertamma Delicious U.S. oli tismalleen samankorkuinen, joten täysin poikkeuksellista pienen hevosen hurja menestys ei ole.Suomessa B-ponien säkäkorkeuden yläraja on 130 senttimetriä, ja Suomen Ratsastajainliiton isojen ponien säkäkorkeuden yläraja on 148 senttimetriä. Siihen luokkaan Express Go vielä korkeutensa puolesta mahtuisi..Suomen Hippoksen jalostusasiantuntija Susanna Back kommentoi hevosta jalostuksellisesta näkövinkkelistä.”Tammassa on geneettiset palaset kohdillaan. Perinteiseen jenkkisukuun on lisätty tippa ranskalaista verta, joka todistetusti toimii kilpahevosia jalostettaessa. Isä Readly Express on periyttäjä, mutta ennen kaikkea kapasiteetti tulee emälinjasta. Tammalla on varhaislahjakas ja tuottelias suku, joten näiden tietojen perusteella menestys ei lainkaan yllätä”, Back aloittaa.Jokainen hevonen on yksilönsä ja poikkeuksia löytyy, mutta jalostuksessa toimivat tietyt lainalaisuudet.”Nopeus ja varhaislahjakkuus, samoin kuin rakenne- ja liikeominaisuudet ovat vahvasti perinnöllisiä. Kasvattajan kannattaa panostaa näihin tekijöihin, ja Express Gon tapauksessa näin on tehty.”Aika näyttää, millaiseen uraan Express Go pystyy. Susanna Back muistuttaa, että koko vaikuttaa pääsääntöisesti siihen, miten nopeasti kehityskaari saavuttaa lakipisteensä.”On muistettava, että pienikokoisemmat hevoset saavuttavat nopeammin geneettisen potentiaalinsa määrittämän koon. Tällaisten hevosten rakentaminen valmiiksi kilpahevoseksi on nopeampaa. Tässä on siis genetiikkansa puolesta hieno aihio, ja valmentaja on onnistunut täydellisesti tämän potentiaalin näyttämisessä.””Ei kannata yhtään vähätellä pieniä hevosia”, Back toteaa.