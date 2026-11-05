Fine Manners voi startata ensi vuonna Suomessa – "Mutta katsotaan"

Tarina alkoi, kun Fine Manners ostettiin Menhammar Onlinesales-huutokaupasta 1-vuotiaana 300 000 kruunulla kesällä 2021. Mattias Djuse huusi hevosen Vidgréneille. Fine Manners on Cholatierin poika. Se on emänsä Behaving Wellin (Maharajah) ensimmäinen varsa.”Minulla ei ollut muuta toivetta kuin että ostettava hevonen on musta ja ori. Fine Manners oli Mattiaksen löytö, ja tämän hevosen kohdalla minun heittoni osui. Meillä oli vielä samaan aikaan yksi tamma Menhammarista, joka ei mennyt oikein mihinkään ja siirtyi tässä kaupassa takaisin kasvattajalle”, Juha Vidgrén muistaa.Djuse sanoo, että kolmivuotiskausi jäi väliin, kun Fine Manners loukkaantui kauden alussa.”Se sai kavioluuhun murtuman, joka jouduttiin ruuvaamaan kiinni. Sitä seurasi pitkä aika pelkästään karsinalepoa. Se oli harmillista, sillä hevonen olisi ollut valmis kilpailemaan aikaisin 3-vuotiskaudella. Jo 2-vuotiaana Fine Manners tuntui hyvältä, se oli oikein hieno hevonen jo silloin”, Djuse selvittää.Fine Manners juoksi hyväksytyn koelähdön 4-vuotiaana helmikuussa silloisen hoitajansa Aleksi Flinkin ajamana. Ura alkoi viiden voiton putkella.”Nelivuotiskausi alkoi hienoilla voitoilla. Kevään yksi kohokohta oli voitto Elitloppet-perjantaina. Silloin Fine Manners näytti kaikille, kuinka hyvä se on, ja voitti ylivoimaisesti”, Mattias Djuse toteaa.”Solvallan tapaninpäivän kilpailun jälkeen päätimme antaa hevoselle oikein kunnon talvitreenin 5-vuotiskauden alkuun. Mitään terveydellisiä tai muita ongelmia ei ollut.”.Tämä vuosi alkoi voitolla Gävlessä. Sen jälkeen suunnattiin Rommeen, jossa huhtikuun alussa tuli pronssidivisioonan voitto ajalla 09,7a/1640 metriä. Vastustajat jäivät puolen suoranmitan päähän. Kutsu Elitloppetiin tuli, ja Fine Manners toi sinivalkoiset värit Solvallaan lippurivistöön.”Fine Manners teki tosi hienon juoksun Rommessa. Elitloppetiin kutsua piti toki vähän miettiä, kun hevosella ei ollut hirveästi rutiinia. Kun vielä ennen Elitloppetia ajoimme Örebrossa, jossa kaikki ei sujunut ihan parhaalla tavalla, niin harkita piti. Elitloppetiin mentiin, kun hevonen tuntui oikein hyvältä viimeisissä treeneissä ennen Solvallaa.”Seitsemänteen sijaan päättyneen Elitloppet-karsinnan jälkeen Fine Manners sai vetää henkeä. Se palasi radoille lokakuussa, ja meno oli vakuuttavaa. Voitto tuli ajalla 11,7a/2140 metriä.”Elitloppetissa Fine Manners juoksi ennätyksensä 09,4, mutta ei ollut ihan parhaimmillaan. Sen jälkeen pidimme taukoa ja treenasimme hevosta. Tauko vähän venyi, kun ihan mieluisia lähtöjä ei löytynyt. Pelkäsin, että hevonen kuumenee liikaa, jos ajetaan vain lyhyitä matkoja. Tässä täytyi ajatella ennen kaikkea hevosen parasta. Fine Mannersin parhaat ominaisuudet ovat uskomaton nopeus ja hieno asenne kilpailemiseen.”.Djuse sanoo, että Fine Mannersilla jatketaan seuraavaksi hopeadivisioonissa.”Marraskuussa niitä on ainakin Bergsåkerissa ja Solvallassa. Ranska ei varmaan ole meidän kohdallamme ajankohtainen. Haluamme nähdä, miten se kehittyy Ruotsissa. Kyllä minunkin ajatuksissani on, että voisimme ensi vuonna matkustaa Suomeen kilpailemaan”, Djuse sanoo.”Juha Vidgrénin kanssa yhteistyö alkoi jo vuosia sitten, kun hän kysyi minulta, otanko jonkin hevosen treeniin. Hän osti hevosia huutokaupoista, ja niitä tuli sitten minulle. Tällä hetkellä ainoastaan Fine Manners on hänen omistuksessaan minulla treenissä.”.Juha Vidgrén on Fine Mannersin nykytilanteesta hyvillään.”Jäätävät fiilikset jäivät Rommen paluustartista. Tietysti se jännitti, että onko hevosessa pitkän tuon jälkeen jotain ihmeellistä kropassa, mutta mitään ei näkynyt, Fine Manners meni vanhaan hyvään tyyliin”, Juha Vidgrén sanoo.”Olemme Mattiaksen kanssa samoilla linjoilla, ettei lähdetä vielä kultaa kurottelemaan, vaan hopeadivisioonia ajetaan. Loppusyksyllä tietysti kelit ratkaisevat paljon, pitää pystyä treenaamaan hyvin, että voi ajaa kilpaa. Uskon, että hevonen on tarvinnut nuo pitkät taukonsa. Erityisesti viime kauden jälkeen treeni auttoi paljon, ja varmaan sitä jatketaan tulevana talvena.”.Ensi kesän osalta Suomi välkkyy silmissä, useammankin lähdön osalta. Mutta katsotaan, mikä on tilanne, ei edetä liian nopeasti.Juha Vidgrén Fine Mannersin suunnitelmista.Tulevaisuudessa kotimaiset kilpailut kiinnostavat.”Ensi kesän osalta Suomi välkkyy silmissä, useammankin lähdön osalta. Mutta katsotaan, mikä on tilanne, ei edetä liian nopeasti. Tämän vuoden kesä meni syksyä odotellessa, mutta toivottavasti ensi kesänä voidaan ajaa kilpaa”, Vidgrén suunnittelee.Hän arvelee, että oli ihan ensimmäisiä, jotka veivät Mattias Djuselle hevosia valmennukseen.”Minulla oli silloin Ruotsissa muutama hevonen omissa nimissä. Alamäen Marko Sisu-tallilta sanoi, että Mattias Djuse olisi sellainen, jolle kannattaa viedä treeniin. Marko näki, että Mattias on tulevaisuuden nimi. Dilba Sisu ostettiin huutokaupasta, ja sillä lähdettiin liikenteeseen”, Vidgrén kertoo.”Nyt ei ole ollut hirmupainetta Ruotsin suuntaan, Fine Manners on nyt ainoa hevonen siellä. Se on nyt linkki ruotsalaiseen raviurheiluun. Vielä Magnus on kuskina, on ollut kiva nähdä näitä veljeksiä, kun muistaa sen ajan, kun he olivat Wångenissa ravilukiossa oppilaina.”