Fine Manners
Fine Manners, valmentaja Mattias Djuse, Aleksi Flink ja Juha Vidgrén.Arkistokuva: Terhi Piispa-Helisten
Lähikuvat

Fine Manners voi startata ensi vuonna Suomessa – "Mutta katsotaan"

Einari Vidgrén Oy:n omistama Fine Manners on menestynyt loistavasti Ruotsissa. Tänä keväänä ruuna nähtiin jo Elitloppetissa. Se palasi takaisin radoille lokakuussa.
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Juha Vidgrén
Mattias Djuse
Einari Vidgren Oy
Fine Manners