Go On Boy ja Idao de Tillard tulevat molemmat Solvallaan voittamaan

Ranskalaiset luottavat kolmikkoon Go On Boy, Idao de Tillard ja Inexess Bleu, vaikka viimeksimainittu onkin ensikertalainen Elitloppetissa.Idao de Tillard ja Go On Boy juoksevat eri karsinnoissa. Molempien valmentajat kertovat tulevansa voittamaan. Toinen valmentajista ei kuitenkaan ole tyytyväinen tuuriinsa karsintalähtöjen suhteen. Idao de Tillard ja ensimmäistä kertaa Elitloppetiin osallistuva Keep Going saivat ensimmäisessä karsinnassa lähtöradat 5 ja 7. Toisessa karsinnassa vastaavat numerot saivat Go On Boy ja niin ikään ensikertalainen Elitloppetissa Inexess Bleu.Hallitsevan Elitloppet-voittajan Go On Boyn omistaja-valmentaja Romain Derieux luottaa omaansa kuin kallioon. Valjakko arvottiin kahdesta karsintalähdöstä siihen, jota pidetään helpompana. Hän on myös täysin tyytyväinen lähtönumeroonsa, joka on rata 5. Jo aiemmin Derieux on kertonut, että lähtörata 1 on se numero, jota hän vierastaa eniten, sillä jos Go On Boylla jossain olisi petrattavaa, niin se olisi lähtökiihdytyksessä.Mitä lähtökiihdytyksessä ehkä hävitään, se ei kuitenkaan valmentajaa huoleta, sillä hevosella on vastaavasti pitkä ja kova loppukiri.Suunnitelma on valmiina ja se on sama kuin aina ennenkin. Eli ei panostaa kaikkea alkuun, vaan seurata tilannetta ja iskeä ennen puoltaväliä.”Sama taktiikka kuin aina, yritetään tulla loppua tarpeeksi lujaa, että saadaan finaaliin hyvä lähtörata”, Derieux kertoo.Derieux tulee Tukholmaan voitto mielessään, sillä hevonen on treenannut hyvin. Hän sanoo Go On Boyn olevan ”sataprosenttinen oma itsensä”. ”Mutta totta kai kisassa on mukana paljon hyviä hevosia: Inexess, Idao, Dream Mine ja Don Fanucci Zet”, hän luettelee. Ori ei ole startannut Prix d’Amériquen jälkeen kuin kolmasti ja ollut kolmen parhaan joukossa joka kerta. Viimeisin kerta oli Prix de l’Atlantique, jossa se oli toinen täydellä matkalla aikaan 10,2 Idao de Tillardin voittaessa.Ori starttaa yleensäkin harvakseltaan, mutta myös Derieux’llä itsellään on ollut vakavia terveyshuolia. Hän on kuluneen kevään aikana sairastanut ja ollut loppukeväästä leikkauksessakin. On jopa spekuloitu, että ohjakset Solvallassa ottaisi Eric Raffin, mutta Derieux ei ainakaan vielä varmistanut tietoa Hevosurheilulle vaan sanoi maanantaina ajavansa lähdön itse..Numeron 5 sai omaan karsintaansa myös Idao de Tillard. Valmentaja Thierry Duvaldestin toteaa, että kulunut vuosi on ollut hänen hevoselleen vaikea. Se sai marraskuussa kovan ähkyn ja se leikattiin. Idao de Tillard palasi maaliskuussa radoille ja huhtikuussa se voitti Prix de l’Atlantiquen, mutta oli toukokuussa Ducs de Normandiessa vain viides.”Kaikki hyvin. Hevonen treenasi tänä aamuna oikein hyvin”, Duvaldestin kuitenkin toteaa luottavaisena hevosesta, jota ajaa hänen oma poikansa Clement Duvaldestin.Ensimmäistä karsintaa pidetään tällä kertaa kovatasoisempana. Siinä neljän parhaan joukkoon sijoittuminen finaalipaikan saavuttamiseksi ei tule olemaan helppoa.Thierry Duvaldestiniä harmittaa erityisesti joutuminen karsinnassa kovempaan porukkaan. ”Lähtörata 5 sen sijaan on ihan ookoo”, hän sanoo. ”Mutta täytyy vaan katsoa missä asemissa lähtökiihdytyksen jälkeen ollaan, ei siinä juuri muuta voi. Kyllä hevosessa vauhtivaroja riittää”, hän toteaa.Prix d’Amériquen kaksinkertaisella voittajalla Idao de Tillardilla on sisäpuolellaan Don Fanucci Zet ja ulkopuolellaan 5-vuotias Dream Mine. Näistä kahdesta nimenomaan Dream Mine arveluttaa valmentaja Thierry Duvaldestiniä enemmän: ”Nuori ja kova”, hän sanoo ruotsalaisvastustajasta. .Elitloppet-karsinnatKarsinta 1, su klo 16.351 Luke The Spook/Adrian Kolgjini2 Diva Ek/Alessandro Gocciadoro3 Charron/Magnus Teien Gndersen4 Don Fanucci Zet/Paul Philippe Ploquin5 Idao de Tillard/Clément Duvaldestin6 Dream Mine/Mats E Djuse7 Keep Going/Mathieu Mottier8 Borups Victory/Daniel WäjerstenKarsinta 2, su klo 17.021 Gio Cash/Dexter Dunn2 Allegiant/Örjan Kihlström3 Jabalpur/Gabriele Gelormini4 Fine Manners/Magnus A Djuse5 Go On Boy/Romain Derieux6 A Fair Day/Oscar Ginman7 Inexess Bleu/Alexandre Abrivard8 Jobspost/Björn Goop