Grand Circuitin valmentaja Anne Kangas ja ohjastaja Hannu Torvinen pääsivät hevosen vierelle voittajakuviin viimeksi PM-raveissa Turussa.
Grand Circuitin valmentaja Anne Kangas ja ohjastaja Hannu Torvinen pääsivät hevosen vierelle voittajakuviin viimeksi PM-raveissa Turussa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Grand Circuit on nostanut tasoaan Suomessa – "Toivon, että se kipuaisi aina kultadivariin asti"

Jääkiekkoilijoiden osaomistaman Grand Circuitin ensimmäinen kausi Suomessa on ollut onnistunut.
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