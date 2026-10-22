Grand Circuit on nostanut tasoaan Suomessa – "Toivon, että se kipuaisi aina kultadivariin asti"

Grand Circuit on yksi syksyn menestyjistä kotimaan kaviourilla. Anne Kankaan valmentama ruuna on voittanut kolme neljästä viime startistaan. Hevosen viimeisin onnistuminen tuli puolitoista viikkoa sitten Turussa, kun se voitti keulasta 5-vuotiaiden lämminveristen L Fabritius Memorialin tuloksella 13,0ake. Ykkössijastaan hevonen tienasi kymppitonnin.”Ei kai menestys sillä tapaa ole yllättänyt. Se on kuitenkin ehkä vähän yllättänyt, että se on parantanut vielä niistä viimeisimmistä Ruotsin starteista. Se on nostanut vielä tasoaan Suomessa”, Kangas sanoo.Ruotsissa syntynyt Grand Circuit ostettiin Suomeen viime vuoden marraskuussa. Ruuna hankittiin Traveran nettihuutokaupasta 390 000 kruunun eli vajaan 35 000 euron hintaan.”Sillä on mielenkiintoinen suku ja lähtönopeutta jonkun verran. Siinä oli tärkeimmät kriteerit. En tiennyt muuten mitään hevosesta, mutta olin katsonut sen startteja videokirjastosta”, Kangas kertoo..Grand CircuitRuuna, syntynyt Ruotsissa 23.6.2021Googoo Gaagaa – Girls Getaway, DonerailKasvattaja Jan Johansson ja Linda Forsberg, RuotsiOmistaja Team Rane, NurmijärviValmentaja Anne Kangas, NurmijärviEnnätykset 10,6aly ja 15,4pi, voittosumma 93 351 euroaStatistiikka 38st: 10–10–3.Ennen kauppaa hevonen oli kilpaillut koko uransa Ruotsissa Mattias Djusen valmennuksessa. Se nähtiin ensi kerran tositoimissa 3-vuotiaana, ja ruuna menestyikin mukavasti heti ensimmäisellä kaudellaan, vaikka Ruotsin kivikovista ikäluokkalähdöistä ei suuria mainetekoja kertynytkään.Djuse on kuulunut jo vuosia Ruotsin valmentajatilaston kärkikymmenikköön.”Ruotsista tulee tosi paljon laatuhevosia. On siellä ehkä muutamia treenareita, jotka pistävät hevosen tosi koville. Heidän jäljiltään en ehkä ostaisi hevosta, mutta aika monesta paikasta voi ostaa ja pärjätä täälläkin”, Kangas ajattelee.Grand Circuit osoitti heti ensimmäisellä kilpailukaudellaan kuuluvansa tähän laatuhevosten kategoriaan. Esimerkiksi uransa viidennessä startissa se meni täyden matkan autolähdön aikaan 12,9. Eskilstunassa ravatussa kisassa taakse jäi nykyään jo lähes miljoona kruunua tienannut Bullet The Bluesky ja sittemmin Suomessa menestynyt Coolman Evo.3-vuotissyksynä Grand Circuit paineli Bergsåkerissa silloisen ennätyksensä 11,9aly. Ennätysjuoksussaan se väläytti Suomessakin nähtyä lähtönopeuttaan, kun se syöksyi kakkosradalta keulaan ja piti vastustajat selvän välimatkan päässä koko kisan ajan. Puolitoista viikkoa myöhemmin se sijoittui Kriterium-karsinnassaan neljänneksi jääden finaalin ulkopuolelle. Karsinnassa Grand Circuit joutui starttaamaan kasiradalta ja juoksi pääasiassa toista sekä kolmatta rataa.Kaikkiaan Grand Circuitin kolmivuotiskausi käsitti 13 starttia totosijoin 3–3–1..Nelivuotiskautensa se aloitti viime vuoden kesäkuussa Gävlessä kakkossijalla. Voiton vei Jörgen Westholmin treenaama Olli Boko. Heti seuraavan kisansa Grand Circuit voitti tuloksella 13,3ake. Ykkössija irtosi Aleksi Flinkin ajamana, vaikka hevonen kiersi lopussa yli kilometrin kolmatta rataa.Derby-karsintoihin Grand Circuitia ei ilmoitettu. Syy saattaa löytyä vain viikkoa ennen karsintoja Bergsåkerissa juostusta kisasta, jossa ruuna alisuoritti. Kaksi viikkoa tuon kisan jälkeen Grand Circuit paineli kuitenkin Solvallassa ennätyksensä 10,6aly. Nelivuotiskauden lopussa Grand Circuit siis ostettiin Suomeen. Silloin se oli kilpaillut 22 kertaa totosijoin 5–5–1. Voittosumma oli kohonnut reiluun puoleen miljoonaan kruunuun eli vajaaseen 50 000 euroon.”Hevonen vastasi odotuksia, mutta siitä näki, että jotain pientä laittoa siinä oli. Siltä hoidettiin heti mahaa, ja se kävi vähän jalkahuollossa, mutta sillä osastolla ei ollut mitään isompaa.”Pian hankinnan jälkeen hevosen ympärille koottiin kimppa. Valmentajan ja hänen miehensä Ismo Kankaan lisäksi osaomistaijksi lähtivät pariskunnalle jo ennestään tuttu hevosenomistaja Tuomas Hörkkö sekä Liigaan tänä vuonna palanneessa Jokereissa jääkiekkoa pelaavat Saku Forsblom ja Rasmus Lahnaviik.Grand Circuit ilmoitettiin Suomessa ensimmäisen kerran starttiin joulukuussa. Se joutui kuitenkin jäämään pois lähdöstä.”Sille tuli pieni haava jalkaan, kun tarhakaveri potkaisi sitä.”Ensimmäisen kerran ruuna starttasi uudessa kotimaassaan tammikuussa. Sekään ei mennyt nappiin, sillä takarivistä kiihdyttänyt Grand Circuit laukkasi pitkäksi heti auton irrottua.Kahdessa seuraavassa kisassa Grand Circuit kiri hankalilta lähtöpaikoilta ykköseksi. Molemmissa se puristi johtavan rinnalta voittajaksi. Kahta peräkkäistä täysosumaa seurasi kaksi peräkkäistä kakkossijaa.Maaliskuun lopussa se starttasi Teivon pronssidivisioonakarsinnassa. Siinä hevonen esiintyi vaisusti ja jäikin heti kisan jälkeen tauolle, joka kesti kaksi kuukautta.”Maha alkoi jälleen vaivaamaan. Se sai pitkän lääkekuurin. Sen takia tauko venähti”, Kangas sanoo.”Grand Circuitin maha vaatii tukihoitoa koko ajan. Sen kanssa saa olla heti tarkkana, jos tulee mitään oireita. Nyt homma on kuitenkin ollut hyvällä mallilla.”.Tauolta palattuaan Grand Circuit on startannut 10 kertaa. Vain kahdesti se on jäänyt kolmen parhaan ulkopuolelle. Killerin Eliitissä se sijoittui lopulta viidenneksi, kun voittaja Overhead Panel hylättiin myöhemmin positiivisen dopingnäytteen vuoksi. Toisen kerran se jäi totosijojen ulkopuolelle elokuussa Vermossa ravatussa pronssidivisioonakarsinnassa. Näissä kummassakin se starttasi seiskaradalta.Kymmenestä viime startistaan ruuna on voittanut kolme, sijoittunut kolme kertaa toiseksi ja kahdesti kolmanneksi.”Se on ollut joka starttiin hyvä, paitsi siinä maaliskuun startissa, jossa se oli kipeä. Lähtöpaikat eivät ole aina suosineet, mutta se on tehnyt huonoiltakin paikoilta tosi hyviä esityksiä. Meillä on ollut vähän niin, että aina kun on ollut isoa rahaa jaossa, olemme saaneet huonon lähtöpaikan. Sen vuoksi hevonen ei ole niissä lähdöissä yltänyt ihan kärkeen. Nyt tässä viimeisimmässä startissa Grand Circuit sai hyvän lähtöpaikan ja kiitti heti siitä.”Viimeisimmällä kisalla Kangas viittaa juuri L Fabritius Memoriaaliin. Sitä edeltäneessä kisassa se paiskasi kasiradalta keulaan ja taisteli pronssidivisioonafinaalin voitosta loppuun saakka. Aivan viime metreillä suosikki Popeye Tooma työntyi kuitenkin edelle.Syksyn menestys on nostanut Grand Circuitin voittosumman jo reiluun 93 000 euroon. Pronssidivarin raja on 90 000 euroa, joten seuraavaksi ruuna mittauttaa tasonsa hopeadivisioonassa.”Toivon, että Grand Circuit pystyisi vielä kehittymään ja kipuaisi aina kultadivariin asti. Se jää nähtäväksi. Mielestäni sen pitäisi pärjätä ainakin hopeadivisioonassa hyvin.”Lähtönopeuden lisäksi Grand Circuitin parhaita puolia on monipuolisuus. Se tulee niin keulasta kuin selästäkin ja menee matkan kuin matkan.”Mikkelissä se meni 3100 metrin kisankin ja oli kolmas. Se oli siinäkin tosi hyvä”, Kangas kehuu..Kangas tunnetaan valmentajana, joka kilpailee verrattain pienellä joukkueella, mutta tekee sen laadukkaasti. Tänä vuonna hänen hevosensa ovat kilpailleet 63 kertaa ja voittaneet 12 kertaa. Muita totosijoja on kertynyt 19. Voittoprosentti on 19 ja sijaprosentti liki 50. Sisäänajettua rahaa on tältä vuodelta yli 80 000 euroa.”Grand Circuit menee samaa treeniä kuin muutkin meidän vanhemmat kilpahevosemme. Se on kaksi kertaa viikossa valjaissa. Meillä ajetaan mäkeen ja aika maltillista vauhtia: 35–40-vauhteja. Mäki on puolitoista kilometriä pitkä, mutta siinä tulee sellainen 700 metrin veto aina. Siinä mennään ylä- ja alamäkeä. Ennen starttia hevoset viimeistellään vähän reippaammin. Pieniä hevoskohtaisia eroja voi olla treenissä. Välipäivinä ne käyvät kerran tai kaksi viikossa vesikävelemässä.”Grand Circuitin luonnetta Kangas kuvailee kivaksi, mutta sillä on omat persoonalliset tapansa.”Tallissa se vaatii palvelua. Jos sen jättää hetkeksikään yksin käytävälle, se alkaa kuopimaan. Jotain ohjelmaa pitäisi olla koko ajan. Lisäksi se on ravipaikalla aika tarkka. Se on ilmeisesti tottunut Ruotsissa, että se valjastetaan karsinassa. Katoksella sen valjastaminen on todella vaikeaa. Sille pitää aina olla karsina, että se rauhoittuu.”Ruotsissa Grand Circuit kilpaili pääsääntöisesti kokonaan tai osittain avojaloin. Kangas on riisunut hevoselta kengät vain harvakseltaan.”Tuntui, että se menee kengät jalassakin, kun sille löydettiin hyvä balanssi. Sillä on edessä tavallinen rautakenkä ja takana alumiini. Se tarvitsee eteenpäin enemmän painoa. Sillä on kiintomartingaali sen takia, että se oli aluksi vähän hätäinen alkuun ja laukkasi. En tiedä, tarvitsisiko se sitä enää. Se on vähän varmuuden vuoksi. Lisäksi sillä on vetolaput ja -pallot. Niihin se on vastannut hyvin, vaikka viimeksi ei tarvinnut edes lappuja vetää.”.Lätkäjätkä kärryilläGrand Circuitin osaomistajiin lukeutuu jääkiekkojoukkue Helsingin Jokereista tutut Saku Forsblom ja Rasmus Lahnaviik. Joukkueen varakapteeni Forsblom paljastaa, että vähemmän yllättäen hänet houkutteli hevosenomistajaksi entinen pelikaveri Antti Pihlström, joka päätti pelaajauransa toissa kaudella Jokereissa.”Olen itse Mikkelistä kotoisin, ja kesän päätapahtumiin kuuluu St Michel. Se on ollut iso juttu kaveripiirissä. Raveista riitti paljon puhetta Antin kanssa. Hän sai minut puhuttua ensimmäisenä mukaan ja tutustutti minut Anne ja Ismo Kankaaseen”, Forsblom kertoo.Kiekkoilijan arkeen sisältyy paljon reissaamista, joten kisoja joutuu seuraamaan paljon Tototv:n välityksellä. Silti hän on tilaisuuden tullen suunnannut paikan päälle raveihin, ja Kankaan tallilla hän on päässyt syventämään kiinnostustaan.”Ne on olleet todella hienoja ja silmiä avaavia kokemuksia. Lopulta oma kosketuspintani oli aiemmin aika pieni. Nyt olen päässyt seuraamaan lajia tosi läheltä. Olen päässyt jopa ohjastamaan ’Ranea’ eli Grand Circuitia, kun olemme ajaneet treeniä Nurmijärvellä. Uusi, hauska ja vähän jännittäväkin kokemus ensimmäisillä kerroilla. Nyt siihen on tullut jo vähän rutiinia. Anne ja Ismo ovat hienosti antaneet mahdollisuuden kokeilla eri hommia. On ollut siistiä”, Forsblom hehkuttaa.Jääkiekosta ja raviurheilusta hän löytää joitain samankaltaisuuksia.”Kun olemme jutelleet siitä, mitä ennen startteja tehdään, sieltä löytyy samoja asioita kuin me ihmisurheilijat teemme. Sama pätee kunnon seurantaan ja palautumiseen.”Grand Circuitin menestyksestä Forsblom on tietysti erittäin mielissään.”Hevonen on mennyt tosi vahvasti. On jopa vähän yllättänyt, että se on mennyt niin hyvin. En usko, että parasta on vielä nähtykään.”Raviurheilu on seilannut syksyn aikana kohusta toiseen. Myös Forsblomin työnantaja Jokerit on paistatellut otsikoissa paitsi odotetun paluun myötä, mutta myös vaisun alkukauden ja valmentajanvaihdoksen vuoksi.”Haastava startti, mutta nyt on peli näyttänyt jo paremmalta. Tämä on maraton, ja pyrimme päivä päivältä olemaan parempia. Uskon, että pisteitä alkaa kertymään. Hyviä merkkejä on ollut ilmassa. Usko ja luotto on kova, että Jokerit vaan vahvistuu. Tavoitteet on edelleen korkealla.”