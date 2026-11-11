Winbanzee Swamp johdattaa Hannu-Pekka Korven tallin joukkuetta treenilenkille.
Winbanzee Swamp johdattaa Hannu-Pekka Korven tallin joukkuetta treenilenkille.Kuva: Maisa Hyttinen
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Haimoon legendaarinen valmennuskeskus tekee uutta nousua – "Paljon tähän paikkaan liittyy hauskoja tarinoita"

Haimoon valmennuskeskus elää uuden tulemisen aikaa.
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Hannu-Pekka Korpi
Niko Huuskola
Haimoo
Katariina Nurmonen