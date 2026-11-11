Haimoon legendaarinen valmennuskeskus tekee uutta nousua – "Paljon tähän paikkaan liittyy hauskoja tarinoita"

Syysaamu avartuu legendaarisella Karlsbergin hevostilalla. Tila sijaitsee Vihdin Haimoossa Hanko-Hyvinkää-valtatien tuntumassa ja se muistetaan viime vuosituhannelta Blue White Trottersin tukikohtana. Friendly Facen ja Glenn Kosmoksen ajoista täällä on kulunut jo tovi, mutta nyt tila tuntuu sen uusien omistajien ja talleissa vuokralla olevien treenareiden myötä heränneen uudenlaiseen aikakauteen.Vuodet ovat toki rapistuttaneet rakennusten ulkopintoja, mutta nyt tilalla on taas enemmän hevosia ja ihmisiä. Elämää.Tuorein uutinen oli, että Haimoossa valmennustoimintansa ovat aloittaneet Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen. Haimooseen heidän hevosensa siirtyivät Huuskolan kotipaikalta Luhangasta lokakuun puolivälissä..Karlsbergin tilaEntinen Blue White Trottersin valmennuskeskusSijaitsee Vihdin HaimoossaOmistajat Lauri Haltia ja Jouni JärvensivuTalleilla toimii neljä valmentajaa.”Kun kävimme katsomassa täältä paikkoja puolisentoista vuotta sitten, ei tämä talli ollut vielä käyttökunnossa. Karsinoiden kalterit ovat vanhat, mutta seinät uudet. Aivan siisti ja mukava talli”, Niko Huuskola esittelee.Samaan aikaan Katariina Nurmonen taluttaa talliin kaksivuotiaan Cherishin, jonka on tarkoitus lähteä seuraavaksi lenkille ikätoverinsa Nemea Redon kanssa. Huuskola ja Nurmonen ovat jo ajaneet ennen vieraiden saapumista Nordic Beautin ja Magic Loven.”Ruotsista kun Timolta (Nurmos) palasimme Suomeen, oli helppo mennä ensiksi kotipaikalleni Luhankaan. Sai rauhassa pohtia seuraavaa ratkaisua. Aika monessa paikassa kävimmekin katsomassa tiluksia. Loppukesästä ratkesi, että tänne tulemme”, Huuskola selventää..Nyt elämä on asettumassa Haimooseen. Tavarat alkavat löytää paikkansa tallissa ja kotona. Pariskunta asustaa tilan päärakennuksessa, jonka alakertaan on remontoitu siisti huoneisto. Vastaavanlainen huoneisto löytyy päätalosta myös Janni Matsilta ja Jari Keväänrannalta.”Pikkuhiljaa alkaa tuntua, että tästä tulee hyvä paikka meille”, Nurmonen toteaa.”Tarhoihin ajettiin vastikään uudet hiekat. Se on mukavaa näin syksykelillä. Ei kura lennä. Yllättävän paljon kaikkea uutta on joutunut ja joutuu vielä hommaamaan, mitä arjessa tarvitsee. Pumppukärryt nyt ainakin tulee mieleen”, Huuskola jatkaa..Niko Huuskolan debyyttikausi ravivalmentajana sai kotimaisemissa rakettimaisen alun, kun tallin hevoset ansaitsivat vuoden aikana reilut 113 000 euroa palkintorahoja. Where’s The Party sijoittui muun muassa Derbyssä kolmanneksi ja voitti Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun. Menestyksen myötä Huuskola palkittiin tammikuussa Ravigaalassa Vuoden komeettana, mikä latasi entisestään häneen ja Nurmoseen odotuksia myös tälle kaudelle.”Kaksi ensimmäistä kautta ovat kuvastaneet hyvin, millaista valmentajana toimiminen tällä alalla oikeasti on. Kun kulkee, tuntuu, että kaikki onnistuu ja sama toisinpäin. Oman pään sisällä asian käsittely vaatii etenkin vaikeampina hetkinä töitä, että jaksat uskoa itseesi. Jo valmennustoimintaa aloittaessa keskenään puhuimme, että meidän täytyy myös vähän pärjätä tai sitten aletaan tehdä jotain muuta”, Huuskola kertoo..Tällä kaudella hevoset ovat juosseet 9 voittoa ja tienanneet palkintorahoja vajaat 30 000 euroa. Alku Haimoossa oli kuitenkin positiivinen, kun muuttoviikolla Nordic Beauti ja Where’s The Party voittivat Toto75-lähtönsä Kouvolassa. Samalla viikolla Magic Love selvitti tiensä JTT-finaaliin.”Ne olivat aika helpottavia onnistumia, kun samalla viikolla oli vielä se muuttorumba. Muuttaminen on aikamoista hässäkkää. Koitat samaan aikaan treenata, pakata ja käydä välillä täällä katsomassa kuinka valmistelut edistyvät. Haimoo on hieno miljöö ja perinteikäs valmennuskeskus. Hattua täytyy nostaa paikan nykyisille omistajille, kun ovat pyrkineet herättämään tilan uudestaan henkiin”, Huuskola sanoo..Hattua täytyy nostaa paikan nykyisille omistajille, kun ovat pyrkineet herättämään tilan uudestaan henkiin.Niko Huuskola.Seuraavaksi Huuskola ja Nurmonen lähtevät ajamaan vetoja tallin kaksivuotiailla. He kävelyttävät hevoset ensiksi Haimoon 800 metrin pituiselle pikkuradalle, missä ajetaan lämmitys. Heidän perässä pikkuradalle saapuu viimesyksyinen Teivo GP -voittaja BWT Iceman.”On täällä mahtavat ajopaikat”, treenikärryissä istuva Jari Keväänranta fiilistelee.Lämmityksen jälkeen Huuskolan ja Nurmosen tie vie isolle radalle, jonka pituus on maili. Radan niin kutsutulla takasuoralla riittää pituutta yli 700 metriä, joten suora sopii mainiosti vetojen ajamiseen. Huuskolan ja Nurmosen hevosten treeni perustui myös Luhangassa vetoihin, joten treenisysteemiä ei ole tarvinnut hirveästi uusissa paikoissa muuttaa.”Mika Taittonen pitää ajopaikat pirun hyvässä kunnossa. Radoille on ajettu myös riittävästi materiaalia. Meillä on päivisin 5–8 hevosta ajossa. Viikonloput yritetään pitää ajopuuhista vapaata”, Huuskola huikkaa..Isolla radalle mentäessä myös aurinko rupeaa pilkistelemään pilvien välistä. Samalla vastaan tulee Hannu-Pekka Korven tallin joukkue. Edellä Korven ohjastamana pyyhältää I’m A Millionaire, jonka perässä on kaksi kaksivuotiasta varsaa. Korpi on edellisenä iltana ollut Seinäjoen raveissa, mistä hän on kotiutunut yöllä hieman ennen kolmea. Yöunet ovat jääneet lyhyiksi.”Unenpuutteen tuntee kehossa”, Korpi ilmoittaa, ja lähtee jatkamaan ajamista.Samaan aikaan Huuskola ja Nurmonen ajavat jo vetoja kaksivuotialla. Isokokoinen Nemea Redo menee Cherishiä hiukan lyhyemmän treenin jännittäessään radan varressa pälyilevää toimittajaa.”Tämä on tosi hieno varsa”, Nurmonen kehuu Cherishiä rattailta käsin harjoituksen jälkeen..Cherishin palatessa lenkiltä, on Korven tallissa jo uusi ryhmä hevosia valjastettuna. Hannu-Pekka Korpi on pitänyt Vihdin Huhmarin lisäksi Haimoossa hevosia syksystä 2024 alkaen. Haimoossa hänen tallinsa vetovastuussa on Riikka Eskonniemi apunaan Eemeli Anttonen.”Tässä on 13 hevosta ja lisäksi Riikalla pari omaa valmennettavaa. Meidän hevosista täällä on yksivuotiaat ja sitten muutama sellainen hevonen, jolle kotisysteemi ei ole sopinut. Huhmarissa ajopaikat ovat aika pehmeät, eikä se sovi kaikille. Haimoossa pystyt myös ajamaan pidempiä vetoja kuin kotona Huhmarissa”, Korpi selventää..1980-luvun alussa syntyneenä Hannu-Pekka Korpi muistaa etäisesti myös ajan, kun hänen isänsä Pekka Korpi työskenteli Haimoossa BWT:n hevosten kanssa.”Silloin Ritari Ässä vieraili täällä, mikä oli minulle mielettömän kova juttu. Pääsin jopa David Hasselhoffin kanssaan yhteiskuvaan. Olin ihan juniori ja täällä oli heidän vierailunsa aikaan tosi paljon väkeä”, Hannu-Pekka muistelee. Ritari Ässä kuului 80-luvun suosittuihin tv-sarjoihin..Aiemmin tuntui vaikealta vaatia paikkoja paremmaksi, kun hevosia oli tilalla aika vähän. Nyt tilanne on toinen.Hannu-Pekka Korpi.Uusien valmentajien saapumista Haimooseen Korpi kertoo tervehtivänsä ilolla. Uudet treenarit tuovat hevosineen tilan omistajille vuokratuloja, joilla paikkaa saadaan kehitettyä nykyistä paremmaksi. Aivan tilan naapurissa asustavat myös Hanna Lepistön ja Valtteri Lintulan hevoset. Heillä on rakennettu mailleen oma harjoitusrata, mutta he käyttävät myös Haimoon treenipaikkoja.”Aiemmin tuntui vaikealta vaatia paikkoja paremmaksi, kun hevosia oli tilalla aika vähän. Nyt tilanne on toinen”, Korpi huomauttaa.Korpi antaa tunnustusta Haimoon ajopaikoille. Isä-Pekka on aikanaan ollut yhdessä insinöörin kanssa suunnittelemassa, millaiset treenipaikat tilan maille rakennetaan.”Tänne tullessani Pekka antoi muutamia tipsejä, missä hevosia kannattaa ajaa. Itse tietysti päätökset teen, mutta hänen vinkkejään olen huomioinut, ettei varsat vaivaantuisi”, Hannu-Pekka paljastaa..Korven hevoset asustavat niin sanotussa ylätallissa. Samassa rakennuksessa sijaitsevassa alatallissa Janni Matsilla ja Jari Keväänrannalla on hoidettavanaan 20 hevosta. Osa hevosista on varsoja ja loput vanhempia kuntoutettavia hevosia. Haimooseen he siirtyivät Ylöjärveltä elokuun puolivälissä.”Opetettavat varsat ovat tässä ensimmäisen talven, kunnes jatkavat matkaansa valmentajilleen. Hyväsukuisia varsoja, joten niiden kanssa on mukava tehdä töitä”, Keväänranta sanoo kengittäessään yksivuotiasta Propulsionin jälkeläistä.Hevosmäärä on kahdelle ihmisille hoidettavaksi suuri, joten heillä on ollut pohdinnassa yhden työntekijän palkkaaminen.”Seitsemän päivää saat viikossa ajaa hevosia. Varsat tarvitsevat usein liikettä. Myös niiden hoidolle täytyy varata aikaa”, Matsi miettii.Haimooseen Matsin ja Keväänrannan tie vei, kun heidän yhteistyökumppaninsa Mika Sohlberg ja Hexi Arteva kertoivat mahdollisuudesta siirtyä Vihtiin.”Tarjous oli sellainen, ettei sen vastaanottamista tarvinnut hirveästi miettiä. Ajatus heillä oli, että syvennetään yhteistyötämme”, Matsi sanoo..Ratamestarin virkaa hoitava Mika Taittonen valmistelee oman tallinsa pihassa lähtöä Teivon iltaraveihin kahden hevosen kanssa. Haimoosta käsin raveihin lähtemisen helppoutta Taittonen arvostaa korkealle.”Olemme aivan ison tien varressa. Tästä on tosi näppärä lähteä useaan suuntaan raveihin. Vermoon tästä ajaa koppi perässä vain kolme varttia”, hän aloittaa.Taittosen talli on tilan vanha siittolarakennus, jossa asustaa nyt seitsemän treenihevosta.”Tänne tullessani tuossa pesupaikan kohdalla oli kolme pakkopilttuuta. Näiden ovien takana oli jotain näytehuoneita, mitkä remontoitiin valjashuoneiksi”, hän esittelee.Taittonen oli nuorempana töissä Pekka Korvella, jonka toinen talli tuohon aikaan sijaitsi Kylmälässä. Hän muistaa kuinka siellä asuneita hevosia tuotiin hiitille Haimooseen.”Me toimme hevosia tänne ja laskettiin hiittiä. Silloin Haimoossa asui varmaan liki 100 hevosta. Myöhemmin kun olin Hartikaisen Arilla töissä kävin täällä aina töiden jälkeen tapaamassa kavereita ja vietettiin aikaa porukalla. Siinä mielessä ajat ovat kyllä muuttuneet, kun töiden jälkeen suunnataan suoraan kotia nukkumaan”, Taittonen hymähtää..Tavoitteet korkeallaLauri Haltia ja Jouni Järvensivu ostivat puoliksi Haimoossa sijaitsevan hevostilan lokakuussa 2022.Nyt neljä vuotta kestäneen paikan kehitystyön jälkeen Karlsbergin tilalla on vuokralaisena neljä valmentajaa.”Olen erittäin tyytyväinen nykytilanteeseen. Ollaan saatu tänne huippujengi ja katson optimistisesti eteenpäin”, Haltia toteaa.Tilan kehitys nykypäivän vaatimalle tasolle on ollut Haltian mukaan vaativa projekti.”Teknisesti projekti on ollut vaativampi kuin odotin. Taloudellisesti tiesin mihin lähden. Jossain kiinteistökehitysprojekteissa olen aiemmin ollut mukana..Tavoite on, että tulevaisuudessa täältä ponnistaisi meidän maan ykköstason hevoset.Lauri Haltia.Karlsbergin tila muistetaan ravipiireissä erityisesti BWT:n kulta-aikojen tukikohtana 80-luvulla. Tilalla on värikäs historia jo ennen tuota, sillä yhdessä kohtaa paikan omisti liikemies Kalevi Keihänen.”Paikalla on ollut useampia omistajia. Yhdessä kohtaa täällä ollut siipikarjan kasvatusta. Hannu-Pekan (Korpi) sekä Jannin (Matsi) ja Jarin (Keväänranta) tallirakennuksessa on kasvatettu aikanaan kananpoikasia”, Haltia kertoo.Niko Huuskolan ja Katariina Nurmosen tallirakennuksessa on puolestaan aikanaan asunut tilalla kasvaneita lehmiä.”Paljon tähän paikkaan liittyy hauskoja tarinoita. Pekan (Korpi) aikaan päätalossa asui lähemmäs 30 työntekijää, joten elämää on riittänyt”, Haltia sanoo.Tulevaisuuden tavoitteista ja suunnitelmista kyseltäessä Haltia avaa hiukan omaa ajatusmalliaan tilan kehittämisen suhteen.”Tavoite on, että tulevaisuudessa täältä ponnistaisi meidän maan ykköstason hevoset. Toivon Haimoon olevan vielä jonain päivänä maan ykköspaikka, kuten se Sohlbergin (Timo) aikaan oli”, Haltia ajattelee.